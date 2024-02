Aleksa Pejić kehrt nach Serbien zurück

Nach knapp eineinhalb Jahren beim SK Rapid zieht es Mittelfeldspieler Aleksa Pejić zurück in seine Heimat. Der SK Rapid und der FK TSC Backa...

Nach knapp eineinhalb Jahren beim SK Rapid zieht es Mittelfeldspieler Aleksa Pejić zurück in seine Heimat. Der SK Rapid und der FK TSC Backa Topola einigten sich auf die Transfermodaliäten und damit wird sich der 24-jährige Serbe ab sofort dem Tabellendritten (hinter den Belgrader Großklubs Partizan und Roter Stern) der Super Liga Srbije anschließen.

Pejić kam im Sommer 2022 von Shakther Soligorsk (Belarus) nach Hütteldorf und absolvierte 36 Pflichtspiele (26 Bundesliga und je fünf in UEFA-Bewerben und im ÖFB Cup) für Grün-Weiß. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer von einer Schambeinentzündung geplagt wurde, zu keiner Einsatzzeit in Pflichtspielen der Profis, lediglich in Testspielen bzw. zu einem Spiel für SK Rapid II in der Regionalliga Ost.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt:

„Ich wünsche Aleksa nur das Beste für seine weitere Karriere. Er hat sich bei uns immer professionell verhalten und war auch ohne Einsatzzeiten ein geschätztes Teammitglied in unserer Mannschaft. Da wir auf seiner Position sehr gut besetzt sind, war ein Transfer die beste Entscheidung für alle Beteiligten und ich freue mich, dass wir nun eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden haben.“

Aleksa Pejić selbst meint: