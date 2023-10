Austria-Fans: „Ein Punkt für die Moral“

Die Wiener Austria musste im Derby fast eine gesamte Halbzeit mit zwei Spielern weniger agieren, erkämpfte sich aber ein 0:0-Unentschieden und ließ auch in...

Die Wiener Austria musste im Derby fast eine gesamte Halbzeit mit zwei Spielern weniger agieren, erkämpfte sich aber ein 0:0-Unentschieden und ließ auch in Unterzahl kaum Chancen zu. Nachdem wir die enttäuschten Kommentare der Rapid-Fans zusammenfassten, wollen wir uns nun den Anhängern der Austria widmen. Alle Meinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

J.E: „Veilchen, wir sind stolz auf euch!“

Blackcactus: „So unheimlich wichtig dieses X für die Moral.“

Lucky Luke: „Wenn man bedenkt, wie wir beieinander sind und Rapid schafft es nicht, in 40 Minuten gegen neun Leute, ein Tor zu schießen, ja nie auch nur irgendwie Druck aufzubauen, dann ist das schon skurril schlecht. Ein Punkt für die Moral sicherlich, aber mehr auch nicht. In Wahrheit hat man hier zwei untere Playoff- Mannschaften beim Herumstümpern gesehen. Weil über die Dummheit unserer Truppe mit den idiotischen Fouls kann das auch nicht hinwegtäuschen.“

ooeveilchen: „Rapid ohne Burgstaller halt 2 Klassen schlechter, weil absolut ungefährlich.“

John Garcia: „Ab Minute 55 konnte sich nur noch eine Mannschaft blamieren – und tat dies! Danke Veilchen!“

seewinkler: „Früchtl war heute ein Ruhepol. Meisl spielt das Derby routiniert wie ein 30-jähriger Slowake in der 2. Liga Nord im Burgenland. Die, die das heute auf dem Feld bis zum Ende durchgestanden haben, haben Großartiges geleistet!“

kingpacco: „So schlecht das Spiel auch war, aber großen Respekt an die Mannschaft für die Leistung nach den zwei roten Karten. Dafür verdienen sich die neun Mann die Höchstnote.“

veilchen27: „Endlich mal wieder stolz auf die Mannschaft. In der aktuellen Phase hat hoffentlich niemand Feinschmeckerfußball und Zauberkick erwartet, dafür ist die mentale Komponente im Fußball zu groß. Aber kämpfen geht immer, besonders in einer Krise, und das liefern wir derzeit. Diese Woche war ein großer Schritt in die richtige Richtung und trotzdem braucht es noch einige Schritte, dann kommt hoffentlich auch wieder das Spielglück zurück – wenngleich ich die beiden Roten weniger als fehlendes Glück, sondern einfach selbstverschuldet und patschert sehen würde.“

vamp_ire: „Respekt vor der kämpferischen Leistung und Hingabe der Mannschaft! Den Mantel des Schweigens hängen wir lieber über die technischen Fähigkeiten und Form gewisser Leistungsträger. Ein X, gefühlt wie ein Sieg, der uns aber unterm Strich nicht weiterbringt.“

kingpacco: „Ich habe ja die Hoffnung, dass genau dieses dreckige X einen Umschwung bei der Mannschaft einleitet . Wenn man sieht wie wir die letzten Monate Defensive agiert haben oder herumgestümpert haben, war ja das heutige Spiel vor allem die letzten 40 Minuten eine Klasseleistung der neun Spieler.“

violet heat: „Sollen wir heute echt wieder über Schiris debattieren? Keine Lust mehr! Hofmann keine rote Karte zu zeigen, war natürlich absurd. Braunöder hat bis zum Ausschuss sehr gut gespielt, Holland darf der Zweikampf mit seiner Routine so einfach nicht passieren. Ok. Die Mannschaft hat aber großes Herz gezeigt und bleibt gegen den Rivalen ungeschlagen. Die Defensive hat auch in Unterzahl kaum was zugelassen und verdient viel Lob, Martins absolut fehlerfrei, Ranftl auch viel stärker. Ein X am Ende, das moralisch zu Recht wie ein Sieg gefeiert wird.“

Lokus2: „Heute können wir stolz sein auf unsere Jungs. Nicht wegen der hervorragend spielerischen Leistung, die nicht da war. Aber wennst so in der Krise bist und dann in einem Derby über 40 Minuten mit zwei Mann weniger (!) spielst und bis auf eine Aktion, wo Früchtl sehr gut den Kasten sauber hält, nix zulässt, dann ist das überragend! Zweite Gelbe für Holland als auch rein rot für Braunöder waren gerechtfertigt. Warum der VAR unser Tor vier Minuten lang checkt (wurden aktuelle Winddaten von der Hohen Warte angefordert?) weiß kein Mensch. Und wieso Hofmanns Foul an Fitz kein Torraub ist (Ball wird Richtung Tor gespielt, er war um Längen letzter Mann) wird wohl auf ewig ein Schiedsrichter-Geheimnis bleiben.“

Braveheart-FAK: „Optimistisches Wunschdenken – der Fight heute gibt uns moralisch Auftrieb – wir gewinnen gegen Blau-Weiß und die WSG und sind danach nur noch 3-4 Punkte hinter Platz 6 – das packen wir dann in der Rückrunde noch.“

t.m.: „Abseits von der tadellosen Verwaltung des 0:0 nach den beiden Roten, stimmt mich heute die wohl beste Defensivleistung der Saison positiv auch großteils vor den Roten. Ich finde wir waren heute um einiges stabiler. Ich hoffe wir können das konservieren auch wenns nur Rapid war.“

