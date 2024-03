Der deutsche Fußball erlebt einen Umbruch

Die Deutsche Fußball-Bundesliga ist in dieser Saison nicht wiederzuerkennen. An der Spitze thront unangefochten Bayer Leverkusen, der jahrelange Abstiegskandidat VfB Stuttgart nimmt hingegen Kurs...

Die Deutsche Fußball-Bundesliga ist in dieser Saison nicht wiederzuerkennen. An der Spitze thront unangefochten Bayer Leverkusen, der jahrelange Abstiegskandidat VfB Stuttgart nimmt hingegen Kurs auf die UEFA-Champions League.

Der Serienmeister aus München muss sich vorerst mit dem unbefriedigenden zweiten Platz zufriedengeben. Geschlagen von einem gerne als Vizekusen verhöhnten Gegner, der sich unter der Leitung eines ehemaligen Stars aus München daranmacht, Münchens Serie endlich zu beenden und seinen ersten Titel zu gewinnen. Das wäre ein Umbruch, der auch Auswirkungen auf die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben könnte.

Der FC Bayern München kommt nicht zur Ruhe

Am deutlichsten sichtbar wird dies am Beispiel des Titelverteidigers der Deutschen Fußball-Bundesliga. Nach dem missglückten Experiment mit Julian Nagelsmann und Oliver Kahn wollte man seitens der Vereinsführung wieder Ruhe in den Club bringen und erreicht mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel genau das Gegenteil. Diesem gelang es nie so richtig im Verein anzukommen; entsprechend ernüchternd fällt seine Bilanz aus.

Die vor Kurzem beschlossene Trennung hat den FC Bayern München sichtlich befreit. Seit die Entscheidung feststeht, scheint die Mannschaft wieder Boden unter den Füßen gefunden zu haben. Jetzt hofft man auf einen erfolgreichen Saisonabschluss in der UEFA-Champions League, denn die Meisterschaft scheint außer Reichweite zu sein. Das sehen auch die Experten der Sportwetten-Branche so. Die Buchmacher räumen dem Titelverteidiger nur noch geringe Chancen ein, den Rückstand auf Bayer Leverkusen aufzuholen.

Ganz anders sieht es jedoch im Kampf um die Plätze in den europäischen Bewerben aus. Dort könnte ein knappes Rennen bevorstehen, das dürfte auch Spannung in die Fußball Live Wetten bringen. Wie knapp es am Ende einer Spielzeit werden kann, hat schon die letzte Saison bewiesen. Damals sicherte sich der FC Bayern München in letzter Minute den schon verloren geglaubten Titel. Dieses Mal dürfte es für Bayer Leverkusen eine klare Angelegenheit werden, doch wer sich für welche Bewerbe in Europa qualifizieren wird, ist keineswegs in Stein gemeißelt.

Union Berlin, SC Freiburg und VfB Stuttgart überraschen

Denn hinter der Tabellenspitze beginnt sich ein Kampf, um den letzten Platz in der UEFA-Champions League zuzuspitzen. Borussia Dortmund, RB Leipzig und möglicherweise auch noch Eintracht Frankfurt drängen in die Königsklasse des europäischen Klubfußballs. Der SC Freiburg hat sich hingegen von seiner Schwächephase erholt und ist nicht mehr weit von einer Qualifikation für die europäischen Bewerbe entfernt.

Seine „Kollegen“ von Union Berlin ereilte in dieser Saison ein ähnliches Schicksal. Während die Überraschungsmannschaft auf der Hauptstadt in den vergangenen Jahren noch die Schlagzeilen beherrschte, folgte in der aktuellen Spielzeit der Absturz. Trainer Urs Fischer musste gehen, sein Nachfolger Nenad Bjelica hat alle Hände voll zu tun, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu retten.

Unterdessen führt ausgerechnet ein Neffe von Bayern-Patriarch Ulli Hoeneß einen anderen ehemaligen Abstiegskandidaten zu neuen Höhenflügen. Sebastian Hoeneß ist mit dem VfB Stuttgart so erfolgreich, dass er sogar schon als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt wurde. Doch der Trainer nahm sich selbst aus dem Rennen und verlängerte seinen Vertrag in Stuttgart, wie Sky berichtete.

Wird Max Eberl zum Retter in der Not?

In München scheint man sich mit der Ablöse bereits abgefunden zu haben. Selbst die Verpflichtung von Starstürmer Harry Kane konnte daran nichts ändern. Der von Red Bull Salzburg geholte Christoph Freund konnte bisher noch keine Duftmarken setzen und dürfte, mit der Verpflichtung von Max Eberl als neuer Sportvorstand, in die zweite Reihe rücken. Dieser muss jetzt seinem Ruf als Retter gerecht werden. Damit nicht genug, kursieren bereits Gerüchte, dass Harry Kane eine Rückkehr nach England überlegt. Es wird also auf den neuen Trainer des FC Bayern München ankommen, wie der Umbruch erfolgen wird.

Dieser steht auch in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft an. Zahlreiche Spieler stehen am Ende ihrer Karriere. Gleichzeitig muss der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann versuchen, die schlechten Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit vergessen zu machen. Das alles sollte im Zuge einer Fußball-Europameisterschaft zu Hause passieren; das erleichtert die Aufgabe für alle Beteiligten nicht. Doch nach dieser Saison dürfte sich vieles verändern, hauptsächlich dann, wenn Xabi Alonso Trainer in Leverkusen bleibt. Denn dann hat die Deutsche Fußball-Bundesliga in der nächsten Saison einen neuen Gejagten vor sich.