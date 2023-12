EURO2024 – was kann kann das ÖFB-Team erreichen?

Das Fußballjahr 2023 neigt sich in Österreich dem Ende entgegen. Die Bundesliga verspricht für die Spiele nach der Winterpause viele Spannung. Im Sommer wartet...

Das Fußballjahr 2023 neigt sich in Österreich dem Ende entgegen. Die Bundesliga verspricht für die Spiele nach der Winterpause viele Spannung. Im Sommer wartet die EURO2024 auf die Nationalmannschaft. Die Auslosung brachte schwere Gegner für die Gruppenphase.

Fortuna ist keine Österreicherin

Losglück hatte die Mannschaft um Trainer Ralf Rangnick und Kapitän David Alaba bei der Auslosung zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das Team wurde in die Gruppe D gelost, in der es sich gegen attraktive und anspruchsvolle Gegner durchsetzen muss. Mit Frankreich ist kein Geringerer als der Vizeweltmeister und Weltranglistenzweite der Auftaktgegner. Schon am 17. Juni dürfte es in Düsseldorf eine wichtige Entscheidung zum Verlauf des Turniers geben.

Eine Niederlage würde schon einen enormen Druck auf das ÖFB-Team ausüben, das danach zwei Spiele in Berlin bestreitet. Fans, welche die Gruppenspiele live erleben wollen, müssen in der Gruppenphase also nur einmal reisen. Am 21. Juni spielt die Truppe gegen den Play-off-Sieger aus Polen, Wales, Estland oder Finnland. In der FIFA-Weltrangliste liegt Wales auf Platz 29 und hat ein schwaches Jahr 2023 hinter sich. Wenn Robert Lewandowski gesund ist, dürfte Polen, Weltranglisten-31., ein unangenehmer Gegner sein.

Hier muss ein Sieg her, denn der letzte Gegner sind die Niederlande, aktuell die Nummer sechs in der Weltrangliste. Am Ende muss Österreich mindestens Dritter werden, um eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Allerdings kommen nur die nach Punkten besten vier Dritten aus sechs Gruppen in die K.-o.-Runde. Die Fußballnationalmannschaft muss also auch gegen die vermeintlich Großen punkten.

Vorfreude im Winter

Welche Chancen hat das ÖFB-Team?

Gerade in der fußballfreien Zeit, denn es kaum Wettangebote gibt, ist das Spiel in einer virtuellen Spielothek eine schöne Alternative. Aber wie lange wird die Mannschaft um David Alaba im Turnier verbleiben?

Im Jahr 2023 hat das ÖFB-Team nur einmal beim 2:3 gegen Belgien verloren. In Brüssel gab es übrigens vorher ein 1:1-Unentschieden. Österreich kann mit den Großen mithalten. Wenn die Mannschaft gegen die Niederlande oder Frankreich gewinnt, kann es sehr weit gehen.

Als Zweiter der Gruppe D würde das Team im Achtelfinale beispielsweise gegen den Zweiten der Gruppe E spielen. Dafür kämen hinter Belgien Rumänien oder die Slowakei infrage. Als Dritter wären die Sieger der Gruppen B, C und E mögliche Gegner. Mit Spanien, Italien, England und Belgien würden dort möglicherweise Schwergewichte auf die Mannschaft von Ralf Rangnick warten.

Fazit

Die Auslosung für die EURO2024 brachte Österreich eine Hammergruppe. Trotzdem ist das Team von Teamchef Ralf Rangnick nicht chancenlos und kann weit kommen.