Die Twitter-Aktivitäten in der Premier League

Das Vereinigte Königreich ist mit 46 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, an zweiter Stelle hinter Spanien und absolut gesehen mit 13,6 Mio. monatlich aktiven Nutzern im Januar 2019 (Anzahl der Menschen, die laut Twitter mit Werbeanzeigen erreicht werden) sogar führend im Vergleich zu den anderen vier großen europäischen Ländern (Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland).

Aufgrund der Weltsprache Englisch ist natürlich jeder Klub in der glücklichen Lage, ohne weiteren Aufwand ein internationales Publikum an seinen Account zu binden. Dazu ist die Premier League sowieso die Liga, der global die meiste Aufmerksamkeit zuteilwird.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.





Die sechs großen Klubs finden sich erwartungsgemäß auf den ersten sechs Plätzen bezüglich der Favorisierungen und Retweets ein, wenn auch mitunter deutliche Abstände zwischen ihnen existieren. Die Wolves schließen sich als EL-Teilnehmer direkt dahinter an. Mit Aston Villa auf Platz 8 und Sheffield United auf Platz 10 sind zwei Aufsteiger zwischen Leicester auf Platz 9. Beide Letztgenannten waren bekanntlich sportlich äußerst erfolgreich, was man von Aston Villa nicht im gleichen Maße behaupten kann und deren Werte besonders beeindruckend machen. In der zweiten Hälfte zeigen sich keine Auffälligkeiten. Die anderen drei Spalten (Hashtags, Mentions, URLs) sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert werden und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.



Everton auf Platz 20, Arsenal auf Platz 16, Man United auf Platz 12 und Burnley auf Platz 4 müssen hier herausgestellt werden. Mit Liverpool und Man City führen aber auch die beiden sportlich erfolgreichsten englischen Klubs das Ranking hier an. Die Folgerung, wonach ein größerer Klub mehr Personal in der Medienabteilung hat, um Twitter zu bedienen, liegt auch hier nahe, lässt sich aber nicht im Allgemeinen bestätigen. Insbesondere bei Man United hätte man aufgrund des weltweiten Status des Klubs sicher mehr erwarten können.



Bezüglich des Bildeinsatzes (wie viel Prozent der Tweets enthält ein Bild) finden sich die größeren Klubs mit Ausnahme Tottenham im Mittelfeld bis leicht oberen Mittelfeld. Bei den Videos ist eine noch gemischtere Verteilung vorzufinden, belegt Man United mit 17% den dritten Platz, Tottenham (6%) und Liverpool (5%) finden sich hingegen am anderen Ende des Rankings.



Während bei Everton 36% der Tweets Retweets sind, ist es bei Southampton nur 1%. Hier zeigt sich demnach ein sehr divergentes Tweetverhalten. Auch Man City (21%) und Aston Villa (17%) retweeten noch verhältnismäßig viel. Ansonsten sind schon eher größere Klubs in der vorderen Hälfte, was dafürspricht, dass diese mehr Personal haben, um andere Accounts zu beobachten und Tweets zu retweeten. Bei den Quotes dagegen sticht nur Man City mit 9% heraus, der Rest unterscheidet sich mit Werten zwischen 1-5% nicht so sehr voneinander.



Für die URLs (wie viel Prozent der Tweets enthält mindestens eine Verlinkung) lässt sich kein eindeutiges Schema erkennen. Hier wäre es zu vermuten gewesen, dass kleinere Klubs häufiger auf die eigene Website oder den Shop verweisen, um mehr Traffic zu generieren, da sie es selbstständig nicht schaffen. Mit Bournemouth, Burnley und Southampton unter den ersten Vier stimmt das auch, aber bis runter zu Platz 10 (Norwich) folgen eher größere Klubs. Für die Mentions und Hashtags gilt Ähnliches. Auch hier ist keine Eindeutigkeit zu finden. Dass Brighton als kleiner Klub und Tottenham als großer Klub beide zu 94% am meisten Hashtags verwenden, verdeutlicht die Unklarheit. Chelsea, Man City, Arsenal und Liverpool dagegen sind unter den Plätzen 11-15. Hier wird demnach offensichtlich davon ausgegangen, dass die Tweets auch ohne die häufige Verwendung von Hashtags gefunden werden.

Top 10 Tweets und Top Tweet jedes Klubs

Abschließend werden zunächst die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet, bevor anschließend der Top Tweet jedes Klubs betrachtet wird und diese in der Folge kategorisiert werden.

Obwohl Liverpool die CL gewann und in der Liga eine lange Serie ohne Niederlage schaffte, führt Arsenal doch mit dem indirekten Auslachen von Liverpool direkt nach Spielende (20:35 Uhr), nachdem diese am 29.2.2020 mit 0:3 gegen Watford die erste Niederlage in der Liga kassierten und Arsenal somit weiterhin ihren alleinigen Status als „The Invincibles“ aus der Saison 2003/2004 genießen können. Chelsea schaffte es daneben noch mit der Abschiedsbotschaft an Hazard und Arsenal mit dem Willkommensgruß für Nicolas Pepe in die Top 10.





Folgende Kategorien ergeben sich:



Glückwünsche: Everton gratuliert Man City zum Gewinn der Meisterschaft

Häme: Arsenal an Liverpool nach Ende der ungeschlagenen Serie

Lobpreisung eines Spielers/Trainers: Chelsea an Hazard, Newcastle stellt Messi in einem Tweet mit einem Foto gegen einen ihrer Spieler bei der Copa América heraus

Sportlicher Erfolg: Liverpools Gewinn der CL, Video von Norwichs Tor gegen Man City, Bild mit Endergebnis (9:0) von Leicester gegen Southampton, Gewinn der Meisterschaft von Man City, Aufstieg von Aston Villa, Burnley postet das Video eines Traumtors aus dem Jahr 2016, Klassenerhalt von Bournemouth, Liverpool qualifiziert sich für das CL-Finale, Aufstieg von Sheffield, Video von Wolverhampton zur Qualifikation zur EL im Mai 2019

Trauer: Tod eines Familienangehörigen eines Spielers von den Wolves, Leicester erinnert ein Jahr nach dem Helikopterabsturz

Ärger: Sheffield United postet ein Bild von einer sehr knappen Abseitsentscheidung im Spiel gegen Tottenham

Lustige Dinge: Watford postet ein Bild von David Luiz, Newcastle ein Video von der Eckfahne, Southampton möchte nicht über Nachrichten zu ihrem 0:9 gegen Leicester erinnert werden und ändert in einem Video deshalb die Einstellungen auf Twitter, Crystal Palace postet ein Foto von Zaha mit Drake

Spieler-/Trainerverpflichtungen/-abgänge: Mourinho zu Tottenham, Bruno Fernandes zu Man United, Tosun zu Crystal Palace, Manuel Pellegrini von West Ham

Sonstiges: Ein Tweet von Brighton vom letzten Spieltag der letzten Saison, an dem sie mit einem Unentschieden gegen Man City Liverpool zum Meister machen hätten können. In dem Tweet versprachen sie, alles zu geben, sodass dieser Tweet mutmaßlich von vielen Liverpool-Fans favorisiert wurde; Verschiebung des Spiels von Brighton gegen Arsenal wegen der Erkrankung von Arsenal-Coach Arteta; 28 Minuten Nachspielzeit im Ligapokalspiel von Bournemouth