75 Spiele als 19-Jähriger: Sturm beobachtete Norwegen-Toptalent Gulliksen

Der SK Sturm Graz scheint weiterhin auf dem skandinavischen Spielermarkt sehr aktiv zu bleiben. Scouts des Klubs beobachteten gestern den 19-jährigen Tobias Fjeld Gulliksen.

Wie der norwegische TV-Sender „TV2“ berichtete, waren Scouts von Sturm Graz und auch vom niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam beim Spiel zwischen Strömsgodset und dem überlegenen Tabellenführer Bodö/Glimt zugegen, um Gulliksen zu beobachten.

Der U21-Nationalspieler ist definitiv einer der interessantesten jungen Spieler der norwegischen Liga und debütierte für seinen Klub Strömsgodset bereits 2020, wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag. Seitdem bestritt der Youngster 75 Pflichtspiele für seinen Klub, erzielte neun Tore und sechs Assists. Den neunten Treffer für sein Team erzielte er ausgerechnet gestern: In der Nachspielzeit erzielte er das 2:0 für sein Team und fügte Bodö/Glimt damit die erste Saisonniederlage zu.

Gulliksen wird hauptsächlich als Linksaußen eingesetzt, kann aber auch im zentralen und offensiven Mittelfeld spielen bzw. eine etwas tiefere Position auf der linken Seite bekleiden. Somit würde sich der 19-Jährige als guter Ersatzmann für Alexander Prass eignen, der immer wieder mit größeren Klubs in Verbindung gebracht wird.

Auch über Ablöseforderungen sprach der norwegische TV-Sender bereits: Strömsgodset soll etwa 20 Millionen norwegische Kronen für den Spieler verlangen. Dies entspricht etwa 1,7 Millionen Euro. Nach den letzten skandinavischen Talentetransfers von William Böving und Rasmus Höjlund könnte Gulliksen jedenfalls ins Profil der Grazer passen.

Zudem soll der Transfer von Javi Serrano zu Sturm bereits auf der Zielgerade sein. Der junge Mittelfeldspieler von Atlético Madrid soll sich bereits in Graz befinden.

Kult!

Sturm Graz har vært i Europa League-gruppespill to år på rad, og var et glimrende karrieresteg for Rasmus Højlund. Feyenoord taler for seg selv.

Tobias Gulliksen har potensial til å bli en viktig brikke i høstens nye U21-landslag. https://t.co/abDVYNqBDO

— Johan Sjøbakk Lund (@johanlund) June 26, 2023