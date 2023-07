Lazio-Star nächster Saudi-Toptransfer, Milan holt Pulisic von Chelsea

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Sergej Milinkovic-Savic

ZM, 28, SRB | Lazio Rom – > Al-Hilal

Der nächste Megatransfer in die saudische Pro League heißt Sergej Milinkovic-Savic. Der langjährige Lazio-Star wechselt um 40 Millionen Euro zu Al-Hilal und ist dort nach Ruben Neves und Kalidou Koulibaly der dritte namhafte Neuzugang. Der Klub hat damit in der laufenden Transferperiode bereits 118 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Auch Sergio Ramos, Hugo Lloris, Neymar und Romelu Lukaku sollen auf der Liste des saudischen Topklubs stehen. Milinkovic-Savic, der einen Dreijahresvertrag unterzeichnete, erzielte in 341 Spielen für Lazio 69 Tore und 59 Assist, lief zudem bereits 43-mal für die serbische Nationalmannschaft auf. Der Mittelfeldspieler ist der Sohn des einstigen GAK-Legionärs Nikola Milinkovic.

Christian Pulisic

RA, 24, USA | Chelsea FC – > AC Milan

Das große Abwandern vom Chelsea FC geht weiter: Christian Pulisic wechselt um 20 Millionen Euro zum AC Milan und unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Chelsea holte den kroatisch-stämmigen US-Amerikaner im Jänner 2019 um 64 Millionen aus Dortmund, aber mit 26 Toren und 21 Assists in 145 Spielen blieb der jüngste Nationalspieler in der Geschichte der USA etwas hinter den Erwartungen zurück. Zuletzt stand der hochveranlagte Pulisic auch auf der Liste von anderen Großklubs wie Juventus, Real Madrid oder Atlético Madrid. Auch eine mögliche Rückkehr nach Dortmund stand im Raum.

Viktor Gyökeres

ST, 25, SWE | Coventry City – > Sporting CP

Der ungarisch-schwedische Angreifer Viktor Gyökeres wird zum Rekordverkauf von Coventry City und löst damit nach über zwei Jahrzehnten die irische Fußballerlegende Robbie Keane ab. Der technisch starke Angreifer verlässt Coventry nach dem knapp verpassten Premier-League-Aufstieg um 20 Millionen Euro Ablöse und schließt sich bis 2028 dem Sporting CP aus Lissabon an. Diese schrieben eine Ausstiegsklausen von 100 Millionen in den Vertrag des 25-jährigen schwedischen Teamspielers. Gyökeres wechselte bereits im Alter von 19 Jahren nach England, spielte im Nachwuchs von Brighton, danach leihweise für St. Pauli und Swansea, ehe er 2021 zu Coventry wechselte. In der vergangenen Saison brachte er es auf 21 Zweitligatore und zehn Assists für den Traditionsklub. Auch die Premier-League-Klubs West Ham, Wolverhampton, Brentford, Everton und Fulham sollen Interesse am 25-Jährigen gehabt haben.

Sepp van den Berg

IV, 21, NED | Liverpool FC – > FSV Mainz 05

Der Liverpool FC verleiht den niederländischen Innenverteidiger Sepp van den Berg zum dritten Mal. Bisher spielte der U21-Teamspieler leihweise für Preston North End und Schalke 04, wo er aufgrund mehrerer Verletzungen aber nur eine untergeordnete Rolle spielte. Auch aktuell laboriert der 21-Jährige an einem Muskelbündelriss. In der kommenden Saison wird Van den Berg trotzdem wieder in der deutschen Bundesliga spielen: Der FSV Mainz 05 leiht den 192cm-Mann aus Zwolle für eine Saison aus.