BW-Linz-Fans: „Wenn wir das verlieren, sind wir Abstiegskandidat Nummer Eins“

Blau-Weiß Linz hat heute gegen den SC Austria Lustenau zum Auftakt in die Qualifikationsgruppe die Chance, einen wichtigen Befreiungsschlag zu landen. Wir haben die Erwartungen der Blau-Weiß-Linz-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

richard trk: „Das ist das eine Positive, wir können die Niederlage aus Runde 22 quasi gleich wieder ausmerzen. Dafür müssen wir halt sicher den vollen Heimvorteil ausschöpfen – insofern ist „alle in den Donaupark“ bei allem verständlichen Ärger wirklich die einzige Devise.“

iamblue: „Bin gespannt ob bei uns jetzt eine „jetzt erst Recht Stimmung“ aufkommt und wir wieder den Donaupark füllen oder ob wir jetzt plötzlich vor 1500-2000 spielen.“

grufi: „Ich würde mal sagen, das wird eine der wichtigsten Partien für uns in der ganzen Saison.“

Königsblau: „Es tut uns nicht gut wenn wir irgendwo Favorit sind. Wir spielen nur als Underdog gut. Mittlerweile sind wir eh wieder Außenseiter. Eine Chance für uns.“

padawan: „Einfach nur die vorhandenen Chancen nutzen. Dann werden wir als Sieger vom Platz gehen. Lustenau wird nur auf unsere Fehler warten, aber sicher nichts spielerisch unternehmen. Könnens auch nicht was ich am Sonntag so gesehen hab.“

Auwiesen_BWL: „Am Samstag haben wir jetzt wieder die Chance, uns einen halbwegs komfortablen Polster für die letzten 9 Runden zu erspielen. 7 Punkte wären schon eine gute Sache und zusätzlich würden wir entweder die WSG mal halbwegs distanzieren oder den Wolfsbergern nahe kommen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, keine Frage, aber auch nach dieser Partie sind für jedes Team noch 27 Punkte zu vergeben und kann viel passieren. Im Abstiegskampf darf man Altach auf keinen Fall vergessen, auch wenn hier so manche von der stabilsten Mannschaft schreiben. Die haben seit September nur ein Spiel gewonnen (3:0 gegen Lustenau). Der Kader wäre eigentlich ganz gut, aber da sehe ich eine ziemliche Abwärtsspirale, auch wenn dort ständig gesagt wird, dass man ja nur die Chancen nützen müsse.“

fred 74: „Gewinnen wir, heißt’s einmal durchschnaufen. Bei einem X wird’s weiter ungemütlich. Niederlage und wir sind Abstiegskandidat Nr. 1 (Wattens und Altach erwähne ich jetzt nicht). Gehe am Samstag seit langem ziemlich nervös ins Stadion.“

Robert Mitchum: „Unnötige Niederlage gegen die Austria aus Wien, unnötige Niederlage in Lustenau. Irgendwann aber liegt’s schon rein an uns, wennst so gar nicht mehr punkten kannst. Die Niederlage in Lustenau zuletzt hat uns in eine ganz dumme Lage gebracht. Dies gilt es am Samstag mit 3 Punkten auszubügeln. Oder wenn und aber! Es ist eigentlich die letzte Chance, noch etwas komfortabel in die nächsten Runden zu gehen. [..] Jetzt ist wirklich Feuer am Dach, aber selbst verschuldet. Weil, ehrlich gesagt, in tausend Jahren hätte ich nicht geglaubt, die Partie letzten Sonntag in Lustenau zu verlieren. Ich dachte, so derart sich selbst in den Abgrund zu führen, dies bringen nicht einmal wir zusammen. Es war ein Irrtum, mir schaffen des. Darum sage ich auch, für kommenden Samstag kann es keine Ausreden geben, sondern nur ein Dreier, aus fertig, ohne Diskussion. “

Königsblau: „Viel zu lange zehrten wir vom Auswärtssieg gegen Salzburg und dem Derbysieg, letzterer war eh unser letzter Sieg, die Heimniederlage gegen Wattens war eigentlich schon ein Debakel, war aber angeblich eh nur „Unwort des Jahres:“ ein Bonusspiel so wie das Auswärtsspiel im Ländle. Wenn wir heute verlieren, dann ist feuer am Dach und die Luft für Scheiblehner dünn. Aber die Mannschaft kann uns überraschen und Scheiblehner mit Top-Taktik, dann sind wir eh schnell versöhnt.“

renton (the real): „Chancen nützen. Netzen. Und wir machen das. Heraf hat keinen Plan, wenn er im Rückstand ist.“

Hugo Sanches: „Körperlich starke Verteidiger wirst gegen die Heraf Rambo Taktik schon brauchen. Hohe Bälle, nachpressen und irgendwie wird der Ball schon reingehen. Hat ja funktioniert in Bregenz.“

