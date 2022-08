Winter-WM unter scharfen Kritik: Welchen Einfluss nimmt die WM auf die Bundesliga?

Es ist WM-Jahr und im Juni und Juli hat man trotzdem alle Zeit der Welt zum biken. 2022 ist dies möglich, denn das interkontinentale...

Es ist WM-Jahr und im Juni und Juli hat man trotzdem alle Zeit der Welt zum biken. 2022 ist dies möglich, denn das interkontinentale Fußballturnier findet erst am Jahresende statt. Ob das den Ausgang der Bundesliga Saison beeinflussen wird, ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Wir haben uns angeschaut, wie der Ausgang der Saison durch das WM-Turnier verändert werden könnte. Lesen Sie noch weiter.

Die Fußball WM so zu legen, dass die Bundesliga ungewöhnlich lange unterbrochen wird, mag dann doch etwas verwirrend wirken. Und das nicht nur auf die Zuschauer, sondern besonders auch auf die Spieler selbst.

Der Rekord von Meisterschaften in Folge ist zwar beeindruckend. Trotzdem wünschen sich viele Fußball Fans mal wieder etwas Abwechslung und würden sich deshalb sehr darüber freuen, wenn am Ende der Spielzeit 2022/2023 ein anderes Team die Meisterschale in die Höhe ragen würde. Allerdings sind sich zum jetzigen Zeitpunkt auch die Buchmacher noch nicht einig, ob der Wachwechsel an der Tabellenspitze gelingen wird.

Bei fast allen Teams hat es namhafte Veränderungen gegeben. Im Abgang von Topstürmer Robert Lewandowski sehen viele einen Hoffnungsschimmer, weil dieser nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Allerdings hat Borussia Dortmund mit Erling Haaland ebenfalls seinen treffsichersten Spieler an die Konkurrenz abgeben müssen.

Die Weltmeisterschaft in der Vorweihnachtszeit

Eine Frage, die sich alle Experten stellen, ist die nach dem Einfluss der WM auf die Bundesligasaison. Normalerweise liegt das wichtigste Turnier der Nationalmannschaft immer direkt nach dem Ende der Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Vergabe des Turniers nach Katar machte es aber notwendig, dass man den Spieltermin an das Jahresende gelegt hat. Im Sommer wären die Temperaturen zu hoch gewesen.

Das bedeutet, dass die Spielzeit 2022/2023 der 1. Bundesliga ungewöhnlich früh und ungewöhnlich lange unterbrochen werden muss. Und zwar bereits im November und für den gesamten Dezember. Die Spieler können deshalb die Saison ihrer Vereinsmannschaften noch nicht abhaken und es bleibt abzuwarten, ob sich alle Spieler auf das Nationalteam fokussieren können.

Was bedeutet das für die Bundesliga?

Der Spielrhythmus wird in diesem Jahr sehr früh unterbrochen. Das ist ärgerlich für alle Teams, die gut aus den Startlöchern gekommen sind. Und für Mannschaften mit Startschwierigkeiten kann es zu einem Segen werden. Notwendige Anpassungen können in Ruhe vorgenommen werden. Neue Impulse im Training der verbliebenen Spieler gesetzt werden oder auch Neuverpflichtungen auf den Weg gebracht werden.

Sollte zu diesem frühen Zeitpunkt bereits über einen Trainerwechsel spekuliert werden, dann hätte der neue Übungsleiter einige Wochen Zeit die Spieler kennen zu lernen und Veränderungen an taktischer Aufstellung oder Spielausrichtung vorzunehmen.

Wie gehen die Fans damit um?

Der Termin so kurz vor Weihnachten war zunächst eine Überraschung und ist nun eine große Veränderung. Die zusätzliche Zeit auf dem Bike im Juni und Juli ist zwar ein schöner Nebeneffekt, dafür wird man sich im Dezember intensiv nach einer Möglichkeit zum Public Viewing umsehen müssen. Vermutlich wird es nur wenige Angebote zum gemeinsamen Gucken der deutschen Spiele geben. Das liegt schon alleine daran, dass die Temperaturen im Winter in katar zwar erträglicher sein mögen, jedoch in deutschland, österreich und co keinesfalls. Zumindest nicht die Art von Wetter, die man sich bei einem Public Viewing wünscht oder die letzten Jahre gewohnt war.

Das bedeutet, man muss kreativ werden und die sonst so typischen outdoor Public Viewings eben drinnen zum Beispiel mit Glühwein und gebrannten Mandeln, statt mit Bier mitfeiern.

Auch als Fan müssen wir die Punktspielrunde der Lieblingsmannschaft ausblenden. Das wird sicherlich nicht allen gelingen. Sollte sich dann noch ein Leistungsträger bei der WM verletzen, dann wird man die Terminierung endgültig in Frage stellen.

Was diese Veränderung jedoch letztlich wirklich für Einflüsse auf die Spieler und Fans und die WM selbst haben wird, wird man wohl abwarten müssen. Trotz aller Kritik ist die Vorfreude bei den meisten Fans groß, denn was gäbe es für einen Fußball-Fan schöneres, als zu Weihnachten den Pokal von dem Lieblingsteam zu gewinnen? Für welches Land dieser Weihnachtswunsch in Erfüllung gehen wird, bleibt es auch mit Spannung abzuwarten.