Austria-Fans: „Das werden 90 hässliche Minuten für uns.“

Die Wiener Austria trifft heute auf den LASK und geht als großer Außenseiter in das letzte Spiel des Kalenderjahrs 2020. Wir wollen uns ansehen...

Die Wiener Austria trifft heute auf den LASK und geht als großer Außenseiter in das letzte Spiel des Kalenderjahrs 2020. Wir wollen uns ansehen ob die Fans ihrer Mannschaft einen Punktegewinn zutrauen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Ähnlich wie im Hinspiel auftreten, nur die Torchancen verwerten, das wäre ein Hit. Zudem sind wir ja inzwischen an Erfahrung gewachsen. Der Gegner leider auch. Chancenlos sind wir nicht. Und Überraschung sind immer möglich. Auf die Austria wetten jetzt nur die Mutigen, das würde allerdings viel Geld bringen. Ich sehe dem Spiel mit großer Neugier und zudem mit einer gewissen Entspanntheit entgegen. Gerade weil niemand von uns einen Sieg erwartet, würde ich mich über jeden Punkt diebisch freuen.“

FAK-masteR: „Weiß nicht, vielleicht ist irgendwie zu hoffen, dass bei den Linzern beim letzten Spiel die Kräfte, die Passgenauigkeit und was weiß ich alles einfach verschwindet und wir machen einen lucky punch.“

hope and glory: „Habe mir am Wochenende unser Spiel in Kärnten und danach etwas Red Bull gegen LASK angesehen. Wir brauchen einen unglaublich guten Tag und der LASK einen unglaublich schlechten Tag. Ansonsten gibts nichts zu holen.“

ooeveilchen: „Wird phänomenal gewonnen, worauf der LASK mentale Probleme bekommt, einbricht und absteigt.“

Pinkman: „Werden 3:1 verlieren, werden aber fünf Minuten gut spielen und Bälle an den Mann bringen. Damit muss man zufrieden sein, da man auch noch in Cup dabei ist und somit Doppelbelastung hat.“

Alizee: „Das werden 90 hässliche Minuten für uns.“

DeusAustria: „Eigentlich ist es mir schon wurscht. Da ist zu viel kaputt. Natürlich werde ich auch am Sonntag wieder vorm Fernseher sitzen und nach 90 Minuten schimpfen wie ein Rohrspatz.“

Derrächermitdembecher: „3:1, Pichler, Monschein, Grünwald. Ich sage es seit Wochen voraus. Der Schritt aus der Krise.“

frastei: „Eigentlich klar, dass wir uns bei diesem Spiel mit drei Punkten unser Weihnachtsgeschenk machen, hab keine Zweifel ! 1:0 durch Treffer von Edo (wird eingewechselt in der 80. Minute) in der 89. Minute.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum bevorstehenden Spiel der Wiener Austria gegen den LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!