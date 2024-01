Kriselndes Lyon holt Gent-Angreifer Orban, Saudi-Markt kommt in die Gänge

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Gift Orban

ST, 21, NIG | KAA Gent – > Olympique Lyon

In den letzten 1 ½ Jahren machte der nigerianische Angreifer Gift Orban einen nahezu ungebremsten Aufstieg mit. Erst im Mai 2022 wechselte der durchsetzungsstarke Rechtsfuß aus Nigeria nach Norwegen, wo er in 24 Spielen 19 Tore und sieben Assists beisteuerte. Nach nur sieben Monate wechselte Orban um 3,3 Millionen Euro nach Belgien zur KAA Gent, wo er nahtlos an seine Leistungen bei Stabaek anknüpfte. In seinem ersten Halbjahr traf er in 22 Spielen für Gent 20-mal. In der laufenden Saison wurde Orban ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, speziell in der Liga. Insgesamt kam er dennoch auf zwölf Saisontore in 30 Pflichtspielen. Bereits mehrere internationale Beobachter seiner Leistungen traten in den letzten Wochen auf den Plan, unter anderem auch Eintracht Frankfurt, das sich aber schließlich für Sasa Kalajdzic entschied. Nun macht Olympique Lyon, kriselnder, ehemaliger französischer Serienmeister das Rennen. Die Lyonnais bezahlen 12 Millionen Euro Ablöse für den nigerianischen Angreifer und binden ihn bis Sommer 2028.

Julius Ertlthaler

OM, 26, AUT | WSG Tirol – > GKS Tychy

Der polnische Zweitligist GKS Tychy freut sich über einen zweiten Österreich-Legionär: Der bisherige WSG-Tirol-Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler unterschrieb bei den Polen einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Beim Tabellenzweiten der zweiten polnischen Liga, der den Aufstieg in die Ekstraklasa anpeilt, steht mit dem Ex-Rapidler Marko Dijakovic ein weiterer ÖFB-Legionär unter Vertrag. Dijakovic hatte sich erst kurz vor Weihnachten in die Startelf des Klubs gespielt und bestritt inklusive Cup bisher zehn Pflichtspiele für Tychy. Im letzten Spiel vor Weihnachten erzielte er zudem seinen ersten Treffer.

Renan Lodi

LV, 25, BRA | Olympique Marseille – > Al-Hilal Saudi

Nach dem sommerlichen Kaufrausch in der saudischen Pro League war es diesen Winter noch sehr ruhig um überteuerte Wüstendeals. Der ungeschlagene Tabellenführer Al-Hilal preschte nun aber vor und sorgte für den ersten Multimillionentransfer des Transferwinters: Der brasilianische Nationalspieler Renan Lodi verlässt Olympique Marseille nach nur einem halben Jahr und wechselt um 23 Millionen Euro nach Saudi-Arabien, wo er einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnete. Der Star von Al-Hilal ist der 17-fache Saisontorschütze Aleksandar Mitrovic, der in der Torschützenliste derzeit nur von Cristiano Ronaldo überflügelt wird. Zudem spielen hier der marokkanische Teamtorhüter Bono, Senegals Abwehrhüne Kalidou Koulibaly, der nach wie vor verletzte Neymar, sowie der Serbe Sergej Milinkovic-Savic.

Aleksandar Jukic

OM, 23, AUT | FK Austria Wien – > PFC Sochi

In den letzten Wochen wurde mehrfach darüber berichtet, dass der Haussegen zwischen Aleksandar Jukic und seinem Langzeitklub Austria Wien gehörig schief hing. Veilchen-Coach Michael Wimmer strich den 23-Jährigen aus disziplinären Gründen aus dem Kader und ließ Jukic somit ablösefrei ziehen. Der Mittelfeldspieler fand nun in Russland einen neuen Klub: Jukic schloss sich dem PFC Sochi, aktuell Letzter in der russischen Premier Liga an und unterschrieb bis Sommer 2027. Bei seinem Präsentationsvideo griff der russische Verein gehörig daneben und ließ Jukic mit einem Scharfschützengewehr auf Dosen schießen, was in Zeiten wie diesen natürlich eine Geschmacklosigkeit oberster Güte ist – speziell, da es sich um einen russischen Klub handelt…