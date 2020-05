Die Twitter-Aktivitäten in La Liga

Spanien ist mit 49 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen führend und mit 6,1 Mio. monatlich aktiven...

Spanien ist mit 49 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen führend und mit 6,1 Mio. monatlich aktiven Nutzern im Januar 2019 (Anzahl der Menschen, die laut Twitter mit Werbeanzeigen erreicht werden) nur hinter UK im Vergleich zu den anderen vier großen europäischen Ländern (Frankreich, Italien, Deutschland, UK).

Der FC Barcelona ist in dieser Analyse ein besonderer Fall. Im Gegensatz zu allen anderen Klubs, bei denen als Anhängsel an den fremdsprachigen Accountnamen die Fremdsprachigkeit zum Ausdruck kommt (z. B. @realmadriden, @realmadridarab) ist der Hauptaccount beim FC Barcelona nicht wie bei allen anderen Accounts auf Spanisch, sondern Englisch (@FCBarcelona) und hat auch am meisten Follower. Dafür wurde dem spanisch-(@FCBarcelona_es) und katalanischsprachigen (@FCBarcelona_cat) Account Anhängsel gegeben. Übrigens hat der spanischsprachige Account mehr Follower als der katalanischsprachige, aber Letzterer ist in der Reihenfolge auf der Übersichtsseite davor gelistet, was nicht großartig überraschen dürfte. Da in der Analyse immer der Hauptaccount und der mit den meisten Followern als Grundlage dient, wurde hier also im Gegensatz zu allen anderen Klubs der englischsprachige Account ausgewählt. Dies verzerrt vielleicht etwas, aber beim spanischsprachigen wäre auch keine angemessene Gleichheit hergestellt, schlägt doch Barcelona außerhalb Kataloniens in Spanien viel Hass entgegen und dies könnte sich in einer niedrigen Anzahl an Favorisierungen und Retweets auf dem spanischsprachigen Account zeigen. Der katalanischsprachige Account hat dagegen zu wenige Follower, um der Größe des Klubs gerecht zu werden.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.



Wie zu erwarten stellt sich das Ranking dar. Für den ein oder anderen sicherlich überraschend liegt Real Betis vor Sevilla und Valencia, aber die Popularität von Betis wird außerhalb Spaniens oft unterschätzt, besonders vor dem Hintergrund, dass diese im Gegensatz zu Sevilla und Valencia in den letzten Jahren sportlich nicht so erfolgreich waren verglichen mit Sevilla und Valencia. Die anderen drei Spalten (Hashtags, Mentions, URLs) sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert werden und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.

Die großen Klubs finden sich hier oben (Barcelona) und unten (Real Madrid und Real Betis) sowie kleine oben (Levante, Alaves) und unten (Granada), sodass sich hier keine allgemeine Aussage in Bezug auf die Klubgröße treffen lässt.

Bis auf Alaves, welches vorne mitmischt und Sevilla, welches sich entgegen dem Trend unten einreiht, setzen die Größeren stärker Bilder ein als kleinere Klubs (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein Bild bzw. ein Video). Dies könnte damit zusammenhängen, dass ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Bei den Videos ist dies dagegen nur noch in einem geringeren Ausmaß der Fall, weil etwa Barcelona und Atlético kaum Videos posten.



Levante und Sevilla stechen mit den Retweets deutlich gegenüber dem Rest heraus. Ansonsten muss erwähnt werden, dass Valencia, Barcelona und Atlético kaum Retweets einsetzen. Bei den Quotes ist ein ähnlich uneindeutiges Schema zu erkenne, werden doch bis auf von Levante generell kaum Quotes eingesetzt. Besonders Real Madrid mit nur 1% fällt auf. Insgesamt ist kein allgemeingültiger Trend in Bezug auf die Klubgröße festzustellen, allerdings kann Levante hervorgehoben werden in ihrem abwechslungsreichen Tweetverhalten.



Für die URLs und Mentions (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens eine URL bzw. Mention) ist kein Schema erkennbar, wobei für Letzteres die teilweise großen Differenzen zwischen den Klubs angeführt werden müssen. So kommen einige auf bis zu 70% Mentions, Valladolid am Ende dagegen nur auf 8%. Für die Hashtags gilt, dass die größeren Klubs diese am meisten in ihren Tweets verwenden, liegen sich doch tendenziell im vorderen Bereich. Einzige Ausnahmen ist der FC Barcelona am Ende (44%), bei dem wohl davon ausgegangen wird, dass die Followerschaft die Tweets auch so findet.

Top 10 Tweets und Top Tweet jedes Klubs

Abschließend werden zunächst die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet, bevor anschließend der Top Tweet jedes Klubs betrachtet wird und diese in der Folge kategorisiert werden.

Eibar schafft es mit einer Huldigung an Messi in die Top 10 ebenso wie Sevilla mit der Todesnachricht zu José Antonio Reyes. Ansonsten sind nur Real Madrid und Barcelona vertreten, etwa mit Spielerverpflichtungen (Hazard, Reinier, Mendy, Jovic, Griezmann). Dazu kommen die Trennung von Trainer Valverde, die Präsentation des Ballon d’Or von Messi vor einem Spiel, ein Video von Messi mit dem Meisterpokal und die Gratulation des FC Barcelona an Liverpool zum CL-Titel.

Auffällig für Real Madrid, dass trotz des spanischsprachigen Accounts die Top Tweets auf Englisch sind bzw. auch leicht verständlich ohne ausgiebige Spanischkenntnisse und englischsprachige Hashtags verwendet werden.





Folgende Kategorien ergeben sich:



Glückwünsche: Barcelona an Liverpool zum CL-Titel, Getafe zum Geburtstag an Trainer Don José Bordalás Jiménez mit Bezug zu seinen sportlichen Erfolgen, Levante gratuliert dem Lokalrivalen Valencia zum Gewinn der Copa del Rey

Häme: Betis macht sich darüber lustig, dass jemand angedroht hatte, nie wieder Fußball zu schauen, wenn Fekir bei Betis unterschreibt

Lobpreisung eines Spielers/Trainers: Eibar an Messi

Sportlicher Erfolg: Aufstieg von Granada, Aufstieg von Osasuna, Gewinn der Copa del Rey von Valencia, Qualifikation von Espanyol zur Europa League, Levante besiegt Barcelona mit 3:1

Trauer: Todesnachricht zu José Antonio Reyes von Sevilla

Ärger: Real Sociedad möchte mit einigen Bildern auf einen nicht gegebenen Strafstoß im Spiel gegen Barcelona aufmerksam machen; Celta verabschiedet einen Follower, der der Aktion von Celta gegen Gewalt gegen Frauen nicht zustimmt; Atlético kritisiert per Emoji und einiger Bilder einige Schiedsrichterentscheidungen aus dem Derby gegen Real Madrid

Lustige Dinge: Leganés mit einem Video bei Gewitter, Alavés verlinkt Spieler Lucas Pérez zu einer Einladung für ein FIFA-Turnier, Leganés ruft für eine lustige Sache zum Retweeten auf, Getafe spekuliert über eine mögliche CL-Qualifikation

Spieler-/Trainerverpflichtungen/-abgänge: Hazard zu Real Madrid, Abschiedsbotschaft von Griezmann an Atlético-Fans, Kubo zu Mallorca, Ben Arfa zu Valladolid, Alberto Moreno zu Villarreal, Griezmann zu Barcelona, Borja Iglesias zu Real Betis, Lucas Pérez zu Alavés

Sonstiges: Aufruf zum Support von Bilbao für Iñaki Williams nach rassistischen Beleidigungen