Austria-Fans: „Der erste Pflichtsieg der Saison“

Die Wiener Austria trifft heute auf den SCR Altach und will die ersten drei Punkte in dieser Saison einfahren. Was erwarten sich die Fans von dem Auswärtsspiel in Vorarlberg? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

freak1894: „Nach dem schwierigen Auftaktprogramm mit RBS und dem LASK der erste Pflichtsieg. Ich weiß dieses Wort hören einige nicht gerne, diese Saison dürfen wir allerdings noch weniger Punkte außerhalb von RB, LASK und Sturm liegen lassen, um den Rückstand aufzuholen. Zudem will ich endlich aus diesen Minuspunkten raus! Ich glaub aber an unsere Jungs, auch wenn´s wahrscheinlich kein 0:3 wird, aber für den ersten Bundesliga-Saisonsieg bin ich optimistisch.“

hope and glory: „In Wahrheit ein absoluter Pflichtsieg! Der erste Sieg muss her. Hoffe, Tabakovic ist fit für 90 Minuten. Wenn nicht, soll Polster neben Huskovic stürmen. Er soll ja auch wieselflink sein. Muki als Solospitze gefällt mir nicht.“

Blackcactus: „Tabakovic würde ich unbedingt aufstellen, gegen defensive Altacher ist das sicher nicht schlecht. Wird spannend wie Klose sie einstellt. Außerdem hat Tabakovic lange in Lustenau gespielt und könnte auch als Übersetzer aushelfen, sollte man mit den Altachern kommunizieren wollen.“

ViolettErlaa: „Im Grunde sollten wir gegen Altach und Tirol 6 Punkte holen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Würde auch mit Tabakovic/Huskovic beginnen! Sehe Muki hinter bzw. neben einem klassischen Neuner stärker.“

Violetter1911: „Würde Tabakovic von Anfang an als Brecher gegen ein wohl defensiv eingestelltes Altach bringen. Eventuell als Doppelspitze mit Huskovic. Tipp 2:1 Auswärtssieg durch Tore von Jukic und Tabakovic.“

Pinkman: „Wird leiderst nur ein X.“

johnfive: „Würde auch mit zwei Stürmern beginnen, Holland ein Pauserl geben. Altach war nicht sonderlich stark in den ersten beiden Partien, aber wir haben den großen Nachteil, schon gewaltig unter Druck zu stehen punktemäßig!“

Braveheart-FAK: „Die werden wir ordentlich knechten! Alternativ können wir uns auch einen glücklichen Sieg ernudeln, aber 3 Punkte wären echt enorm wichtig!“

Deristes: „Bin schon sehr gespannt auf die Aufstellung. Hoffe schon dass wir offensiv in die Partie gehen, eine stabile Abwehr haben wir sowieso. Da kann man schon mal bisschen riskieren, da wir die 3 Punkte eigentlich fix brauchen.“

Wir wollen uns noch kurz ansehen, wie die Altach-Fans die Partie einschätzen:

FlorianF: „Befürchte, dass wir gegen die Austria keine Chance haben werden. Sehe die Austria in den Top 3 dieses Jahr, viele Verstärkungen. Befürchte ein 0:2 aus unserer Sicht.“

SCRAltach1929: „Nach dem durchaus unglücklichen Remis letzten Samstag gegen den WAC kommt nun die Wiener Austria ins Schnabelholz. Es hat sich bei Ihnen viel getan, sie sind aber derzeit genauso wie wir in der Liga immer noch sieglos und ich hätte nix dagegen, wenn die Wiener auch nach der 3.Runde noch sieglos bleiben. Die Wiener Austria startete mit -3 in die Saison, stehen derzeit mit -2 Punkten am Tabellenende. Das 1:1 gegen den LASK war durchaus verdient und die Wiener haben Qualität dazu bekommen. Wenn wir aber so spielen wie phasenweise gegen den WAC und wie in der 2.Halbzeit gegen Hartberg trau ich uns einiges zu. Wir müssen halt die Chancen verwerten und die Defensivarbeit muss besser werden und daher hoffe ich, dass Strauss wieder spielen wird und Nimaga auch ein Thema sein wird. Ich hoffe auf mindestens 5.000 Zuschauer und auf einen 2:1 Heimsieg! Wobei ein X würde ich auch nehmen aber in Anbetracht auf das Programm, das vor uns liegt, wäre ein Sieg schon Gold wert!“

