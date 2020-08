Kevin Danso findet neuen Verein, David Silva verärgert Lazio

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. David Silva OM,...

David Silva

OM, 34, ESP | Manchester City – > Real Sociedad

David Silva wechselte in der Saison 2010/11 von Valencia zu Manchester City und avancierte dort zu einer Vereinslegende. Die Citizens wollen nun nach dessen Abgang sogar eine Statue für den offensiven Mittelfeldspieler errichten, der neben fünf Ligapokalsiegen auch vier Mal die Meisterschaft gewann. Der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 brachte es in dieser Saison immerhin noch auf 27 Meisterschaftseinsätze und steuerte sechs Treffer und zehn Assists bei. Der 34-Jährige wird nun aber seine Karriere in seinem Heimatland Spanien fortsetzen und unterschrieb einen Vertrag bei Real Sociedad. Mit dieser Entscheidung ist aber nicht jeder glücklich – Lazio Rom war in den Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler schon sehr weit fortgeschritten und äußerst überrascht, als der Wechsel zu Real Sociedad verkündet wurde. Sportdirektor Igli Tare ist nun äußerst verstimmt und ließ verlautbaren: „„Ich habe von David Silvas Wechsel zu Real Sociedad erfahren. Ich habe großen Respekt vor dem Spieler, aber nicht vor dem Mann.“

Kevin Danso

IV, 21, AUT | FC Augsburg – > Fortuna Düsseldorf

Kevin Danso war in der vergangenen Saison als Leihspieler beim FC Southampton tätig, bekam aber kaum die nötigen Einsätze, die er in diesem Alter für seine sportliche Entwicklung benötigt. Der Innenverteidiger stand in der abgelaufenen Saison nur bei drei Meisterschaftspartien in der Startaufstellung und kam drei weitere Male als Einwechselspieler in die Partie. Augsburg und Danso waren damit naturgemäß nicht zufrieden, sodass eine neue Alternative für den sechsfachen österreichischen Nationalspieler gesucht wurde. Diese wurde nun gefunden, denn die Fortuna lieh den Abwehrspieler für eine Saison aus und Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Wir haben Kevin aufgezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten er bei der Fortuna hat und uns sehr um ihn bemüht. Wir sind uns sicher, dass er eine ganz wichtige Rolle in unserer Abwehrzentrale spielen kann. Kevin bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht.“ Wenn der junge Abwehrspieler nun regelmäßig in der deutschen Bundesliga eingesetzt wird, wird sich sicherlich auch Teamchef Franco Foda freuen.“

Joe Hart

TW, 33, ENG | Burnley FC – > Tottenham Hotspur FC

Nachdem Joe Harts Vertrag beim Burnley FC auslief war der 75-fache englische Teamkeeper auf Vereinssuche. Fündig würde er beim Tottenham Hotspur FC, wo er allerdings nur die zweite Geige spielen wird, da Hugo Lloris unumstritten ist. Joe Hart, der einen Zweijahresvertrag unterschrieb, wird sich zudem den Platz auf der Ersatzbank mit Paul Gazzaniga ausmachen müssen. Dennoch wird der Keeper erleichtert sein, dass er bei einem renommierten Vertrag eine neue Heimat gefunden hat, da die letzten Jahre keinesfalls einfach waren und die Karriereplanung sicherlich nicht optimal lief. Hart wurde immerhin zwischen 2007 und 2017 insgesamt fünf Mal von Manchester City verliehen, was seiner sportlichen Laufbahn nicht besonders guttat. Bei den Spurs hofft man, dass Joe Hart nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine mit seinem Charakter und Auftreten positive Energie versprühen wird.

Holger Badstuber

IV, 31, GER | VfB Stuttgart – > VfB Stuttgart II

Kein Transfer im herkömmlichen Sinne, aber trotzdem durchaus erwähnenswert – der langjährige Spieler des FC Bayern München und 31-fache deutsche Nationalspieler Holger Badstuber wird von seinem aktuellen Verein VfB Stuttgart in die zweite Mannschaft abgeschoben. Badstuber sammelte mit den Bayern insgesamt sechs Meistertitel und wurde bei der Weltmeisterschaft 2010 Dritter. Nun teilten die Stuttgarter mit, dass sie im Defensivbereich in der kommenden Saison personelle Veränderungen vornehmen wollen, die auch Holger Badstuber betreffen würden. Sportdirektor Mislintat betonte, dass lediglich sportliche Überlegungen bei dieser Personalentscheidung eine Rolle spielen würden. Badstuber reagierte enttäuscht, will aber die neue Aufgabe annehmen. Ob er sich langfristig, in den letzten Jahren seiner Karriere, mit der Regionalliga zufriedengeben wird, scheint aber eher unwahrscheinlich.