Austria-Fans: „Die Chance auf Platz 4 liegt bei 1 bis 2 Prozent“

Die Wiener Austria benötigt nach der Auswärtsniederlage gegen den LASK im Heimspiel gegen RB Salzburg einen Sieg, um noch theoretische Chancen auf Platz 4 zu haben. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom letzten Spiel des oberen Playoffs erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Torberg*1911: „Ich denke, dass mittlerweile die Luft draußen ist und der eine oder andere „urlaubsreif“, weil überspielt, wie z.B. Martins, Fischer, Ranftl. Da klappen dann oft die einfachsten Dinge nicht mehr, wie man anhand der letzten Spiele sieht. Stellungsspiel, Löcher defensiv zulaufen, u.v.m. Andrerseits hat sich wie schon von anderen erwähnt im Frühjahr niemand leistungsmäßig aufgedrängt oder weiterentwickelt, dass oben erwähnte oder andere nicht immer durchspielen müssten. Keles, Polster, Kreiker, Vucic aber auch Jukic und Braunöder hatten nicht besonders viele starke Spiele. Die OPO-Bilanz aus neun Spielen, wissentlich wie sie zustande kam, hat eben auch Aussagekraft für das aktuelle Ranking S-U-N / 1-4-4… 7 Punkte von 27 möglichen.“

DaMarkWied: „Bitte, bitte, bitte lassen wir das Experiment mit Martins als zentralen Innenverteidiger ab jetzt bleiben. Das funktioniert nicht und wird auch nie funktionieren. Er ist auf dieser Position ein ständiger Unruheherd und hat uns im Frühjahr einige Punkte gekostet. Hoffe, dass Galvao wieder spielen kann.“

johnfive: „Martins als ZIV habe ich von Tag 1 an kritisiert, aber Coach Wimmer geht nicht davon runter, macht sowohl Martins als auch Mühl schwächer diese Aufstellung, unglaublich. Sonst geht es am Samstag um nichts. Rapid wird nicht gegen Klagenfurt verlieren, nicht in 100 Jahren. Und wir schlagen Salzburg auch nicht, wenn es um nichts mehr geht für die.“

QPRangers: „Im Prinzip ein Freundschaftsspiel, den nötigen Punkt holen die Grünen in Klagenfurt 100%…um Spannung reinzubringen hätten wir X spielen müssen oder die Grünen verlieren…“

bigben79: „Der Kritik der Fans (Medien) möchte ich nicht ausgesetzt sein, wenn Klagenfurt gewinnt und wir ins Spiel gehen, als ginge es um die goldene Ananas bei uns. Zum Glück denken Profis anders.“

Owls: „Die Chance auf Platz 4 liegt bei vielleicht 1-2%. Zu wenig ist auf den anderen Plätzen in den letzten beiden Runden für uns gelaufen. Salzburg schlagt Sturm und die spielen bei Rapid wie die letzten deppen, und jetzt gehts auch für Klagenfurt um nichts mehr. Da holst 10 Punkte in den Derbys und landest tatsächlich hinter denen. Fakt ist, mit dieser Verteidigung kannst und darfst du nicht in eine neue Saison gehen.“

DeusAustria: „Die beiden Partien gegen Klagenfurt, in denen wir einen heißen Punkt geholt haben, haben uns letztlich Platz 4 gekostet. Ist halt bitter, dass Sturm ausgerechnet gegen Rapid die Hosen runterlässt. Zusammenfassend sind wir aber schon selber schuld.“

Decay26: „Bin nicht aufs Ergebnis gespannt, sondern eher auf die Leistung unserer Defensive. Könnte ja nach den bisherigen Leistungen eigentlich auch Rotation in der Defensive geben. Martins ist denke ich gesetzt. Jedoch möchte ich ihn als RIV sehen und nicht in der Zentrale.“

AngeldiMaria: „Ich denke die Spieler werden sicher alles geben. Wer will denn nicht früher in den Urlaub, wenn es möglich sein könnte mit einem Sieg. Diese Einstellung hätte ich mir schon gegen den LASK und Klagenfurt gewünscht. Aber wer halt nicht will, dann halt Überstunden. Und bitte die beste Elf aufstellen, unabhängig von Transfers.“

tifoso vero: „Es werden in der letzten Runde nur die violetten Mannschaften gewinnen, daher ist jeder selbst schuld, wenn er das Saisonfinale verpasst…“

