Austria-Fans: „Die Niederlage gehört dem Trainer!“

Nach dem 2:3 gegen den TSV Hartberg steht die Wiener Austria im Europa League Playoff mit dem Rücken zur Wand. Wir haben die Meinungen zur Niederlage der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

hope and glory: „Puh…dumme Gegentore bekommen. Wir waren meiner Meinung nach vor allem in der zweiten Halbzeit das bessere Team. War phasenweise keine schlechte Partie von uns. Bei der Stange von Ebner auch Pech. Wird jetzt sehr schwer in Hartberg, aber aus ist es noch lange nicht.“

chris_ajh: „Als das Spiel gerade in unsere Richtung gekippt ist – trotz Gegentor – hat Ilzer mal schnell einen Dreifachtausch aus dem Hut gezaubert und damit unseren Spielfluss beendet. Irre!“

violet heat: „Kein Beinbruch. Schade, dass wir beim Stangenschuss von Ebner Pech hatten. Grünwald hat doch gefehlt, Borkovic auf der Außenposition nicht ideal besetzt. In Hartberg sollten wir nach Kampf die Oberhand behalten.“

QPRangers: „Wimmer, Pichler, Fitz, Sarkaria, Borkovic, Demaku, Hahn … nächste Saison wird besser… und außerdem hat es der 5. einer Saison eh mehr verdient, in der EL-Quali zu spielen als der 7.“

Austrianer48: „Grünwald soll auf seiner Position (im offensiven Mittelfeld) die Bälle verteilen, unterstützt durch Jukic und Demaku soll abräumen, Hartberg wird kompakt hinten stehen und Kontern, da brauchen wir Spieler die auch ein gutes Passspiel haben und spielerische Lösungen finden.“

HwG: „Borkovic bitte nicht mehr als Linksverteidiger spielen lassen. Innenverteidiger kann er einfach besser.“

Danubius: „Meiner Meinung nach haben einige wirre Entscheidungen von Ilzer uns das Spiel gekostet. Borkovic als linker Außenverteidiger, der Dreifach-Wechsel, die Verteidigung der Standards, die aufgegebene Absicherung nach hinten. Dank Pichler und Wimmer haben wir noch eine kleine Chance am Mittwoch, mehr aber auch nicht. Heute wäre einfach viel mehr drin gewesen, hätten wir nicht so viele einfache Fehler gemacht.“

Pinkman: „Mit Hosenscheißer-Taktik ohne Kreativität im zentralen Mittelfeld gegen Hartberg antreten, ja dann weiß man wie im Arsch die Wiener Austria ist. Diese Qualispiele werden eigentlich ganz emotionslos verfolgt, denn recht weit werden wir in einer möglichen Quali, mit diesem Haufen sowieso nicht kommen.“

Decay26: „Mein Frust ist sehr groß über die heutige Niederlage, denn mit einer konzentrierten und guten Leistung wäre heute sicherlich mehr drinnen gewesen. In der ersten Halbzeit hat man wieder die Austria aus dem Grunddurchgang gesehen. Ideenlos, keine Laufbereitschaft, fehlende Kreativität und zu wenig Mut. Die zweite Halbzeit hat wieder gezeigt was diese Mannschaft kann, wenn sie voll konzentriert ist. Ich hoffe wirklich sehr das wir im nächsten Spiel wieder zeigen, wozu wir in der Lage sind. Positiv: Wimmer wie in den letzten Spielen der Beste am Platz! Gibt immer alles und zeigt was man mit Willen und Kampfgeist erreichen kann.“

behave yourself: „Ohne Schiri hätten wir die Hartberger vernichtet. Alleine die Spieleröffnung vom Palmer-Brown war schon von einem anderen Stern. Ok, ein bisserl Abstimmungsprobleme in der Defensive hat man gesehen aber als echter Fan sieht man darüber hinweg, immerhin war der Gegner nicht irgendwer und es gibt noch das Rückspiel!“

Gschichtldrucka: „Erste Halbzeit stand bei jeder Offensivaktion immer genau ein Typ mutterseelenallein vorn herum (oder auch einfach niemand) und hat auf eine Flanke gewartet.. Hartberg hingegen stand immer mit 4, 5 Mann im Strafraum und hat uns quasi jedes Mal fast überrannt. Das sind Dinge die ich einfach nicht versteh! Ich sah vor dem Spiel einen Aufwärtstrend und bin auch jetzt trotzdem noch immer überzeugt, dass es, ohne die zwei Hartberg-Partien zu berücksichtigen, bissl besser werden wird. Sauer bin ich trotzdem!“

Menor: „Dieses Spiel gestern kann sich Ilzer ganz alleine auf seinen Hut stecken. Das war von der ersten Sekunde an vercoacht. Wir waren schon wieder sehr schnell im Rückstand. Und wenn es um was geht ist das komplettes Gift für uns. Natürlich wenn es bestenfalls um die goldene Ananas geht wie gegen Altach vor 10 Tagen ist dies halb so tragisch. Und nach dem Playoff-Match gegen Altach hab ich schon angemerkt dass uns ein Tadic in seiner derzeitigen Form zwei Tore einschenkt wenn wir uns hinten so selten dämlich anstellen. Gesagt, getan, verloren. Unglaublich.“

vamp_ire: „Ilzer gehört weg, ich will ihn und seine immer komischen, schwachen Entscheidungen nicht mehr sehen. Suchard rauf in die Kampfmannschaft und fertig. Gestern geht die Niederlage wieder auf die Kappe des Trainers.“

