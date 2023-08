Patrick Pentz vor Leihe nach Dänemark

Seit mittlerweile einem Jahr spielt der langjährige Austria-Torhüter Patrick Pentz im Ausland. Glücklich wurde er aber weder in Frankreich bei Stade Reims, noch in...

Seit mittlerweile einem Jahr spielt der langjährige Austria-Torhüter Patrick Pentz im Ausland. Glücklich wurde er aber weder in Frankreich bei Stade Reims, noch in Deutschland bei Bayer 04 Leverkusen. Nun steht der 26-Jährige vor einer Leihe nach Dänemark.

Wie der renommierte, italienische Sportjournalist Fabrizio Romano auf seinem Twitter-Account vermeldete, wird Pentz an Bröndby IF verliehen werden. Der vierfache ÖFB-Teamtorhüter hätte beim Hauptstadtklub aus Dänemark gute Chancen auf einen Stammplatz. Aktuell ist der bereits 39-jährige Keeper Thomas Mikkelsen die Nummer Eins, Bröndby sieht dies allerdings nicht als Dauerlösung an und war bereits aktiv auf der Suche nach einem neuen Tormann.

Bröndby wurde in der abgelaufenen Saison in der dänischen Liga nur Fünfter und verpasste damit den Europacup.

Pentz, der letztes Jahr ablösefrei von der Austria nach Frankreich wechselte, bestritt für Stade Reims nur sieben Spiele und saß im vergangenen Frühjahr in Leverkusen ausschließlich auf der Bank. Für die „Werkself“ kam er auf keinen einzigen Einsatz.

In Leverkusen ist der Kapitän Lukas Hradecky im Tor gesetzt. Der Klub verpflichtete zudem mit dem Tschechen Matej Kovar einen weiteren Torhüter, den man um fünf Millionen Euro von Manchester United loseiste. Pentz wäre somit beim deutschen Bundesligaklub nur noch dritte Wahl und musste sich demnach um einen neuen Verein umsehen.

Für die Austria bestritt Pentz 156 Spiele und wurde damit zur Identifikationsfigur, entwickelte sich zum wohl besten Torhüter der österreichischen Bundesliga. Vor seinem Wechsel nach Reims war er auch bei Schalke 04, Arminia Bielefeld und Union Berlin im Gespräch.