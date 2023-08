LASK-Gegner Zrinjski Mostar startet stark in neue Ligasaison

Am kommenden Donnerstag ist der bosnische Meister Zrinjski Mostar zu Gast beim LASK. Aufgrund einiger Spielverschiebungen wegen der langen Europacup-Qualifikation des überlegenen Meisters, startete...

Am kommenden Donnerstag ist der bosnische Meister Zrinjski Mostar zu Gast beim LASK. Aufgrund einiger Spielverschiebungen wegen der langen Europacup-Qualifikation des überlegenen Meisters, startete Zrinjski erst am vergangenen Wochenende in die neue Ligasaison.

Das Playoff zur UEFA Europa League ist ein durchaus dankbares. Der Sieger darf sich über Mehreinnahmen und attraktivere Gegner in der EL-Gruppenphase freuen, der Verlierer spielt ohnehin in der UEFA Europa Conference League weiter. Für den überlegenen bosnischen Meister Zrijnski eine Belohnung für eine tolle Saison mit 20 Punkten Vorsprung auf Vizemeister Borac Banja Luka – und auch eine bisher gute Quali.

Der LASK-Gegner schaltete bereits in der ersten Runde der CL-Qualifikation den armenischen Klub Urartu nach Elfmeterschießen aus, scheiterte dann nur knapp an Slovan Bratislava. In der 3. Runde der EL-Quali ließ man Breidablik aus Island keine Chance, gewann schon zu Hause mit 6:2 und konnte somit die 0:1-Niederlage im hohen Norden verkraften.

Auch in die Ligasaison startete Zrinjski Mostar nun souverän: Gegen den letztjährigen Zweitligameister GOSK Gabela gab es einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Durch ein kurioses Gegentor geriet Zrinjski zwar nach einer halben Stunde in Rückstand, aber noch vor der Pause stellte man wieder klare Verhältnisse her: Kapitän Nemanja Bilbija erzielte zwei Treffer zur 2:1-Pausenführung.

Für das Highlight der Partie sorgte der eingewechselte Linksaußen Matija Malekinusic mit einem schönen Ferserltor nach 75 Minuten, das auch den Endstand herstellte. Zwei Tore wurden vom starken Franko Sabljic vorbereitet, der im 4-2-3-1 als Rechtsaußen neben dem herausragenden Akteur des Teams, Nemanja Bilbija, durchspielte.

Der LASK darf sich hier also durchaus auf einen starken Gegner einstellen, der auch in die diesjährige bosnische Ligasaison als klarer Favorit geht. Anpfiff in Linz ist am kommenden Donnerstag um 21 Uhr.

Aufstellung Zrinjski Mostar (4-2-3-1): Maric; Memija, Senic, Barisic, Marin (64. Corluka); Stanic (46. Canadjija), Zlomislic (86. Ramic); Sabljic, Bilbija, Cuze (46. Malekinusic); Kis (80. Ivancic)

Im folgenden Video ist Zrinjski Mostars (weiße Trikots) Erfolg über GOSK im Schnelldurchlauf zu sehen: