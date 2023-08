Austria-Fans: „Gegen RB Salzburg ist längst ein Sieg fällig“

Die Wiener Austria trifft nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen Legia Warschau auf RB Salzburg. Die Veilchen sind zwar sicherlich der Außenseiter in dieser Partie,...

Die Wiener Austria trifft nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen Legia Warschau auf RB Salzburg. Die Veilchen sind zwar sicherlich der Außenseiter in dieser Partie, allerdings zeigten sie im vergangenen oberen Playoff starke Leistungen gegen den österreichischen Serienmeister. Was erwarten sich als die Fans von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Schade, dass RBS international noch zusehen kann. Letzte Runde in Lustenau hat man in der zweiten Halbzeit schon schwere Beine gesehen, das wird in Salzburg nicht viel besser und kann dort schon mühsamer werden. Andererseits brauchen wir uns nicht schon wieder im Vorfeld vor ihnen verstecken und nur über die Höhe der Niederlage spekulieren. Die letzten zwei Spiele sind X geendet und jeweils waren wir dem Sieg näher bzw. unglücklich, also Brust raus und sie wieder ärgern.“

pramm1ff: „Wir haben einen breiten Kader. Dann wechseln wir halt pünktlich zur 60. Minute vier Mal und kompensieren das. Auch ein bissel Rotation ist möglich. Das wird schon!“

QPRangers: „Ich hoffe, wir erwischen sie diesmal, zwei mal war es megaknapp im oberen Playoff. Mit Struber sind sie noch nicht so drinnen, die Individualisten haben die beiden Spiele bisher für sie gewonnen, aber nicht die Mannschaft an sich…mit einer konzentrierten Leistung und etwas Glück ist was drinnen, kann allerdings auch klar verloren gehen.“

tifoso vero: „Wir haben heuer (2023) noch nie gegen die verloren, ganz im Gegenteil, in Salzburg haben sie uns den Sieg gestohlen und zuhause haben wir den Matchball zum Sieg vergeben. Warum sollten wir da so negativ sein? Schließlich ist ein Sieg längst fällig.“

paulaustria: „Gegen Sturm waren die Ergebnisse im oberen Playoff auch immer recht knapp und am Ende hat’s zu nichts gereicht. Salzburg ist in Österreich einfach immer Favorit, egal wie die Spiele vorher ausgegangen sind. Trotzdem sollte man sich natürlich nicht anscheißen, sondern eine gute Leistung zeigen und unangenehm sein, dann kann es natürlich mit einem X oder vielleicht sogar einem Sieg klappen.“

derrächermitdembecher: „Ui, ich glaube die Dosen werden a feine Hösche mit unserer Abwehr machen. Ein 3:3 trau ich uns in unserem aktuellen Zustand nimmer zu. Aber damals hat auch keiner einen Cent darauf gewettet. Der Struber kommt leider sehr ungelegen.“

hunterjoe97: „Wenn wir den Konate irgendwie stoppen können, kann’s möglicherweise Punkte geben.“

MagicWeudl: „Salzburg ist stark, aber hoffentlich zur Zeit noch nicht unbesiegbar. Einfach Vollgas geben und dann schauen was dabei rauskommt.“

ozzy: „Erwarte doch einiges an Rotation. Es wird wichtig sein, die Frische zu erhalten und Spieler jetzt nicht müde zu spielen und so Verletzungen fördern. Eenn zum Beispiel Muki wirklich schon in der Pause platt war, dann bitte gegen Red Bull als Joker auf der Bank und gegen Legia dann wieder Vollgas.“

