Prevljak soll Hertha nach oben schießen, Ex-Rapidler Martic nach Italien

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Aaron Ramsey

ZM, 32, WAL | OGC Nizza – > Cardiff City

Romantische Heimkehr im britischen Fußball: Aaron Ramsey kehrt nach 15 Jahren fix zu seinem Heimatverein Cardiff zurück. Der hochveranlagte zentrale Mittelfeldspieler verließ Cardiff im Sommer 2008 und wechselte um 6,4 Millionen Euro zu Arsenal. Knapp zwei Jahre später wurde er noch einmal für einige Monate an die Waliser zurückverliehen, spielte dann aber bis 2019 für die „Gunners“ und absolvierte 369 Spiele für den Klub. Vor vier Jahren begannen dann Ramseys Wanderjahre und er spielte für Juventus, die Rangers und Nizza – allerdings mit mäßigem persönlichem Erfolg. Nun unterschrieb der 82-fache walisische Teamspieler für zwei Jahre in Cardiff, das in der vergangenen Saison knapp nicht aus Englands zweiter Liga abstieg.

Manuel Martic

DM, 27, AUT | HJK Helsinki – > FC Legnago Salus

Von Juli 2018 bis Februar 2020 kickte der defensive Mittelfeldspieler Manuel Martic für den SK Rapid und bestritt dort 23 Spiele. Nach seinem Hütteldorf-Engagement ging es für Martic ins Ausland und er verschwand ein wenig unter dem Radar: Der heute 27-Jährige spielte zuerst in Kroatien für Inter Zapresic, danach in Ungarn für Mezökövesd und zuletzt in Finnland für HJK Helsinki, war zwischenzeitlich immer wieder einige Monate vereinslos. Für HJK bestritt der Sechser nur 17 Spiele, erzielte zwei Tore, gewann aber die finnische Meisterschaft. Nun unterschrieb Martic in der dritten italienischen Liga beim FC Legnago Salus.

Victor Olatunji

ST, 23, NIG | Slovan Liberec – > Sparta Prag

Im Alter von 19 Jahren wechselte der nigerianische Mittelstürmer Victor Olatunji nach Mattersburg, kam dort in einer Saison auf 14 Bundesligaspiele, traf aber nur in der zweiten Mannschaft der Burgenländer. Nach der Auflösung des Klubs wechselte Olatunji nach Zypern, wo er für den Zweitligisten Alki Oroklini 20-mal traf, dann beim Erstligisten AEK Larnaka floppte. Das letzte halbe Jahr verbrachte er schließlich in Tschechien, wo der 193cm-Mann vier Tore für Liberec erzielte. Nun zieht der 23-Jährige weiter nach Prag, wo er bei Sparta wohl für die Kaderbreite vorgesehen ist. Der tschechische Meister verkaufte zuletzt den Brecherstürmer Tomas Cvancara um 10,5 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach.

Smail Prevljak

ST, 28, BIH | KAS Eupen – > Hertha BSC

Der Ex-Salzburger Smail Prevljak soll bei Hertha BSC eine Schlüsselfigur auf dem Weg zurück in die Bundesliga sein. Der 28-jährige Bosnier verbrachte die letzten 3 ½ Jahre beim belgischen Klub Eupen, für den er in 99 Spielen 42 Tore und 11 Assists beisteuerte. Zuvor hatte Prevljak in Salzburg mit 15 Toren in 48 Spielen nur phasenweise überzeugt, allerdings eine starke Leihsaison in Mattersburg mit 18 Toren und 11 Assists gespielt. Im Laufe der Jahre war Prevljak auch immer wieder ein Kandidat bei nationalen und internationalen Klubs, wie etwa Rapid, dem WAC, aber auch Darmstadt und Sporting Lissabon. Zur Hertha wechselt er nun ablösefrei und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.