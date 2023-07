La Liga: Die Expected-Points-Tabelle 2022/23

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen...

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen in den Top-Ligen präsentieren und blicken heute auf die Premier League. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir stellten bereits in der Vergangenheit das Expected Points Modell (xP) vor: „Die Expected Points ermitteln die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen „müssen“, basierend auf den Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel kreierte bzw. hinnehmen musste. Im Wesentlichen erhält jedes Team zwischen 0 und 3 Expected Points, je nachdem, wie einseitig das Spiel aus Sicht der Expected Goals war.“

Die xP-Tabelle sollte nicht unbedingt als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, da auch das xG-Modell nicht die gesamte „Wahrheit“ abbilden kann und will. Was aber nach einer gesamten Saison durchaus zu erkennen ist, ist eine Tendenz. Welche Mannschaft lief in Bezug auf die herausgespielten Chancen deutlich unter oder über ihren Möglichkeiten?

Der FC Barcelona ist auch bei den Expected Points die Nummer 1 in der Tabelle, allerdings halbiert sich der Vorsprung auf die Königlichen um die Hälfte. Bei den ersten vier Plätzen gibt es keine Veränderung, nur der Achtplatzierte, Athletic Bilbao, schiebt sich ganz knapp an die Top 4 heran und liegt in der xP-Tabelle auf Platz 5.

In der spanischen Liga befanden sich lange Zeit rund die Hälfte der Klubs in einem Abstiegskampf und die Klubs der zweiten Tabellenhälfte lagen lange dicht beieinander. Richtig schlimm erwischte es Absteiger Espanyol Barcelona, der einen bessere xP-Wert aufweist als der Neuntplatzierte. Elche und Real Valladolid wären hingegen auch laut der xP-Tabelle abgestiegen.