Vienna-Trainerteam komplettiert

First Vienna FC

Der First Vienna FC 1894 freut sich, nach der Ernennung von Mehmet Sütcü zum Interimstrainer, auch die Verpflichtung von Roman Kienast als neuen Co-Trainer...

Der First Vienna FC 1894 freut sich, nach der Ernennung von Mehmet Sütcü zum Interimstrainer, auch die Verpflichtung von Roman Kienast als neuen Co-Trainer der Profimannschaft bekannt zu geben. Kienast, der in den letzten zweieinhalb Jahren erfolgreich als U18-Trainer für die Vienna tätig war, wird nun an der Seite von Trainer Mehmet Sütcü stehen.

Letzte Woche konnte die Vienna nach der Beurlaubung von Cheftrainer Alexander Zellhofer mit Mehmet Sütcü bereits den Interimscoach für die ADMIRAL 2. Liga präsentieren. Sütcü war seit 2023 für die Amateure von Österreichs ältestem Fußballverein verantwortlich und führte diese in die fünfte Liga. Unter seiner Ägide schafften es die Vienna-Amateure, sich klar auf den ersten Platz zu positionieren, mit dem Ziel Wiener Stadtliga vor Augen.

Die Beförderung von Sütcü zum aktuellen Cheftrainer war für Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz eine logische Konsequenz: „Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen war Memo für uns die erste Option und die ideale Wahl als Interimstrainer. Wir sind überzeugt, dass er dem Team neue Impulse geben kann und dieses weiterentwickeln wird.“

Roman Kienast komplettiert das Trainerteam

Roman Kienast wird das Trainerteam von Interimstrainer Mehmet Sütcü als neuer Co-Trainer komplettieren. Der 39-Jährige absolviert derzeit genauso wie Sütcü den A-Lizenz Kurs des ÖFB. In seiner Zeit im Vienna-Nachwuchs konnte der ehemalige ÖFB-Nationalspieler den Verein bereits kennenlernen und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Seine Trainerkarriere begann Kienast als Co-Trainer beim SV Stripfing, der auch der erste Gegner sein wird, auf den das neue Trainerteam am Sonntag trifft. Nach einer Saison bei den Niederösterreichern wechselte er in den Vienna-Nachwuchs.

Pressemeldung Vienna