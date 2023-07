Newcastle United knackt die 100 Millionen, Galatasaray rüstet weiter auf

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Harvey Barnes

LM, 25, ENG | Leicester City – > Newcastle United

Leicester-City-Stammspieler Harvey Barnes verlässt nach dem Abstieg aus der Premier League seinen Stammklub, für den er 187 Pflichtspiele bestritt und dabei starke 45 Tore und 32 Assists beisteuerte. Barnes ist ein extrem versatiler Spieler, der im linken Mittelfeld, Linksaußen, aber auch im zentralen und offensiven Mittelfeld zum Zug kommen kann. Bis auf die Tormann- und Abwehrpositionen kann man den 25-Jährigen, der auch ein Länderspiel für die Three Lions bestritt, überall aufstellen. Newcastle legt rund 44 Millionen Euro für den polyvalenten Neuzugang hin, womit er nach Sandro Tonali, der für 64 Millionen Euro zum Champions-League-Teilnehmer wechselte, der zweitteuerste Neuzugang der Magpies ist.

Cédric Bakambu

ST, 32, COD | Al Nasr SC – > Galatasaray

Viele Fußballprofis erliegen aktuell der Verlockung des Geldes und wechseln zu Klubs aus dem arabischen Raum. Das war auch bei Cédric Bakambu der Fall, der Ende Juni zum Al Nasr SC in die Vereinigten Arabischen Emirate wechselte. Der Neuzugang sollte aber keinen einzigen Einsatz für den Klub bestreiten, sondern wechselt gegen eine Ablösesumme von einer knappen Million Euro zu Galatasaray. Der erfahrene Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 13 Tore und zwei Assists in 22 Bewerbsspielen für Olympiakos Piräus. Auch davor stellte er bei jedem Klubs seine Treffsicherheit unter Beweis. Für Villarreal erzielte er beispielsweise 47 Tore in 105 Pflichtspielen. Bei Beijing Guoan überzeugte er mit 58 Toren und 21 Assists in nur 87 Spielen. Nun wird er seine Treffsicherheit bei Galatasaray unter Beweis stellen wollen, die für eine relativ geringe Ablösesumme einiges an Qualität erhalten.

Wilfried Zaha

RA, 30, CIV | Crystal Palace – > Galatasaray

Der türkische Hauptstadtclub rüstet weiter auf und verpflichtete mit Wilfried Zaha einen großen Namen. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste trennte sich nach 458 Pflichtspielen von Crystal Palace, nachdem er insgesamt 90 Tore und 76 Assists erzielte, den Großteil davon in der Premier League. Zaha kann auf beiden offensiven Flügeln und auch als Mittelstürmer spielen. Galatasaray muss für seine Dienste tief in die Kassa greifen, obwohl ihr neuer Starspieler ablösefrei wechselte. Der türkische Klub veröffentlichet nämlich das Handgeld und das Gehalt des Spielers. Zaha bekam für die Unterschrift 2.33 Millionen Euro und erhält zudem ein Nettogehalt von 4.35 Millionen Euro pro Jahr.

Victor Boniface

ST, 22, NGA | Royale Union Saint Gilloise – > Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen sicherte sich die Dienste von Mittelstürmer Victor Boniface, der in der Bundesliga durchaus eine gute Figur abgeben kann. Nachdem man Rechtsaußen Moussa Diaby um 55 Millionen Euro an Aston Villa abgab und auch für Linksverteidiger Mitchel Bakker zehn Millionen bekam, griff man für den nigerianischen Mittelstürmer tief in die Tasche und überwies 20.5 Millionen Euro an Royale Union Saint Gilloise. Der Angreifer absolvierte inkluisive der Europacup-Partien vergangene Saison 55 Partien für die Belgier und kam dabei auf 22 Pflichtspieltore und 12 Assists. Der technisch starke Angreifer lebt vor allem von seiner Physis. Vergangene Saison erzielte er im Viertelfinale der Europa League einen Treffer gegen seinen neuen Arbeitgeber.