Der BVB überzeugt mit einer Glanzleistung gegen 1860 München

Um zu demonstrieren, wie Ernst dem BVB dieses Spiel ist, traten sie gegen die „Löwen“ aus München in ihrer Bestbesetzung an. Doch nicht nur...

Um zu demonstrieren, wie Ernst dem BVB dieses Spiel ist, traten sie gegen die „Löwen" aus München in ihrer Bestbesetzung an. Doch nicht nur das war besonders an diesem Spiel: Ein Neuzugang beeindruckte sowohl Mannschaft als auch Fans und traf direkt bei seinem Debüt. Dortmund zeigt klar und deutlich, dass sie mit vollen Kräften zurück aus der Sommerpause sind und durchstarten wollen. Egal, ob Pokalspiel oder Bundesliga: wir werden diese Saison vermutlich noch einiges von den schwarz-gelben Borussen zu sehen bekommen. Das man dass zurecht kann, bewiesen sie mal wieder in diesem Pokalspiel.

Erstes Pflichtspiel, erster Sieg

In der ersten Runde des DFB-Pokals gewann der BVB bei 1860 München. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit einem erstklassigen 3:0-Sieg.

Malen brachte die Dortmunder bereits früh in Führung (8. Minute). Auch Bellingham (31.) und Neuzugang Adeyemi (35.) trafen noch in der ersten Halbzeit.

Adeyemi äußerte sich nach dem Spiel mit klaren Worten gegenüber der ARD: “Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Wir wollten viele Tore machen, das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen.“

Trainer der “Löwen” Michael Köllner gratulierte dem BVB fairerweise und beteuerte, dass der BVB spielfreudig war und es für die eigene Mannschaft einfach nicht so gut gelaufen ist.

So verlief das Spiel

Der Vizemeister der letzten Saison startete eigentlich in Bestbesetzung in das Spiel, jedoch ohne einen seiner wichtigsten Spieler: Mats Hummels, dieser saß lediglich auf der Bank. Im Abwehrzentrum setzte Terzic hierfür auf die Neuzugänge und Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Adeyemi als dritter Neuzugang machte den Debütanten-Ball dann perfekt. Youssoufa Moukoko ersetzte den nach einer Operation ausgefallenen Sébastien Haller.

Das Spiel war gerade mal in der achten Minuten, als Malen über den linken Flügel nach Innen zog und traf (8.). Der Keeper von 1860-München, Marco Hiller, hatte wenig Chance, dies zu verhindern.

Neuzugang Schlotterbeck zeigte in der 17. Minute seine zähe Spielweise, als er mit Fynn Lakenmacher ins Laufduell ging und eine abenteuerliche Grätsche hinlegte. Während die „Löwen“ bis dato noch nicht so richtig im Spiel angekommen waren, war es erneut Malen, welcher auf dem linken Flügel für bedrohliche Manöver sorgte. Malens Gegenspieler Christopher Lannert war sichtlich überfordert, zudem bereits mit Gelb verwarnt und wurde daraufhin in der 20. Minute ausgewechselt.

Dortmund war klar die spielbestimmende Mannschaft und 1860 agierte zu zurückhaltend. In der 31. Minute bediente Malen Marco Reus im Strafraum, welcher an Bellingham abgab. Der Ball ging dann aus kurzer Entfernung zum 2:0 ins Tor. Lediglich vier Minuten später legte Adeyemi nach Vorlage von Malen dann zum 3:0 nach.

Die zweite Halbzeit konnte BVB-Trainer Terzic nutzen, um mehrere Ersatzspieler einzuwechseln. Bis auf eine Torchance in der 80. Minute von Mo Dahoud und einem Abseitstreffer von Reus (90.) war der BVB den Löwen dann nicht mehr gefährlich.