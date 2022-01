Was sind die neuesten Wettanbieter für Österreich?

Die Sportwetten in Österreich haben nicht nur jahrelange Tradition. Sie sind für die meisten Nutzer auch ohne Einschränkungen verfügbar. Gerade in den letzten Jahren...

Die Sportwetten in Österreich haben nicht nur jahrelange Tradition. Sie sind für die meisten Nutzer auch ohne Einschränkungen verfügbar. Gerade in den letzten Jahren hat die Nachfrage im Netz deutlich zugenommen. Darauf haben die Buchmacher reagiert und abwechslungsreiche Plattformen eröffnet, über die es problemlos möglich ist, eine Wette online zu platzieren. Welche Anbieter sind in diesem Jahr dazugekommen und wer bietet die lukrativsten Rabatte und Boni im direkten Wettbonus Vergleich?

Worauf ist bei der Auswahl der Sportwetten zu achten?

Für die Nutzer spielen nicht nur die Quoten bei den Sportwetten eine ausschlaggebende Rolle, sondern auch die Wettangebote, der Benutzerkomfort, die Sicherheit und die Extras. Dank der steigenden Konkurrenz bieten sich lukrative Willkommensrabatte für diejenige, die noch vor der Eröffnung eines Kontos und der ersten Einzahlung stehen. Gemeint sind spezielle Gutschriften, die das Budget am Anfang deutlich erhöhen. Das bietet zugleich die Möglichkeit, sich risikolos auszuprobieren, ohne sein gesamtes Geld aufs Spiel zu setzen.

Nicht zuletzt die offizielle Zertifizierung bietet Nutzern im Netz die Gelegenheit, legal und sicher zu spielen. Mit der Volljährigkeit ist es im digitalen Sektor möglich, ein Kundenkonto bei einem Buchmacher im Netz zu eröffnen. Dieses Konto steht bei den aktuellen Portalen kostenfrei zur Verfügung. So hat jeder die Gelegenheit, sich erst eine Übersicht über das gesamte Wettangebot, die Quoten und die Spezialwetten zu verschaffen. Seriöse Buchmacher bieten zusätzliche Tutorials und Erklärungen zu den einzelnen Sportwetten, die nicht nur auf das Ergebnis einer Begegnung entfallen, sondern auch auf besondere Ereignisse wie zum Beispiel die Toranzahl, eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen.

Außerdem steigt das Interesse an internationalen Turnieren, an der offiziellen Bundesliga oder an der Champions League. In diesem Zusammenhang eröffnen sich neue Wetten mit attraktiven Quoten und der Chance, einen satten Gewinn mitzunehmen.

Die lukrativen Wettanbieter in Österreich

Zu den angesagten Buchmachern hierzulande gehören zum Beispiel betway, RABONA, UNIBET und ZODIAC BET. Diese Buchmacher offerieren Neukunden einen hohen Willkommensrabatt. So erhalten Nutzer zum Beispiel einen Bonus von 100 % auf die erste Einzahlung. Diese Gutschrift ist auf einen maximalen Betrag gedeckelt. Wenn der Bonus zum Beispiel bis auf 100 € reicht, zahlt ein Nutzer 100 € und erhält vom Buchmacher noch einmal 100 € zusätzlich. Die einzige Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Eröffnung eines Kontos und eine bestätigte Einzahlung.

Wer aus seinem Anfangsvermögen später einen ausziehbaren Gewinn machen möchte, sollte die Bonusbedingungen durchlesen. Es handelt sich um die Voraussetzungen, die an die Gutschrift gebunden sind. In den meisten Fällen müssen die Beträge in einem Zeitraum auf eine feste Anzahl an Spielern mit einer bestimmten Quote gesetzt werden. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, schaltet der Buchmacher die erzielten Gewinne frei, die dann direkt auf das Girokonto überwiesen werden.

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist es möglich, sich auf dem Kundenkonto einzuloggen und einen Blick auf die laufenden Bonusaktionen zu werfen. Die führenden Anbieter punkten mit Transparenz und einer kompakten Benutzeroberfläche, die eine einfache Orientierung garantiert. Das sorgt für Vertrauen aufseiten der Sportwetten-Fans und lässt die Spannung mit jeder neuen Begegnung ins Unermessliche steigen.

Mit einem glücklichen Händchen können hohe Gewinne auf dem eigenen Konto landen. Im Vordergrund steht aber der Spaß an den Wetten, den Turnieren, der Bundesliga und den anstehenden Spielen.