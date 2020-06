Austria-Fans: „Abstieg jetzt kein Thema mehr“

Die Wiener Austria gewann nach dem Auswärtssieg in Mattersburg nun auch das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 1:0 und holte damit in dieser...

Die Wiener Austria gewann nach dem Auswärtssieg in Mattersburg nun auch das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 1:0 und holte damit in dieser Saison die ersten Punkte gegen den Aufsteiger. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zu diesem Spiel sagen.

_Wurzelsepp_: „Abstieg mehr oder weniger kein Thema mehr. Für das Rückspiel muss um einiges mehr Passgenauigkeit her.“

John_Marston: „So, Abstieg ist erledigt. Yeboah fehlt im Rückspiel, das ist wichtig. Ich möchte noch einmal eine Lanze für Klein brechen, bester Mann bei uns heute.“

L3g0l4s: „Grausliches Spiel, aber ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich hoffe die nächste Saison wird besser.“

tifoso vero: „Mir ist es herzlich wurscht, wie man das Spiel beurteilt. Es war der Sieg, den ich erhofft habe. Dass wir im unteren Playoff kaum schöne Spiele sehen werden, wo es um jeden Punkt im Abstiegskampf geht, ist mir auch klar. Müde werden in den englischen Wochen manche Spieler auch schon – ohne Vorbereitung nach drei Monaten ebenfalls logisch. Es werden noch einige solche Spiele kommen, doch im Endeffekt geht es um Punkte. Und heute waren es wieder drei. Das zählt in unserer Situation.“

DaMarkWied: „Immerhin einmal ein Sieg gegen unseren Angstgegner. Die ersten 15 Minuten waren gut, danach kam nichts mehr. Die 2. Hälfte war dann wieder besser. Dass Yeboah am Samstag fehlt ist jetzt sicher kein Nachteil für uns.“

Südveilchen: „Es ist und bleibt weiterhin zach. Die Geschichte ist eh immer dieselbe. Wenn der Gegner uns Raum und Zeit lässt wie am Beginn, können wir eh ganz passabel spielen. Wird der Gegner aber aggressiv und geht früh drauf dann ist es vorbei. Vorne sind wir körperlich zu schwach für Zweikämpfe und hinten zu langsam um in die Zweikämpfe zu kommen. Blöd halt nur, dass mittlerweile schon fast alle Teams diesen aggressiven Red-Bull-Stil anwenden. Und mit dem Kader wird sich die Lage auch nicht verbessern, da kann Ilzer, Prohaska, Stöger oder Klopp an der Außenlinie stehen. Aber wir wollten diesen Gegenthesen-Kader zum RB-Stil. Ohne größeren Umbau wird sich da auch nächstes Jahr nichts ändern.“

Pirius: „Zwei Siege in Folge, einige schöne Chancen und Offensivaktionen, in Halbzeit 2 besser in die Zweikämpfe gegangen, ein frühes 1:0 verteidigt. Kein Grund zum Raunzen.“

culixo: „Schönheitspreis haben wir keinen gewonnen, aber endlich mal drei Punkte gegen Wattens. Es wird halt auch mit Haken und Ösen gekämpft – ich hatte den Eindruck, dass uns mit Fortdauer des Spiels auch einfach der Saft fehlte, Wattens dann gegen Ende auch. Trotzdem haben wir mehr Zählbares herausgespielt als z.B. gegen die Admira und wenn Fitz früher das 2:0 macht, wäre der Abend vielleicht auch ruhiger verlaufen. Klein momentan wirklich solide – nachdem ich ihn ja auch lange kritisiert habe.“

Aegis: „Das Wichtigste sind die drei Punkte. Über 60-70 Minuten kann man spielerisch den Mantel des Schweigens hüllen.“

since1312: „Ich hoffe damit hat sich mal das Zittern bezüglich des Abstiegs erledigt. Ob das nochmal so gut geht gegen die Tiroler? Wird aber wohl ein anderes Spiel, da ich mit etwas Rotation rechne.“

violet heat: „Wunderschön herausgespieltes Tor. Flo Klein und Grünwald haben wieder mal gezeigt, dass es nur mit (diesen) Jungen nicht geht. Ein Silberstreif am Horizont.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:0-Sieg der Wiener Austria gegen die WSG Tirol.

