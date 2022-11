Megatalent-Update (9): Yusuf Demir und der Neustart in Istanbul

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im neunten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Tillman, Demir, Rensch, Kozlowski und Wirtz an, die wir erstmalig im April 2020 vorstellten.

Originalartikel:

– Malik Tillman (USA)

– Yusuf Demir (AUT)

– Devyne Rensch (NED)

– Kacper Kozlowski (POL)

– Florian Wirtz (GER)

Malik Tillman, in Nürnberg geborener US-Amerikaner, galt lange Zeit als eines der größten Nachwuchstalente des FC Bayern München und bestritt auch sieben Spiele für die „Erste“ der Bayern, wurde dann aber im Herbst 2020 von einem Kreuzbandriss aus der Bahn geworfen. Auf dem mühsamen Weg zurück, kam Tillman zumeist in der bayrischen Regionalliga zum Einsatz. Allerdings glaubt man in München weiterhin an das Potential des 187cm großen, offensiven Mittelfeldspielers, weshalb er im Sommer an die Glasgow Rangers verliehen wurde. Tillman kam bisher in 16 Spielen zum Einsatz, sammelte fünf Scorerpunkte und könnte noch ein Thema für die Bayern werden. Aber selbst wenn nicht, wird die Rangers-Leihe dem 20-Jährigen helfen bei einem anderen großen Klub unterzukommen.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Yusuf Demir galt seit jeher als größtes österreichisches Fußballtalent und absoluter Ausnahmekönner. Sein leihweiser Wechsel von Rapid zum FC Barcelona, wo er ein „Opfer von Bürokratie“ wurde und das zehnte Spiel für die Kampfmannschaft, die ihm einen fixen Vertrag bei der Blaugrana einbrachte, nie bestritt, bremste ihn definitiv in seiner Entwicklung. Demir kehrte zu Rapid zurück, war aber ein Schatten seiner Selbst und vor allem psychisch schwer geknickt. Erst im Sommer 2022 zeigte er – nach mehreren kleineren Verletzungen – wieder ansatzweise gute Leistungen für die Hütteldorfer. Kurze Zeit später war er jedoch auch schon wieder weg: Galatasaray verpflichtete den 19-Jährigen und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. Allerdings wird es in der Saison 2022/23 sehr schwer für Demir, sich einen Stammplatz bei „Gala“ zu schnappen, da diese ein wildes Transferprogramm durchzogen und die Konkurrenz enorm hoch ist.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Devyne Rensch spielt unverändert für Ajax Amsterdam und ist trotz seiner erst 19 Jahre seit mittlerweile über zwei Jahren eine interessante Facette im Ajax-Kader. Bis heute bestritt der Rechtsverteidiger 70 Partien für Ajax, wobei er bereits elf Scorerpunkte sammeln konnte. 2021 debütierte Rensch für die niederländische Nationalmannschaft und auch zuletzt wurde er wieder ins Nationalteam einberufen, womit er eine Chance hat, für die Niederlande bei der WM 2022 aufzulaufen. Rensch steht bereits länger auf der Liste von Juventus Turin und anderen internationalen Top-Klubs. Dass er seinen bis 2025 laufenden Vertrag bei Ajax erfüllen wird, scheint eher unwahrscheinlich.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Kacper Kozlowski wurde im Jahr 2021 als Spieler von Pogon Szczecin mit 17 Jahren und 246 Tagen zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte. Wenige Monate später wechselte der sechsfache polnische Teamspieler um elf Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion. Die Briten verliehen den heute 19-jährigen Achter umgehend nach Belgien zu Union Saint-Gilloise, das in der vergangenen Saison völlig überraschend Vizemeister wurde. Kozlowski bestritt in einem halben Jahr neun Spiele und wurde für die laufende Saison an den niederländischen Eredivisie-Klub Vitesse Arnheim verliehen, für den er bisher achtmal spielte und bereits drei Scorerpunkte sammelte. Nach dem Karriereende von Enock Mwepu könnte Kozlowski aber schon ab der nächsten Saison eine ernsthafte Alternative bei Brighton werden. Auch eine WM-Teilnahme mit Polen wirkt zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Florian Wirtz stieg im Juli 2020 aus der U19-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen in die Kampfmannschaft der Werkself auf und avancierte binnen kürzester Zeit zu einem absoluten Jungstar beim Großklub. In 78 Spielen für Leverkusen steuerte der 19-jährige Spielmacher 19 Tore und 22 Assists bei und galt schnell als einer der besten jungen Spieler der deutschen Bundesliga. Für die DFB-Nationalmannschaft bestritt Wirtz ebenfalls bereits vier Spiele. Es wären wohl schon mehr gewesen, hätte sich Wirtz nicht März 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen, der ihn für das restliche Jahr und damit auch für die WM außer Gefecht setzt. Unmittelbar davor wollten ihn bereits die Bayern, Barcelona und Real Madrid verpflichten. Nun bleibt es abzuwarten, wie sich Wirtz von seiner ersten schweren Verletzung erholt. Zuvor zeigte die Entwicklungskurve jedenfalls steil nach oben!

Entwicklungsfaktor: 9 von 10