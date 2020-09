Sevilla holt Rakitic zurück, Lille knackt die 100-Millionen-Marke

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Kevin Volland ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Kevin Volland

ST, 28, GER | Bayer 04 Leverkusen – > AS Monaco

Der 10-fache deutsche Nationalspieler Kevin Volland wechselt zum von Niko Kovac betreuten AS Monaco. Die Monegassen bezahlen 15,5 Millionen Euro Ablöse an Leverkusen und statten Volland mit einem Vertrag bis 2024 aus. Für den 28-jährigen Volland ist es die erste Auslandsstation, nachdem er bisher für Leverkusen und Hoffenheim in der Bundesliga spielte. In 247 Bundesligaspielen brachte es der flexible Angreifer dabei auf 77 Tore und 62 Assists. Bei Monaco ist der Deutsche der vierte Neuzugang nach Axel Disasi, Caio Henrique und Anthony Musaba. Die vier Neuen kosteten insgesamt etwa 40 Millionen Euro.

Philipp Max

LV, 26, GER | FC Augsburg – > PSV Eindhoven

Nach fünf Jahren in Augsburg wechselt der Linksverteidiger Philipp Max in die Niederlande. Die PSV Eindhoven überwies acht Millionen Euro nach Eindhoven und gab Max einen Vertrag bis 2024. Ausschlaggebend für den Transfer des 26-Jährigen war sicher, dass er in Eindhoven Titel gewinnen und international spielen kann. Beim FC Augsburg kam der Außenverteidiger nur auf vier Einsätze in der Europa League. In der Bundesliga brachte es der Sohn des einstigen Schalke-Stürmers Martin Max auf 147 Einsätze, wobei er starke 15 Tore und 26 Assists beisteuerte.

Gabriel Magalhaes

IV, 22, BRA | LOSC Lille – > Arsenal FC

Der FC Arsenal verstärkt seine Defensive mit dem brasilianischen Innenverteidiger Gabriel dos Santos Magalhaes. Der 22-jährige Linksfuß kommt aus Lille, das zuvor bereits Victor Osimhen nach Neapel verkaufte und nun als erster Klub der laufenden Transferzeit über 100 Millionen Euro mit Spielerverkäufen einnahm. Magalhaes kostete die Gunners 26 Millionen Euro, wobei die Ablösesumme anhand von Boni noch auf 30 Millionen anwachsen könnte. Der 190cm große Abwehrspieler unterschrieb bei Arsenal einen Fünfjahresvertrag und ist nach Pablo Marí, Cédric Soares und Willian der vierte Neue im Team des Spaniers Mikel Arteta.

Ivan Rakitic

ZM, 32, CRO | FC Barcelona – > FC Sevilla

Nach sechs Jahren in Barcelona kehrt Ivan Rakitic zu Sevilla zurück. Der 106-fache kroatische Teamspieler und Vizeweltmeister spielte vor seiner Zeit bei „Barca“ bereits 3 ½ Jahre für den FC Sevilla und wurde dann um 18 Millionen an die Blaugrana transferiert. Sevilla kauft den routinierten Achter nun um nur 1,5 Millionen Euro retour, wobei die Ablösesumme leistungsbezogen noch auf 10,5 Millionen anwachsen kann. Für den FC Barcelona bestritt der gebürtige Schweizer 310 Pflichtspiele, erzielte 35 Tore und 42 Assists und war über lange Zeit absoluter Leistungsträger im Mittelfeld der Katalanen. In der abgelaufenen Saison war Rakitic aber weitgehend zum Ergänzungsspieler degradiert worden und kam häufig nur von der Bank.