Die kultigsten Fußball-Videospiele (6): Bundesliga Manager Hattrick

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Bundesliga Manager Hattrick



Amiga, Atari, Windows – 1994

Nach dem Starterfolg des Bundesliga Manager Professional warteten Fans mit großer Spannung auf den Nachfolger, der drei Jahre später auf den Markt kommen sollte. „Bundesliga Manager Hattrick“ versuchte an jene Komplexität anzuschließen, die der Erstversuch „Professional“ hinterließ – und verzettelte sich in Details…

Nicht so kultig wie der Vorgänger…

Es waren die vielen interessanten Neuerungen rund um die Vereinsperipherie, die den Vorgänger so interessant machten und auf den ersten Blick war auch der 1994er-Nachfolger mit vielen tollen Details gespickt. Unterm Strich erfüllte er die Erwartungen aber nicht, weil die Einfachheit und Klarheit verlorengingen. Prinzipiell war es natürlich cool, nun auch die Merchandising-Geschicke seines Klubs zu lenken, das Vereinsgelände ausbauen und mit Aktien handeln oder Toto spielen zu können, aber die einzelnen Funktionen wurden nicht mit derselben Liebe entwickelt, wie es noch beim Vorgänger der Fall war. Dieser sollte auf lange Sicht sein, wie ein „erster Film“, der eben nur sehr selten von der Fortsetzung übertrumpft werden sollte.

…aber dennoch für viel Kommendes richtungsweisend

Allerdings scheiden sich wie so oft die Geister, denn zahlreiche Fans – speziell natürlich die, die den Vorgänger nicht bis zum Erbrechen durchspielten – hielten Bundesliga Manager Hattrick für die gelungenste Veröffentlichung der Reihe. Die Spieltage hatten nicht mehr denselben Zauber wie beim Vorgänger und die Menüführung war enorm mühsam, weil überladen. Aber eine Sache hat die Fortsetzung der Bundesliga-Manager-Reihe mit Sicherheit ins Rollen gebracht: Sie war ein Vorbote für die Komplexität, die da noch kommen würde. Und was wir mit Komplexität – um nicht zu sagen Kompliziertheit – meinen, seht ihr in den Videos.

Richtig schräg wurde es aber erst danach, als man die Konkurrenz des Top-Spiels „Anstoss 2“ im Nacken spürte und mit Bundesliga Manager 97 eine neue Version auf den Markt warf. Das Spiel war so bug-beladen, dass es praktisch nicht spielbar war. Der daraufhin erscheinende Bundesliga Manager 98 war eine bugbereinigte Version des 97ers – eben vor den Zeiten des schnellen Patch-Downloads. So richtungsweisend die ersten beiden Teile der Reihe waren, so schnell kam danach das Ende…