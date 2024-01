Celtic-Fans: „Hier kann Kühn sein volles Potential ausschöpfen“

Der Kühn-Transfer zu Celtic hat nicht nur in Österreich viel mediales Interesse hervorgerufen. Auch in Schottland wird viel über den Celtic-Neuzugang diskutiert, weshalb wir...

Der Kühn-Transfer zu Celtic hat nicht nur in Österreich viel mediales Interesse hervorgerufen. Auch in Schottland wird viel über den Celtic-Neuzugang diskutiert, weshalb wir neugierig waren, wie die Celtic-Fans diesen Transfer einstufen. Wir haben die Kommentare von zwei schottischen Diskussionsforen für euch übersetzt. Alle Wortmeldungen stammen von talkceltic.net und kerrydalestreet.co.uk.

Jacob Zoomer: „Die Tatsache, dass der Transfer nicht am 30. Januar bekannt gegeben wird, erfüllt mich mit Hoffnung. Es sieht so aus, als ob er ein anständiger Spieler sein könnte, und sicherlich eine Verbesserung gegenüber dem, was Maeda, Mikey Johnston, Forrest und Yang bieten können. Hoffentlich bekommen wir ihn am Sonntag zu sehen, er sollte fit sein.

Cobbs67: „Es ist großartig, dass wir ihn verpflichtet haben. Er sieht wirklich vielversprechend aus und gibt uns auf der Außenbahn neue Optionen.“

Lewis Kerr: „Gut, dass er endlich hier ist. Anfangs war ich etwas enttäuscht, weil es ein weiterer billiger Kauf aus einer inspirationslosen Liga ist. Aber nach allem, was man hört, ist er ein guter Dribbler und sehr kreativ. Zwei Attribute, die wir in dieser Mannschaft im Moment dringend brauchen. Es könnte so oder so ausgehen, denke ich. Ich bin froh, dass wir einen weiteren Spieler bekommen. Aber ich habe dennoch auf jeden Fall bedenken, vor allem wegen seiner fehlenden Tore.“

PaddyJamieson: „Ich mag mich irren, aber was Rodgers zu dem Transfer sagt, klingt so viel zuversichtlicher und positiver als einige seiner anderen Äußerungen, wenn Spieler unterschrieben haben.“

DonnyCelt: „Willkommen Nicolas. Mach dich hier zum Helden.“

greengrocer: „Ich denke, er wird dieses Wochenende auf jeden Fall spielen. Hoffentlich kann er sich in die Torschützenliste eintragen und so sein Selbstvertrauen stärken.“

PaulM1888: „Ich freue mich darauf, ihn spielen zu sehen. Es sieht so aus, als wäre er nur noch einen Feinschliff davon entfernt, ein hervorragender Spieler zu sein, und er hat obendrein einen erstklassigen Hintergrund. Hoffentlich ist er bereit, sich hier eine richtige Karriere aufzubauen.“

Mr Shelby: „Er sieht aus wie ein Spieler, dem ich gerne zuschaue und der uns im Moment schmerzlich fehlt. Bitte sei gut. Einige große Klubs haben etwas in ihm bemerkt, also hoffe ich, dass er das große Potenzial, das er in sich trägt, finden kann.“

MacEwan: „Es gibt einen Grund, warum er bei Bayern und Ajax war und auch auf den meisten Ebenen in Deutschland gespielt hat. Dies könnte das richtige Zuhause sein, das er braucht, um sein Potenzial auszuschöpfen.“

henriks tongue: „Ich bin begeistert von diesem kreativen Spieler, der aus dem Stand an den Außenverteidigern vorbeidribbelt oder per Doppelpass unseren Außenverteidiger mitnimmt. Viele unserer Außenspieler (vor allem Abada und Maeda) tun das nicht, sie gehen in der Regel in den offenen Raum oder spielen eher einen Pass nach innen/hinten, als dass sie einen Spieler mitnehmen.“

san meegs: „Wenn er an die anderen deutschen Verpflichtungen von Rodgers für Celtic, Marvin Compper und Jeremy Toljan, anknüpft, bin ich absolut zuversichtlich, dass er für uns eine Katastrophe sein wird.“

Bryan67: „Vielversprechend. Hoffentlich kann er uns auf den Flügeln eine weitere Option bieten. Nun brauchen wir noch einen Sechser.“

Jimmy_mac: „Ich bin ziemlich begeistert von ihm. Die Highlights sehen gut aus und sein Lebenslauf deutet auf eine gute Entwicklung hin, und hoffentlich kann Rodgers ihn auf die nächste Stufe bringen.“