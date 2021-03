Megatalente Jahrgang 2004 (14): Gavi

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Gavi

OM, 16 (5.8.2004), ESP – FC Barcelona

Der 2004er-Jahrgang des FC Barcelona ist momentan wohl einer der besten weltweit. Die Blaugrana darf sich also auf außergewöhnlich talentierten Nachwuchs freuen und der wohl beste Spieler dieser ganz besonderen Klasse ist Pablo Páez Gavira, genannt „Gavi“. Der 16-jährige offensive Mittelfeldspieler vereint zahlreiche Fähigkeiten, die ehemalige Barca-Stars wie Andres Iniesta oder Xavi mitbrachten. Im modernen Fußball ist Gavis Spielweise vor allem mit der von Thiago Alcantara zu vergleichen.

Dabei ist Gavi ursprünglich gar kein Kind aus Katalonien. Im Sommer 2015 wechselte der Spielmacher 10-jährig von Betis Sevilla in den Nachwuchs des FC Barcelona. Von hier weg durchlief er die verschiedenen Nachwuchsmannschaften in La Masia. In Barcelonas U19-Mannschaft spielte er bereits 15-jährig. Seit Winter zählt Gavi zum Kader der zweiten Mannschaft, stand seit Weihnachten in jedem Matchkader und kam auch schon zu seinen ersten beiden Einsätzen. Vor knapp zwei Wochen stand er beim 1:0-Sieg im kleinen Derby gegen Espanyol B erstmals in der Startelf.

Gavi ist hier auf einer Art Doppelacht/Doppelzehn im 4-3-3 vor dem ebenfalls hochtalentierten Sechser Nico González, den wir letztes Jahr genauer beleuchteten, eingeplant. Wenig verwunderlich ist der U16-Teamspieler derzeit der deutlich jüngste Spieler des Teams. Dennoch zeigte er bereits, dass er dem nächsten Schritt gewachsen ist. Gavi ist ein äußerst wichtiger Taktgeber im zentralen Mittelfeld, startet viele Tempodribblings, lässt sich aber auch gut in die tieferen Räume fallen und sammelt zahlreiche Bälle ab. Auffällig sind seine perfekten Aufdrehbewegungen, aber auch seine intensiven Pendelmomente, durch die er immer wieder in Halbräumen und am Flügel auftaucht, um Bälle zu sichern und sie nach vorne zu verteilen. Dabei sucht Gavi häufig einen sehr direkten Weg und macht das Spiel seiner Mannschaft sehr schnell. Allerdings hat er auch die Spielintelligenz, um rechtzeitig Tempo herauszunehmen und das Spiel zu beruhigen.

Für einen 16-Jährigen ist Gavi auch körperlich bereits in einer guten Konstitution. Der Mittelfeldspieler setzt seinen Körper vor allem gut ein, was den einen oder anderen athletischen Mangel vielleicht noch ein wenig übertüncht. Mehr Einsätze in der zweiten Mannschaft der Katalanen in der dritten spanischen Spielklasse sollen nun der nächste Schritt für das Ausnahmetalent sein. Gavis Vertrag bei Barcelona läuft noch bis Sommer 2023 und der Traditionsklub wird sein bestes Pferd im 2004er-Stall wohl nie und nimmer abgeben, dafür aber danach trachten, ihn bis dahin an die Kampfmannschaft heranzuführen.