Sturm-Leihspieler Mohammed Fuseini erzielt Hattrick

Der SK Sturm Graz verlieh im Winter den pfeilschnellen Angreifer Mohammed Fuseini an den dänischen Erstligisten Randers FC. Nun sorgte der quirlige Stürmer für Schlagzeilen, da er beim 6:2-Sieg gegen Lyngby BK drei Treffer erzielte.

Wie in der österreichischen Liga wurde auch in Dänemark die Tabelle nach 22 Spieltagen geteilt. Der Randers FC befindet sich im unteren Playoff und schob sich mit einem 6:2-Sieg gegen Lyngby an die Tabellenspitze. Spieler des Spiels war dabei Mohammed Fuseini, der drei der sechs Treffer erzielte und nun nach sechs Einsätzen für seinen neuen Klub bei vier Toren und einem Assist steht.

Viele Fans der Grazer bedauerten den Abgang des schnellen Stürmers, da er mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke interessante Fähigkeiten mitbringt, die prinzipiell auch für den SK Sturm sehr nützlich wären. Das Problem war allerdings die Kaderdichte in Graz, denn mit Szymon Wlodarczyk, Mika Biereth, Manprit Sarkaria, Seedy Jatta, Amady Camara, William Böving und Leon Grgic gab es enorm viel Konkurrenz um einen Platz im Sturmzentrum der Blackies.

Eine Leihe machte deshalb durchaus Sinn, allerdings hat die Sache einen Haken. Die Dänen konnten sich eine Kaufoption ausverhandeln und so wie sich Fuseini bis jetzt präsentierte, kann man davon ausgehen, dass der Ghanaer eher nicht mehr im Trikot der Grazer zu sehen sein wird.

Insbesondere bei seinem dritten Treffer sah man die Qualitäten des Leihspielers, da er nach einem schlampigen Rückpass eines Gegenspielers ein Laufduell, das noch vor der Mittellinie begann, gegen den Lyngby-Innenverteidiger klar für sich entschied und anschließend noch den Tormann umrundete und sicher zur zwischenzeitlichen 5:1-Führung traf.

Der Stürmer ist in Dänemark angekommen und feierte nach dem Spiel ausgelassen mit den Fans: