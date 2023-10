Rapid-Fans: „Bankrotterklärung auf allen Ebenen“

Der SK Rapid kam beim Wiener Derby nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Gäste aus Hütteldorf nach zwei Ausschlüssen fast eine gesamte Halbzeit...

Der SK Rapid kam beim Wiener Derby nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Gäste aus Hütteldorf nach zwei Ausschlüssen fast eine gesamte Halbzeit in Überzahl agierten. Die Grün-Weißen verstanden es allerdings kaum Chancen zu generieren und gingen schlussendlich mit einem Punkt vom Platz, der sich wie eine Niederlage anfühlte. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zu diesem zerfahrenen Spiel und zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Die schwächste Austria seit sicher 15 Jahren und wir 40 Minuten zwei Mann mehr. Eine absolute Bankrotterklärung auf allen Ebenen – Mannschaft, Trainer, Verantwortliche. Absolut unverzeihlich.“

narf: „Mir fehlen die Worte. Lange war ich nicht so enttäuscht. Ich brauche Rapid-Urlaub.“

flanders: „Rapid und Austria nach 9 Runden gemeinsam nicht so viele Punkte wie Sturm. Da merkt man erst wie beschissen der Wiener Fußball derzeit ist.“

Billie: „Die nächste peinliche Darbietung. Unser Punkteschnitt ist zum Schämen. Vielleicht kann Katzer mal einen Trainer installieren, der eine Mannschaft entwickeln kann.“

Woody: „Sorry, das kann ja nicht unser Ernst sein. Gegen neun Gegner in 90 Minuten eine einzige Torchance herausspielen? Ehrlich?“

cheesi: „Bankrotterklärung – die Lachnummer von Wien ist uns damit mal fix. Wie man nur so auftreten kann gegen 9 Austrianer – unglaublich.“

GRENDEL: „0:0 gegen neun Austrianer? Jetzt ist es vorbei mit der Gaudi, wir haben definitiv ein Problem. Schöne Spielweise in der Vergangenheit hin oder her, die letzten Spiele waren eine vollkommene Bankrotterklärung, Punkteausbeute zudem während der bisherigen Saison unter aller Sau.“

pironi: „Wir schaffen es mit zwei Spielern mehr auf dem Feld in mehr als 40 Minuten nicht diese marode Mannschaft zu bezwingen. Was für eine Bankrotterklärung auf jeglichen Ebenen. Ein weiterer Tiefpunkt ist erreicht.“

Doena: „Gratulation an die Austria zum gefühlten Sieg. Bei Rapid sicherlich der Tiefpunkt der letzten Monate, das war wirklich die größte Peinlichkeit seit Vaduz.“

LaDainian: „40 Minuten zwei Mann mehr und man reagiert einfach nicht. Man generiert eine einzige Chance und ist die gesamte Partie im Strafraum der Austria nicht vorhanden. Abgesehen davon, dass man so in einem Derby aufgetreten ist, war dies heute taktisch und vom Coaching her einfach vernichtend. Wir entwickeln uns nicht vorwärts, Spieler stagnieren und es gibt null Plan, wie spielerisch auf den Ausfall von Burgstaller reagiert werden soll. Es gibt aber auch keine andere Idee als Mayulu vorne, man ist überhaupt nicht flexibel.“

Adversus: „Das ist auf so vielen Ebenen einfach nur unfassbar. Da spielst du mit zwei Mann mehr und dann solch ein Auftritt, mit gerade mal einer Chance durch Gale.“

Da Oide Bimbo: „Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber die gute Stimmung durch das erfrischende Spiel zum Saisonstart kippt gerade. Ich merke es an mir selbst. Als unverbesserlicher Optimist habe ich gerade null Bock auf die Mannschaft. Gegen Lustenau muss man das Schlimmste befürchten. Scheint in Richtung Schicksalsspiel zu gehen. Und die Länderspielpause ist das Beste, das uns passieren kann. Ich brauche echt den Abstand bevor ich mich wieder auf unser Stadion freuen kann. Die nüchterne und traurige Wahrscheinlichkeit: Ohne Ausschlüsse hätte die Austria heute gewonnen, mit so einem Biss gewinnt man Derbies. Man muss leider gratulieren.“

valderama: „Gegen Fiorentina, Sturm und LASK hauen wir uns voll rein, sind griffig, unangenehm und zweikampfstark. Aber gegen die Lustigen treten wir wieder wie ein frischgeschlüpftes Kaninchen auf. Gefühlt jeder Schnittball für den Gegner, jeder zweite Ball problemlos beim Gegner, jedes Kopfballduell verloren. Und das von Minute 1 an. Das ist frustrierend und erschöpft mich.“

skyline: „Erschreckende Vorstellung ab der 55. Minute, die Konsequenzen haben muss. Da haben alle Beteiligten auf voller Linie versagt. Man hat richtig gemerkt wie alle Spieler und der Staff Angst hatten, dass man das heute trotz der Überzahl noch verliert, anstatt dass man alles für den Sieg gibt. Dass Zoki nicht sofort wechselt und einen Offensiven für einen Defensiven bringt ist einfach nur angeschissen. Da muss er der Mannschaft signalisieren was jetzt gilt – nämlich all in für den Derbysieg. Offensichtlich glaubt weder er noch die Spieler an solche Möglichkeiten – ein Totalversagen.“

Ernesto: „Das ist leider sehr schwach gewesen. Man hatte keinerlei Ideen wie man die acht Feldspieler der Austria ausspielen kann. Das ist schon sehr bitter. Mir fehlen eigentlich die Worte. Nicht nur, dass wir im Spiel völlig ideenlos waren, wir stecken in der Tabelle auch fest. Es braucht einfach bald mal einen Lauf, sonst wirds eng.“

Mango: „Uns fehlt komplett die Selbstverständlichkeit, die Leichtigkeit. Wir müssten über einen Regionalligisten im Cup und über einen schwachen Bundesligisten, der 35 Minuten zu neunt spielt, einfach kompromisslos drüberfahren. Stattdessen scheißen wir uns bis oben hin an und rollen den Ball herum. Da musst du nach 10 Minuten einen reinhauen und die zerfallen komplett. Ich mag den Zoki aber das kann so nicht weitergehen. Wir reden immer über Verstärkungen und Übergangssaisonen und dann wird alles gut. Wann wollte das letzte Mal eigentlich irgendwer einen Trainer von uns haben? War das Hickersberger vor 20 Jahren? Das ist so eine irre Statistik.“

grubi87: „Auch als Barisic-Befürworter bin ich sprachlos. Leichter kann man kein Derby mehr gewinnen.“

18-S-C-R-99: „Alles nicht mehr tragbar. Zoki, hab dich lieb aber bitte mach den Platz für einen Trainer frei. Und nimm bitte den Hicke mit. Danke.“

dooku: „Hat Früchtl eigentlich irgendwelche Torchancen verhindern müssen außer diese von Gale? Ich war zwar im Stadion, aber anhand des dauernden Kopfschüttelns kann ich mich nicht mehr so genau erinnern.“

Barnstormer: „Kein Plan…so peinlich. Gegen neun Austrianer einmal aufs Tor geschossen. Wir hätten das nie und nimmer gewonnen. Der eine gefeierte Punkt wird der Austria aber auch nix bringen.“

dingo: „Ein Offenbarungseid – der Mannschaft und vor allem des Trainers, der es unglaublicherweise wieder einmal nicht schafft, einen Plan B – Umstellung des Spiels mit zwei Mann mehr – zu entwickeln. Hilflos, hilfloser, Barisic!“

rabbitmountain: „Wir können Derby nicht. Wir können Sturm nicht. Wir können WAC nicht. Wir können RB nicht. Wir können WSG nicht. Wir können Hartberg nicht. Wir können LASK nicht. Zokis Ziel, das obere Playoff zu erreichen, ist also durchaus ambitioniert.“

Dzekson: „Ohne Platzverweise gehen wir als Verlierer vom Platz. Unglaublich schwache Vorstellung. Absolute Bankrotterklärung. 40 Minuten mit zwei Mann mehr nahezu nichts zusammenbringen und sich dann wegen der Zeit aufregen.“

hyks: „40 Minuten mit zwei Mann mehr und wir sind zweimal gefährlich vor das Tor der Austria gekommen. Das ist eine Bankrotterklärung. Wir sind wieder dort, wo wir letzte Saison waren. Wir hätten denen in zwei Mal 90 Minuten kein Tor geschossen. Ideenlos, planlos. Und wieder bestätigt es sich: No Burgi, no Party. Schrecklich unsere Offensive. Eine marode Austria die am Boden liegt, die sich im Spiel selber schwächt, und wir sind zu unfähig. Gale in der 82 Minute erst bringen ist auch eine Katastrophe. Viel zu spät gewechselt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans nach dem 0:0-Unentschieden zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria.