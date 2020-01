Lazaro wechselt auf die Insel, Petsos kehrt in die Bundesliga zurück

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Valentino Lazaro

RM, 23, AUT | Inter Mailand – > Newcastle United (leihweise)

Der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro wechselt leihweise in die Premier League zu Newcastle United, wo er unter anderem auf den Ex-Rapidler Joelinton treffen wird. Der 23-Jährige wurde in der Serie A nur sechs Mal eingesetzt (dreimal von Beginn) und bekam zu selten die Gelegenheit sein Können zu zeigen. Newcastle United zahlt eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro und hat die Möglichkeit für weitere 23,5 Millionen Euro den Österreicher fix zu verpflichten. Newcastle-Trainer Steve Bruce freut sich über seinen Wunschspieler, der bei Inter aufgrund der Verpflichtung von Victor Moses noch größere Konkurrenz als bisher gehabt hätte. Neben Newcastle United stand auch ein Transfer zu RB Leipzig zur Debatte. In Anbetracht der kommenden Europameisterschaft 2020 ist es sicherlich nicht schlecht, dass Lazaro in den nächsten Monaten nun mehr Aussicht auf Spielpraxis hat.

Thanos Petsos

DM, 28, AUT | vereinslos -> WSG Tirol

Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler Thanos Petsos hat einen neuen Arbeitgeber. Der Ex-Rapidler, der insgesamt 92 Meisterschaftsspiele für die Hütteldorfer absolvierte, unterschrieb bei der WSG Tirol und soll seine Erfahrung beim bevorstehenden Abstiegskampf in die Waagschale werfen. Thanos Petsos hatte nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen unter Coach Florian Kohfeldt keine Chancen auf Einsätze und trainierte mit der zweiten Mannschaft mit, ehe sein Vertrag letzten Sommer auslief. Da er keinen neuen Klub fand war er zuletzt vereinslos. Wattens-Trainer Thomas Silberberger ist dennoch überzeugt, dass der Mittelfeldspieler eine große Verstärkung für seine Mannschaft darstellen wird.

Victor Moses

RM, 29, NIG | Chelsea FC – > Inter Mailand

Inter-Trainer Antonio Conte kennt den rechten Mittelfeldspieler Victor Moses noch von seiner Zeit als Chelsea-Trainer und holte nun den Flügelspieler in die Serie A. Der 29-Jährige wechselte leihweise zu Inter, wobei sich die Italiener auch eine Kaufoption aushandelten. Victor Moses war zuletzt bei Fenerbahce ebenfalls leihweise unter Vertrag und steuerte in insgesamt 20 Meisterschaftsspielen fünf Tore und zwei Assists bei. In dieser Saison verpasste er aber aufgrund einer Oberschenkelverletzung zahlreiche Partien, sodass er nur sechs Mal in der Startaufstellung stand.

Aaron Mooy

ZM, 29, AUS | Huddersfield – > Brighton & Hove

Der aktuell „teuerste“ Australier wechselt um sechs Millionen Euro von Huddersfield zu Brighton & Hove Albion. Integrationszeit wird der zentrale Mittelfeldspieler garantiert nicht benötigen, denn Mooy spielte bereits seit Sommer leihweise für den Premier-League-Verein, der ihn nun fix verpflichten konnte. In seinen bisherigen 17 Saisoneinsätzen gehörte er meist zu den besten Spielern seiner Mannschaft und steuerte auch zwei Tore und einen Assist bei. Mooy agierte früher als klassischer Zehner, spielt mittlerweile aber weiter hinten, wo er als Taktgeber das Tempo seiner Mannschaft vorgibt und viel Ruhe ins Spiel bringt. Huddersfield machte allerdings keinen Gewinn mit dem Spieler, denn der Klub überwies im Sommer 2017 neun Millionen Euro um ihn von Manchester City loszueisen.