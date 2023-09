Austria-Fans: „Die nächsten Spiele muss es Punkte regnen“

Nach der klaren Niederlage gegen den LASK trifft die Wiener Austria heute auf Austria Klagenfurt. Wir wollen uns anschauen was sich die Fans vom...

Nach der klaren Niederlage gegen den LASK trifft die Wiener Austria heute auf Austria Klagenfurt. Wir wollen uns anschauen was sich die Fans vom Heimspiel gegen Peter Pacults Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ViolaRoss: „Die nächsten Spiele muss es Punkte regnen. Und mit Klagenfurt fangen wir an.“

Violettesbluat: „Bei einer Niederlage könnte es ungemütlich werden im Blick Richtung oberes Playoff. Klagenfurt heuer gut drauf – wir bis dato nicht so. Hoffe wir können gewinnen.“

zico74: „Ich sehe uns für Sonntag im Moment leider nicht in der Favoritenrolle. Bitte belehrt mich eines Besseren. Und natürlich: alle ins Stadion.“

Vienna1990: „Ich befürchte eine typische Klagenfurt-Partie; Wir spielen, laufen an, vergeben in der ersten Hälfte 1, 2 gute Gelegenheiten, Klagenfurt beschränkt sich aufs verteidigen. In der zweiten Hälfte flacht das Spiel ab, wir kommen nicht mehr wirklich zu Chancen, lassen dafür dann hinten öfters etwas zu. Irgendwann in den letzten 10 Minuten gibts dann einen Elfer nach VAR gegen uns, anschließend schaffen wir vielleicht noch den Ausgleich oder auch nicht. Hoffen tu ich auf eine sichtbare Reaktion unsererseits, und einen überzeugenden Sieg, der auch wieder Optimismus für die kommenden Partien schafft, einen richtigen Befreiungsschlag eben. Mal sehen, was eintritt, eine Körpersprache wie in der zweiten Hälfte am Sonntag will ich jedenfalls nie wieder sehen, auch nicht, wenn wir in Rückstand geraten sollten!“

Wanderstock: „Die Spieler sind selbst stinksauer und werden brennen, um wieder auf die gerade Linie zu kommen. Es fehlt halt nur ein Erfolgserlebnis, das viel auslösen kann für die nächsten Spiele.“

frastei: „Ja, es wird eine zache Partie. Trotzdem glaube ich, dass wir die Oberhand behalten – tippe auf einen nervenaufreibenden 2:1 Sieg vor einer ansehnlichen Kulisse.“

Rickson: „Die Spiele gegen Klagenfurt waren seit ihrem Aufstieg immer ein Gewürge, wir haben da selbst daheim selten überzeugen können. Man kann über Pacult denken was man will, aber seine Truppe ist meist perfekt eingestellt und er holt dort das absolute Maximum raus. Deshalb wundert mich der Optimismus hier ein wenig, ich rechne da eher mit einem ernudelten Unentschieden.-„

paulaustria: „Das Spiel wird sicher nicht einfach, besonders weil der Druck bei uns liegt. Klagenfurt ist gut drauf und überzeugt ergebnistechnisch bis jetzt eigentlich. Fußballerisch schätze ich uns eigentlich, trotz unserer durchwachsenen Ergebnisse die letzten Male gegen Klagenfurt, stärker ein. Die größte Schwierigkeit wird aber wie immer sein, dass auch in Punkte umzuwandeln, denn Klagenfurt steht gut, soweit ich weiß. Ich gehe davon aus, dass sie wiedermal weder gewillt noch fähig sein werden ein eigenes Spiel aufzubauen, wobei das ja leider nicht unbedingt notwendig ist gegen uns. Wenn wir früh in Führung gehen könnte sich das Spiel gut entwickeln, umso länger es Unentschieden bleibt umso schwieriger wird es denke ich für uns, da wir definitiv die Mannschaft und den Trainer haben werden die mehr gewillt sind zu riskieren und auch generell mehr riskieren werden, was uns konteranfällig macht wobei da bei uns ja bekanntlich jeder kleine Fehler sehr unangenehm wird.“

