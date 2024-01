Das sind die Reaktionen der Rapid-Fans auf den Transfer von Christoph Lang

Der SK Rapid gab die Verpflichtung von Christoph Lang bekannt. Der Offensivallrounder, der im Herbst leihweise beim TSV Hartberg unter Vertrag stand, wechselt vom...

Der SK Rapid gab die Verpflichtung von Christoph Lang bekannt. Der Offensivallrounder, der im Herbst leihweise beim TSV Hartberg unter Vertrag stand, wechselt vom SK Sturm nach Hütteldorf und erhält einen Vertrag bis zur Saison 2026/27. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans vom Neuzugang halten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Also rein von den Eckdaten ein super Transfer. Auch preislich schwer in Ordnung, wenn man das zum Beispiel mit Gale vergleicht. Bin gespannt wie er sich einfügt. Seine Variabilität wird uns denke ich helfen, da er meiner Meinung nach auch ein ganz guter Seidl-Ersatz sein kann. Dass er auch bei allen Vereinen gescored hat ist etwas was ich grundsätzlich als Zeichen von Qualität werte, da er sich überall durchsetzte. Unser Vorteil ist, dass wir mit Schick und Oswald durchaus auch zwei Alternativen auf rechts haben die auch brav ihre Sache erledigen, wenn sie aufgestellt werden.“

SandkastenRambo: „Mögest du die Tradition von erfolgreichen ehemaligen Sturm-Kickern im Rapid Trikot fortführen und dich nicht in der Liste der Ex-TSV-Hartberg-Spieler wiederfinden.“

AC58: „Für mich auch sehr positiv, dass Schicker und Katzer sehr professionell miteinander können. Das Ganze war in wenigen Tagen erledigt. Der Preis ist fair, die Boni auch in Maßen.“

Tobal12345: „U21-Nationalspieler, im Herbst gezeigt er kann’s, preislich voll in Ordnung, Alter passt auch – ich bin glücklich, hoffentlich schlägt er ein!“

cirbista: „Starker und für mich „klassischer“ Rapid-Transfer. Wird eh Zeit, dass wir auch wieder auf die Basics zurückgreifen. Die Mischung wirds machen und ich wünsch ihm und uns viel Erfolg!“

Phisch1981: „Hoffen wir, dass er in unserem Umfeld und dem Rapid Druck zurechtkommt und an seine starken Hartberg Leistungen anschließt. Aus heutiger Sicht ein sehr guter Transfer, die Chancen stehen gut.“

Phil96: „Guter Spieler, vom Typ her meiner Meinung nach aber näher an Grüll als an Kühn, bin gespannt, ob da noch jemand für die Offensive dazu kommt. Als Ergänzung wäre ich sehr begeistert, als Kühn-Ersatz wäre ich eher skeptisch.“

Gargamel_1899: „Viel Erfolg bei uns und wünsche eine super Vorbereitung und dass du gleich Teil der Mannschaft bist. Mit einigen U21-Kollegen wirds aber schon nicht so schwer werden. Bin dennoch nicht zu euphorisch und schau mir mal die ersten Spiele an um mir ein Bild zu machen, hab den Burschen einfach überhaupt nicht verfolgt.“

Canadien1978: „Willkommen in Hütteldorf Herr Lang! Viel Erfolg und eine rasche Eingewöhnung auf und außerhalb des Platzes. Möge die lange Riege der großartigen Fußballer aus der Grünen Mark bei den Grünen in Hütteldorf fortgesetzt werden.“

moerli: „Servus Herr Lang. Mit Strunz, Auer (früher) und jetzt Querfeld, Oswald, Sattlberger kennt er ja schon einige sehr gut vom U21-Team.“

Wolti: „Wir werden eine immer bessere Adresse für junge, talentierte Österreicher. Wir geben ihnen die Chance sich zu beweisen, klar wird die ein oder andere schlechte Aktie dabei sein aber mir gefällt die Entwicklung.“

centaur: „Servus Chrisi, denke, dass er ein wenig unterschätzt wurde von Schicker und deswegen voll einschlagen wird.“

FloRyan: „Herzlich Willkommen bei uns, Christoph Lang! Mir ist er bei den Spielen des TSV Hartberg durchaus mit einzelnen Aktionen positiv aufgefallen, als einen potentiellen Transferkandidaten für uns hatte ich ihn aber nicht am Schirm. Bin sehr gespannt ob und wie er sich bei uns weiterentwickeln kann. Alles Gute dafür!“

MP-Rapid: „Starker Transfer, genau solche Spieler muss man versuchen zu holen. Könnte mir gut vorstellen, dass er sein Niveau jetzt nochmal hochschrauben kann, dadurch das er jetzt einen ‚fixen‘ verein hat und nicht von einem zum nächsten leihvertrag geschoben wird.“

