Austria-Fans nach 1:1 in Altach: „Völlig zurecht im unteren Playoff!“

Die Wiener Austria verschenkte in der Qualifikationsgruppe einen möglichen Auftaktsieg und kam über ein 1:1 in Altach nicht hinaus. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

lxkas1911: „Gratulation an Altach. Am Ende mehr als verdient. Mit der Leistung brauchst an Europa gar nicht denken.“

Owls: „Peinlicher Auftritt heute großteils. Leider sowas von verdient im unteren Playoff. Für mich ein Riesenfehler von Wimmer das Team am Schluss nicht aufs 2:0 einzustellen.“

Lokus2: „Vielleicht hat dieses Spiel auch die letzten Träumer überzeugen können, warum wir oben rein gar nichts verloren haben und absolut zurecht im unteren Play-Off spielen. Dieser Hundskick war ja nicht der Tatsache geschuldet, weil der Gegner mit 10 Mann gemauert hat, die haben schon mitspielen wollen (und selbst eklatante Fehler gemacht). Aber was wir für Fehler machen, wow, das sieht man nicht mal in der 2. Landesliga.“

DeusAustria: „Biederer Auftritt einer Truppe, die völlig zurecht im unteren Playoff ist. Da wird auch Platz 7 schwer. Immerhin haben Lustenau und Wattens nicht gewonnen weil unserer Truppe ist leider zuzutrauen, dass da sehr wenige Spiele gewonnen werden.“

zico74: „Mehr als das untere Playoff und der Punktverlust schmerzt, dass sie einfach so schirchen Fußball spielen!“

Triggerpoint: „Unglaublich… beim Ausgleich schauen 4(!) Austrianer von außerhalb des Sechzehners zu!“

Pinkman: „Bitte auf das untere Playoff scheißen und die Jungen wie Pazourek, Ewemade, Wels einbauen. Absteigen werden wir nicht und die Playoffspiele um den Europacup packen wir mit unserem Rumpfkader sowieso nicht.“

veilchen27: „Willkommen in der Qualigruppe. Das Problem daran, dass wir dort sind, ist nicht die (ohnehin nur etwas) geringere Chance auf internationales Geschäft, sondern dass es dort einfach ein Kampf und Krampf ist. Das war bei allen drei Spielen klar sichtbar, auch in Altach. Und es wird nicht das letzte derartige Spiel gewesen sein, vor allem gegen Teams im Abstiegskampf. Altach ist sowieso immer zach, die letzten zwei Spiele dort (1x Wimmer, 1x Schmid) gingen jeweils verloren. Trotzdem ärgerlich, dass wir das Spielen recht früh eingestellt haben und wenig zusammenlief. Trotzdem ärgerlich, dass wir keine der vorhandenen Chancen gemacht haben. Trotzdem ärgerlich, so ein Slapsticktor in Minute 95 zu bekommen. Erhoffe mir im Laufe dieser Qualigruppe dann doch vor allem daheim dominantere, offensivere, spielfreudigere Auftritte.“

Vienna1990: „Besser wird’s die nächsten Wochen nicht werden, wir werden uns jeden Scheiss Punkt mit äußerstem Einsatz erkämpfen müssen, das heute war die optimale Blaupause für das was uns erwartet…und das alles um am Ende vielleicht eine Alles oder nichts Partie in Kärnten zu haben, wenigstens ein tolles Fußballmärchen für die Medien, falls wir an Schmid scheitern. Bin bedient, habe null Bock auf die kommenden Spiele, würde gerne einschlafen und in drei Monaten aufwachen, versäumen würde ich absolut nix. Danke für den Modus…“

Austrianer1969: „Wir spielen seit Wochen unterirdisch, die Liste der Spieler die komplett ausser Form sind wird immer länger, Gott sei Dank ist jetzt Pause. Bitte lasst jetzt einmal Fischer draußen und gebt auch Pazourek gegenüber Ranftl den Vorzug, das wäre einmal ein Zeichen an die Jungen. Gruber nicht zum Anschauen.“

hope and glory: „Erste Halbzeit war das phasenweise ganz schön anzusehen. 2. Halbzeit war leider irgendwas, inkl. dem zu erwarteten, Slapstick-Ausgleich. Keine Ahnung, warum wir das nicht über die Zeit bringen. So wird es sehr schwer das untere Playoff für uns zu entscheiden. Vucic für mich mit Handl und Fitz einer der Besten. Krätzig auch wieder solide.“

Groovee: „Es ist einfach unglaublich wie dumm wir sind. Und als Bonus holen sich die üblichen Verdächtigen ihre Gelben wegen Goschn aufreißen ab…es is so unfassbar dumm.“

viola74: „Es wäre halt nicht schlecht, wenn Huskovic mal seine Chancen verwerten würde …. 2:0 und eine Ruhe wäre gewesen.“

DaMarkWied: „Ich sehe leider überhaupt keine Entwicklung unter Wimmer. Zusätzlich ist die Kaderplanung der vergangenen beiden Saisonen ordentlich in die Hose gegangen. Das muss man am Ende der Saison alles besprechen. Und hoffentlich hat man dann auch einige Dinge im Hintergrund geregelt, sodass man etwas Handlungsspielraum hat. Hoffe zwar für die laufende Saison noch das Beste, aber erwarte mir kein Wunder.“

elmod: „Haben wir heute 0:5 verloren? Nein, das Spiel ist 1:1 ausgegangen. Ausgleich in der 96.Minute nervt klarerweise. Altach auswärts, nichts für die Austria. Leider. Qualigruppe: Auswärts punkten, zu Hause gewinnen. Passt.“

Altes Landgut: „Tja, der erwartete Hundskick. So wie meistens auch in den Monaten davor. In den ersten 20 Minuten war ich sogar einige Male überrascht wegen einiger gelungener Aktionen, aber dann hat die Mannschaft leider wieder nachgelassen. Auch wenn ich mich wiederhole, man darf aber deswegen nicht auf die Spieler draufhauen. Ich finde, dass sie sich bemühen. Es mangelt halt bei fast allen Spielern an den Basics und an der Cleverness. Ich erwarte mir da auch keine Verbesserung in der nächsten Zeit. Da müssen wir leider durch bis vielleicht einmal ein Geld da ist, um den Kader zu verstärken. Früchtl hat zwei Mal gut den Ball abgewehrt und uns somit im Spiel gehalten. Altach war auch sehr schwach, der Ausgleich geht aber auf jeden Fall in Ordnung. Von dem ursprünglich angekündigten Pressing, wofür Wimmer geholt wurde, ist für mich kaum noch etwas sichtbar.“

Torberg*1911: „Positiv waren die Anfangsminuten, danach leider immer zerfahrener. Die Jungen sollten weiter forciert werden. Spielzeit und Geduld ist das was sie jetzt brauchen. Wels, Guenouche, Vucic, Husovic, Pazourek und Krätzig sowieso. Vielleicht kommt Polster bald wieder in die Spur. Negativ, dass leider kein solides defensives Mittelfeld existiert und der Potzmann-Ausfall mangels Kaderqualität nicht kompensiert werden kann. Zudem ist schon die letzten Spiele das Umschaltspiel ohne Tempo und Zielstrebigkeit. Fazit/Ausblick: Zwei Wochen Pause zum Akkuladen und am Spielwitz arbeiten. Vielleicht ist Martins und mit einem kleinen Wunder auch Potzmann wieder fit. Es folgen Heimspiele gegen BW Linz und Austria Lustenau mit guten Chancen auf 6 Punkte.“

violet heat: „Bei allem Frust müssen wir schon sehen, wie viel Qualität bei uns gerade ausfällt. Das ist nicht zu kompensieren auf die Schnelle, sollte sich aber bis zu den Playoff-Partien verbessern. Besorgt bin ich eher über die Stagnation der Formkurve (oder Verschlechterung) von Guenouche, Ranftl, Fischer, Gruber, Huskovic. Aber das sollte in der Länderspielpause bitte wieder verbessert werden können. Wir hoffen. Einzig Fitz sehe ich verbessert und Handl kann die Form halten, aber sonst nicht viel los gerade. Es ist zwar müßig zu vergleichen, aber der Vergleich mit der Mannschaft vor einem Jahr rund um Haris Tavakovic stimmt einen doch traurig. Da war die ganze Mannschaft on fire. Heute haben wir eine verunsicherte Truppe am Platz gesehen, die soviel spürbare Angst vorm Ausgleich hatte, dass sie ihn am Ende auch bekommen hat.“

