Altach-Fans: „Nicht überzeugend – wir müssen zufrieden sein…“

Der SCR Altach feiert gegen die Wiener Austria zum Auftakt der Qualifikationsgruppe einen „gewonnenen Punkt“. Wir haben die Reaktionen der Altach-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Opportunity: „Gott sei Dank, Punkt geholt und Tirol hat auch noch den Ausgleich kassiert. Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.“

sw29: „SUPER – ich bin echt froh dass wir den Punkt geholt haben. Wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn wir neben allen anderen mit 0 ausgestiegen wären! Santos hat heute richtig gut geackert, es war ein Spiel auf Augenhöhe, und ich finde auch gut dass wir das schnelle Spiel der Wiener unterbinden konnten. Umstellung auf Viererkette ging auch klar, am Schluss Bahloul gebracht – alles gut! Wenn wir so weiterspielen und gegen den WAC (der heute auch sehr dürftige gespielt hat, fast verloren) dann sind wir voll dabei!“

altach87: „Glaube es war heute mental eine brutal schwierige Situation. Du gehst eigentlich in der ersten Minute in Führung. Führung wird zu unrecht aberkannt und ein paar Minuten später bist du 0-1 hinten…“

1929einLebenLang: „Ausgeglichenes Spiel mit der Wiener Austria. Man war weder sehr schlecht noch gut. Das Santos Tor musst eigentlich geben. Dann wären die Chancen auf Räume für Jurcec und Gebauer und einen Sieg gut gestanden. Nach dem 0:1 kanns gegen ein Team wie die Wiener auch schnell klar werden. Das abzuwenden hat man geschafft. So schlecht war das alles meiner Meinung nach nicht heute! [..] Der Punkt ist viel Wert wenn man nächste Runde gegen den WAC gewinnt und wenig wenn man dort gar nichts holt. Also abwarten und Tee trinken.“

I hald: „Warum unser 1:0 nicht gegeben wurde ist mir nicht ganz klar. Gibt es gleiche Höhe und im Zweifel für den Angreifer nicht mehr, oder war es für den VAR keine klare Fehlentscheidung? Wäre ein guter Start gewesen. So haben wir eine sehr schwache 1. Halbzeit gesehen. Die Austria bis zur 30. Minute dominant und mit gutem Passspiel. Sie haben dann aber plötzlich nichts mehr fürs Spiel gemacht, wodurch wir etwas gefährlicher wurden. Im Endeffekt ein gerechtes 1:1. Das Spiel war aber auf sehr mäßigem Niveau.“

floma: „Ich betrachte das ganze mal objektiv: Wir waren – wie immer – nicht überzeugend. Austria hat gezeigt, warum sie im unteren Playoff sind. Katastrophales Spiel. Ich glaube bezüglich Hameter muss nichts mehr gesagt werden. Etliche Spielzüge versaut, der letzte Freistoß *muss* noch gegeben werden und die Rote konnte er auch im Interview nicht ordentlich erklären. Meiner Meinung nach Totalversagen. Trotz alledem können wir mit dem – meiner Meinung nach doch glücklichen – Unentschieden zufrieden sein. Wir waren nicht besonders stark. Der angebliche Elfmeter an Santos sollte man auch mal objektiv beurteilen. Santos provoziert das Foul zu 100%, so wie er es nahezu in jedem Spiel mindestens einmal macht. Das ist wohl die einzige Szene, wo ich Hameter zustimme. Das war kein Elfer. Im Stadion sah es direkt nach einem Kontakt aus, am TV später verstehe ich Hameters Auslage. [..] Ich hoffe wirklich, dass es am 18. Mai nicht mehr um den Abstieg geht. Das war auch heute nicht überzeugend. Jurcec tat mir leid, fand ihn immer sehr gut, aber heute in der Startelf konnte er seine Leistung leider nicht bestätigen.“

Pengsti: „Schwache Partie von beiden Seiten, gerechtes Unentschieden am Ende. Schlechtester Mann am Platz mit Abstand Hameter… damit ist eigentlich alles gesagt.“

