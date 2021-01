Austria-Fans: „Den Tabellenletzten muss man schlagen“

Die Wiener Austria trifft heute nach dem Auswärtssieg gegen die SV Ried auf die Admira, die in der letzten Runde gegen den SKN St....

Die Wiener Austria trifft heute nach dem Auswärtssieg gegen die SV Ried auf die Admira, die in der letzten Runde gegen den SKN St. Pölten remisierte. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

forzaviola84: „Wir werden auch dieses Spiel wieder mit einem 1:0-Auswärtssieg beenden. Aufwärtstrend wird konserviert.“

t.m.: „Das wird härter als gegen Ried werden, aber muss unbedingt gewonnen werden. Schade, dass Martel gleich wegen dieser Ungerechtigkeit steht. Wird interessant wer das zentrale Mittelfeld bilden wird. Ich halte es für nicht unmöglich, dass wir Ebner-Zwierschitz sehen werden.“

cmburns: „Den Tabellenletzten musst besiegen, wennst irgendwie noch ins obere Playoff willst. Punkt.“

tosale: „Admira ist vermutlich beim zu Ende spielen der Konter gefährlicher, dafür sind sie meiner Meinung nach nicht ganz so kampfstark wie Ried. Das sollte uns eigentlich etwas entgegenkommen!“

since1312: „Pflichtsieg wie auch gegen die Tiroler, wenn man noch ins obere Playoff will. Ich hoffe der Sieg in Ried hat wieder etwas mehr Selbstvertrauen freigesetzt.“

FAK-masteR: „Heute haben wir die Möglichkeit, dass wir uns vom Tabellenende etwas absetzen. In meinen Augen sollte diese Chance genutzt werden. In der Südstadt 90 Minuten auftreten, wie die ersten 20 Minuten in Ried. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“

pramm1ff: „Wir sind jetzt „schon“ sechs Punkte vor dem Tabellenende, während uns vier Punkte auf das obere Playoff fehlen. Setzen wir uns vom Tabellenende weiter ab, etwa mit einem Sieg gegen die Admira, dann sind wir im Grunde auch schon wieder voll im Rennen für das obere Playoff – was von vielen schon abgeschrieben wurde. Es ist alles recht eng beisammen, noch viele Runden zu spielen und nichts verloren (oder gewonnen).“

DeusAustria: „Das obere Playoff ist eh weg, daher volle Konzentration auf Vergrößerung des Abstands zum Abstiegsplatz. Ich mach das weniger an den Punkten als an Leistung fest. Und da sind wir defintiv ein unteres Playoff-Team.

Stonebridge: „Wir müssen dieselbe Einstellung und Biss haben wie gegen Ried. Dann werden wir gewinnen!“

Schlauer Poet: „Wird natürlich gewonnen, 2:0 für die Unsrigen.

