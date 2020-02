Sheffield United tätigt Rekordtransfer – Lazaro bekommt prominenten Teamkollegen

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Andrea Petagna

ST, 24, ITA | SPAL – > SSC Neapel

Der SSC Neapel verpflichtete den 24-jährigen Angreifer Andrea Petagna von SPAL um kolportierte 17 Millionen Euro. Der 1,90 Meter große Stürmer wird aber bis zum Saisonende weiter für SPAL auf Torjagd gehen und erst im Sommer zu seinem neuen Verein stoßen. Der Angreifer erzielte für SPAL in insgesamt 58 Ligaspielen starke 25 Treffer und stellte davor seine Torgefährlichkeit auch schon bei Atalanta Bergamo unter Beweis. Inter bekundete Ende Dezember ebenfalls Interesse an einem Transfer, dort wäre er aber nur als Backup für Romelu Lukaku vorgesehen gewesen. Petagna selbst denkt noch nicht an die kommenden Aufgaben, sondern will seinen jetzigen Klub vor dem Abstieg retten.

Danny Rose

LV, 29, ENG | Tottenham Hotspur FC – > Newcastle United

Ex-Rapidler Joelinton und der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro bekommen einen neuen prominenten Mitspieler, denn der 29-fache englische Nationalspieler Danny Rose wird in den kommenden Monaten für Newcastle United auflaufen. Die Magpies liehen den Linksverteidiger bis zum Saisonende aus, wobei im Vertrag keine Kaufoption vorgesehen sein soll. Unter Jose Mourinho bekam der 29-Jährige bei den Spurs nur sehr wenige Einsatzzeiten und da sich die Newcastle-Linksverteidiger Paul Dummett und Jetro Willems verletzten, sah Trainer Steve Bruce dringenden Handlungsbedarf für die linke Abwehrseite.

Sander Berge

DM, 21, NOR |KRC Genk – > Sheffield United

In der Saison 2016/17 wechselte das norwegische Talent Sander Berger gegen eine Ablöse von zwei Millionen Euro von Vålerenga zum KRC Genk. Die Scouts der Belgier dürfen sich auf die Schulter klopfen, denn Sheffield United überweist dreieinhalb Jahre danach satte 26 Millionen für den defensiven Mittelfeldspieler. Trainer Chris Wilder bekommt damit eine Verstärkung, die in der Vergangenheit auch beim FC Liverpool im Gespräch war und schon in jungen Jahren viel Qualität mitbringt. Berge ist ein technisch starker Spieler, der mit dem Ball am Fuß gerne auch ins Dribbling geht und so das Mittelfeld überwindet. Gegen den Ball sind seine enorm starken Pressing-Fähigkeiten zu erwähnen. Southampton gab zuvor noch nie so viel Geld für einen Spieler aus und soll laut Medienberichten den Belgiern auch eine Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert haben.

Alessandro Florenzi

RV, 28, ITA |AS Roma – > FC Valencia

Mit Alessandro Florenzi wechselt ein Urgstein der AS Roma leihweise zum FC Valencia. Der 28-Jährige bestritt seit der Saison 2010/11 insgesamt 280 Pflichtspiele für die AS Roma, wobei er 28 Tore und 32 Assists beisteuerte. Der 35-fache Nationalspieler spielte unter Trainer Fonseca zuletzt nicht mehr so eine gewichtige Rolle wie in der Vergangenheit und sah die Europameisterschaft 2020 in Gefahr. Der AS-Roma-Kapitän, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann, wird bei Valenica vermutlich einen Stammplatz haben, da der 20-jährige Neuzugang Thierry Correia bislang nur selten überzeugen konnte.