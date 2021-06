Zulj bleibt in der Türkei, Calhanoglu wechselt innerhalb Mailands

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Davy Pröpper

ZM, 29, NED | Brighton & Hove Albion – > PSV Eindhoven

PSV Eindhoven holt nach vier Jahren einen verlorenen Sohn zurück, um der starken, jungen Mannschaft ein wenig Routine einzuhauchen. Nach vier Saisonen in Brighton wechselt Davy Pröpper ablösefrei zurück nach Eindhoven. 2017 war der zentrale Mittelfeldspieler um 13 Millionen Euro nach England gewechselt und in seinen ersten drei Spielzeiten war er unumstrittener Stammspieler bei Brighton. In der vergangenen Spielzeit hatte er aber immer wieder mit Verletzungen an Leiste und Wade zu kämpfen, weshalb er nur auf sieben Premier-League-Einsätze kam. Zuvor war Pröpper bei PSV einer der besten Box-to-Box-Midfielder in der niederländischen Eredivisie.

Peter Zulj

ZM, 27, AUT | RSC Anderlecht – > Istanbul Basaksehir

Peter Zulj wird auch sein letztes Vertragsjahr bei Anderlecht im Ausland verbringen. Im letzten Halbjahr war der Achter an Göztepe verliehen und auch 2021/22 wird Zulj in der Türkei spielen. Es geht zu Istanbul Basaksehir, das in der vergangenen Saison enttäuschender Zwölfter wurde. Der Meister von 2020 war dabei phasenweise sogar abstiegsgefährdet und wird im Sommer wohl seinen Kader umbauen. Peter Zulj ist bereits der vierte Neue im Team von Aykut Kocaman, der erst im Februar das Amt übernahm. Nach seinem Leihjahr bei Basaksehir wird Zulj dann ablösefrei sein und kostenlos wechseln können.

Nicolás González

LA, 23, ARG | VfB Stuttgart – > AC Fiorentina

Der VfB Stuttgart fixiert den drittteuersten Verkauf seiner Vereinsgeschichte. Nur Benjamin Pavard und Mario Gómez waren teurer als der 23-jährige Argentinier Nicolás González. Der flinke Linksaußen wechselt nach Italien zur AC Fiorentina, nachdem er zuletzt drei Jahre in Stuttgart spielte und sich von dort aus sogar ins argentinische Nationalspiel spielte, für das er bisher sieben Partien absolvierte. In der vergangenen Saison fehlte González drei Monate wegen mehrerer Muskelfaserrisse und insgesamt kam er in 45 Bundesligaspielen für die Schwaben nur auf acht Tore und fünf Assists, weshalb die Ablösesumme von 23 Millionen Euro, die per Boni sogar auf 27 Millionen anwachsen könnte, sehr hoch anmutet. Dies lag aber sicher auch an der großen Transferkonkurrenz: Auch Barcelona und Tottenham waren, auch aufgrund der Kaderdichte, an einer Verpflichtung des Stuttgarters interessiert. Nun unterschrieb er bis 2025 in Florenz.

Hakan Calhanoglu

OM, 27, TUR | AC Milan – > Inter Mailand

Nach vier Jahren beim AC Milan wechselt Hakan Calhanolgu innerhalb Mailands die Seiten. Der in Deutschland geborene Türke wird wohl als Nachfolger von Christian Eriksen zu Meister Inter wechseln und unterschreibt dort einen Vertrag über drei Jahre. Zuletzt waren auch Chelsea, PSG und der katarische Klub Al-Duhail an einer ablösefreien Verpflichtung des 59-fachen türkischen Teamspielers interessiert. Calhanoglu ist bei weitem nicht der erste Spieler, der innerhalb Mailands die Seiten wechselt, was in der Modemetropole deutlich häufiger vorkommt, als in vielen anderen Fußballstädten weltweit.