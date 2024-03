Altach-Fans: „Die Mannschaft muss sich endlich belohnen!“

Altach startet heute mit dem Heimspiel gegen den FK Austria Wien in die Qualifikationsgruppe. Wir haben die Erwartungen der Altach-Fans vor dem Spiel im...

Altach startet heute mit dem Heimspiel gegen den FK Austria Wien in die Qualifikationsgruppe. Wir haben die Erwartungen der Altach-Fans vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

xxAltachFanaticsxx: „Wir starten mit einem Heimspiel gegen die Austria aus Wien in den Qualifikationsdurchgang. Eigentlich ist die Austria aus Wien einer unser Lieblingsgegner von den „größeren“ Vereinen! Auch das Heimspiel im Herbst konnten wir für uns entscheiden, zuletzt gab es leider eine 1:2-Niederlage auswärts nach langer Spielzeit mit einem Mann mehr!“

1929einLebenLang: „Austria Wien ist in Topform und in der Formtabelle momentan eher in der Sphäre von Sturm Graz und Red Bull Salzburg anzusiedeln. Dann gleich der WAC. Bedeutet wieder zwei Spiele wo man sagen kann, ein X ist gut…“

BARON: „Ich finde die erste Partie gegen die Wiener Austria als nicht die schlechteste Variante. Zum einen müssen sich die erst mal mit dem ersten Dämpfer des Scheiterns auseinandersetzen und irgendwann kommen die ohnehin, warum also nicht gleich. Der noch größere Druck liegt bei den Wienern, rein aus deren eigenem Anspruch heraus. Wenn unser Tordamm in diesem Spiel endlich bricht soll es mir auch gleich sein.“

SCRAltach1929: „Lieber hab ich die zwei vermeintlich ,,besten“ zu Beginn anstatt ganz zum Schluss. Wenn wir die Tore machen werden wir was mitnehmen. Ich verstehe hald nicht wieso ein Fadinger immer wieder durchspielen darf? Hat der eine heimliche Affäre mit Standfest? Könnte man so meinen. Und ich hoffe das Bähre durch Jurcec oder Gustavo ersetzt wird.“

Altacher1929: „Die ersten zwei Spiele sind entscheidend, für denn Rest des PlayOffs! Zwei Niederlagen und es wird ein harter Kampf! Zwei Siege und es sieht gut aus!“

n`alex: „Denke Fadinger auf Bähres Position, läuferisch und kämpferisch ist er immer stark, auch wenn ihm leider im Vergleich zum Beginn der Saison nicht mehr viel gelingt. Der Ausfall von Galvao ist für die Austria sicher auch eine Schwächung, auch wenn er gegen die WSG dämlich einen Elfer verursacht hat. Hoffe auch, dass der FAK nach der Enttäuschung ein wenig in einem emotionalen Loch sein wird und uns endlich, endlich, endlich mal aus der Vielzahl an Chancen mehrere Tore gelingen. Das ist ja schon unheimlich was nur Nuhiu auslässt.“

xxAltachFanaticsxx: „Die Austria hat gegen Wattens jetzt auch nicht gerade überzeugt. Klar, die waren sicherlich angespannt und sehr nervös – da es doch um einiges ging – aber im Vergleich zu unserem Auftritt in Wolfsberg hatten die Veilchen nicht diese Fülle an richtig großen Torchancen. Und wie schon gesagt, die Austria könnte jetzt schon in ein kleines mentales Loch fallen, da es augenscheinlich nicht um so viel geht. Man ist sicherlich schon fast fix auf Platz 7 oder 8 und hat auf der anderen Seite nun das leidige Finanzthema, das eventuell den einen oder anderen Spieler verunsichern könnte.“

Mannomann: „Wir waren gegen LASK und WAC die bessere Mannschaft und haben leider nur Unentschieden gespielt. Wenn wir gegen die Austria die bessere Mannschaft sind und einen Punkt machen, bin ich schon zufrieden. Lieber wäre mir natürlich auch, dass der Ball endlich im Tor landet und wir gewinnen.“

Denkfabrik: „Der Trainerstaff macht dies schon so wie es am besten für das Spiel gegen die Austria Wien notwendig ist. Leider ist Bähre gesperrt. Ouedraogo hat in der letzten Partie überhaupt nicht überzeugt. Kaiba ist für mich ein großes Fragezeichen. Lukacevic ist ebenfalls ein Fragezeichen. Genau dies sind die Punkte welche nur die Trainer einschätzen können.“

Sportsfreund00: „Ich finde die Mannschaft spielt momentan einen ansehnlichen Fußball (einzig die Torausbeute ist natürlich miserabel) – aber ich schätze mal letzte Saison hätte jeder davon geträumt, dass wir den WAC (auswärts) und den LASK (zuhause) dominieren!“

Anywish: „Ich wage mal wieder einen Tipp… die beiden letzten Spiele gegen den LASK und WAC waren trotz Remis gut fürs Selbstvertrauen. Meine Kristallkugel sagt Folgendes: Austria Wien dominiert das Spiel, Stojanovic wieder in Nationalteam-Form wehrt alles ab, Altach gelingt ein Tor und man gewinnt (glücklich) 1:0!“

xxAltachFanaticsxx: „Ich hab immer ein schlechtes Gefühl wenn man sich auf der PK vor dem Spiel selbst lobt, mir ist schon öfters vorgekommen dass danach ein blutleerer Auftritt folgte. Ist jetzt nur so ein Gefühl von mir und nicht wissenschaftlich belegt. Die Jungs sollen mich Lügen strafen.“

I hald: „Wir haben seit dem Debakel in Innsbruck 5x verloren in Pflichtspielen. Alle Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied. Gewonnen haben wir seither bekanntlich nur das Derby. Heute muss sich die Mannschaft endlich belohnen!“

Mehr Fanmeinungen zum SCR Altach findet ihr im Altach-Forum des Austrian Soccer Board.