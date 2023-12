CL-Vorschau: RB Salzburg will Platz 3 fixieren

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf eine der bevorstehenden Begegnungen und bieten eine kleine Vorschau. Diesmal schauen wir nach Salzburg, wo...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf eine der bevorstehenden Begegnungen und bieten eine kleine Vorschau. Diesmal schauen wir nach Salzburg, wo Gerhard Strubers Mannschaft Benfica empfängt.

RB Salzburg – Benfica

Dienstag, 12.12. 2023, 21:00 Uhr

Beide Mannschaften haben einen Spieltag vor Schluss keine Chance mehr auf ein Überwintern in der Königsklasse. Nun geht es aber im direkten Duell um einen Platz in der Europa League und hier hat die Mannschaft von Trainer Struber alle Trümpfe in der eigenen Hand. Die Salzburger haben dank des 2:0-Auswärtssiegs in Lissabon vom ersten Spieltag der Gruppenphase drei Punkte Vorsprung auf Benfica und dürfen sich sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten.

Im Hinspiel hatten die Salzburger den glücklicheren Spielverlauf auf ihrer Seite. Inneneverteidiger Antonio Silva bugsierte mit der Hand den Ball nach einer eher kuriosen Spielszene aus der Gefahrenzone und sah dafür die rote Karte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Roko Simic. Den zweiten Treffer des Spiels steuerte kurz nach der Pause Oscar Gloukh bei.

Benfica hatte im Hinspiel trotz Unterzahl mehr Ballbesitz und schoss sogar einmal öfters auf das Tor als die Salzburger (15:14), doch die Gäste aus Österreicher hatten qualitativ die besseren Chancen, was auch anhand der Expected Goals von 1.48:3.39 aus Sicht der Portugiesen ablesbar ist.

Benfica-Trainer Roger Schmidt kehrt heute zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Obwohl der Deutsche in der vergangenen Saison die Meisterschaft gewann, ist er heuer schon stark unter Druck. Das liegt einerseits an der schwachen Performance in der Champions League, wo man nach fünf Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto hat, andererseits legte er sich nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden auch mit den Fans an: „Sie respektieren die Spieler nicht, sie respektieren den Trainer nicht und sie respektieren Benfica nicht. Wenn das so ist, sollten sie lieber zu Hause bleiben.“

Benfica liegt aktuell knapp hinter Sporting und dem FC Porto auf Platz 3, kam in den letzten beiden Runden allerdings gegen Moreirense und Farense nicht über zwei Unentschieden hinaus. Benfica-Fans sind bei der Begegnung in Salzburg nicht zugelassen, weil sie beim Auswärtsspiel gegen Real Sociedad pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld warfen.

Die Gäste müssen auf David Neres, Juan Bernat und Alexander Bah verzichten. Bei den Salzburgern lichtet sich das Lazarett etwas und von den möglichen Startkandidaten fehlen nur noch Maurits Kjærgaard, Oumar Solet und Aleksa Terzic. Strahinja Pavlovic, der beim knappen 1:0-Sieg gegen den SK Rapid noch nicht einsatzbereit war, könnte zu einem Einsatz kommen.

Eine kuriose Partie erlebten die Benfica-Fans in der vergangenen Runde, als Routinier João Mário gegen Inter in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick erzielte und Benfica gegen den Serie-A-Klub mit einer 3:0-Führung in die Pause ging. Inter machte den Rückstand allerdings bis zur 72. Minute wett und hätte in der Schlussphase auch noch den Siegtreffer erzielen können.

Für RB Salzburg ist es das letzte Spiel einer turbulenten Herbstsaison, die alles andere als einfach war, da nicht nur Leistungsträger abwanderten, sondern auch der ehemalige Trainer Jaissle zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt den Verein verließ. Dazu gab es über weite Strecken zahlreiche verletzte Spieler. Dennoch stehen die Salzburger an der Tabellenspitze und können heute ein Überwintern im Europacup fixieren, was angesichts der Umstände eine starke Leistung ist. Spielerisch sah man den österreichischen Serienmeister allerdings schon wesentlich stärker und es waren einige Partien in der Bundesliga dabei, die durchaus anders hätten ausgehen können.

