Neuer Konkurrent für Demir in Basel, West Ham sichert sich Kudus

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Dominik Livakovic

TW, 28, CRO | Dinamo Zagreb – > Fenerbahce

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Winter war der kroatische Schlussmann Dominik Livakovic eine der prägenden Erscheinungen und einer der drei besten Torhüter des Turniers neben dem Marokkaner Bono und Weltmeister Emiliano Martínez. Im Anschluss an das Turnier war der 28-Jährige als möglicher Neuzugang bei Top-Klubs wie Bayern München, Ajax Amsterdam und später auch Manchester United und Fiorentina im Gespräch. Sogar Real Madrid soll Interesse an Livakovic als kurzfristigen Ersatz für den verletzten Thibaut Courtois auf der Liste gehabt haben. Nun geht es für den 45-fachen Teamtorhüter aber in die Türkei: Livakovic unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei Fenerbahce, das etwa 6,7 Millionen Euro Ablöse an Livakovic’ Langzeitklub Dinamo Zagreb bezahlte. Für den Kroaten ist es die erste Auslandsstation seiner Karriere.

Mohammed Kudus

OM, 23, GHA | Ajax Amsterdam – > West Ham United

West Ham United sichert sich mit Ajax-Topmann Mohammed Kudus seinen Königstransfer für die Offensive, nachdem man zuvor mit Edson Álvarez – ebenfalls von Ajax –, James Ward-Prouse und Konstantinos Mavropanos eher defensive Spieler holte. Der 23-jährige Ghanaer kommt um 43 Millionen Euro aus Amsterdam und unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Seinen Abschied aus Amsterdam nach knapp drei Jahren hätte sich Kudus wohl nicht besser vorstellen können: Beim 4:1-Auswärtssieg der Niederländer im Europa-League-Playoff bei Ludogorets Razgrad erzielte er drei Treffer. Insgesamt kam Kudus für Ajax auf 27 Tore und 12 Assists in 87 Spielen.

Juan Carlos Gauto

RA, 19, ARG | Huracán – > FC Basel

Yusuf Demir bekommt beim FC Basel Konkurrenz aus Argentinien. Die Schweizer nahmen knapp vier Millionen Euro in die Hand um den auf den Tag genau ein Jahr jüngeren Juan Carlos Gauto vom argentinischen Klub Huracán zu verpflichten. Anders als der nur ausgeliehene Demir unterschrieb der junge Argentinier bis Sommer 2028. Der als spektakulärer Dribbler geltende Rechtsaußen bestritt für Huracán bereits 50 Spiele, erzielte dabei aber nur zwei Tore und fünf Assists. Ähnlich wie Demir kann Hauto aber sehr vielseitig eingesetzt werden und auch als Linksaußen, Zehner oder sogar als Flügelverteidiger aufgeboten werden.

Dorian Babunski

ST, 27, MKD | Debreceni VSC – > Grasshoppers

Einen Tag vor seinem heutigen 27. Geburtstag unterschrieb der Debrecen-Stürmer Dorian Babunski einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei den Grasshoppers in Zürich. Der nordmazedonische Mittelstürmer, der wegen der Fußballerkarriere seines Vaters unter anderem in Spanien aufwuchs und früh im Nachwuchs von Real Madrid spielte, kickte zuletzt 1 ½ Jahre für Rapids letzten Qualifikationsgegner Debrecen und erzielte dort in 55 Spielen 18 Tore. Der Schweizer Traditionsklub glitt zuletzt in die Mittelmäßigkeit ab, musste 2019 sogar für zwei Jahre in die zweite Liga und ist wohl auch in der neuen Saison eher in der unteren Tabellenhälfte der Zwölferliga anzusiedeln.