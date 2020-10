Austria-Fans: „In der Offensive gar nichts zusammengebracht“

Die Wiener Austria verlor gestern ihr Heimspiel mit 0:2 gegen RB Salzburg. Nachdem wir bereits eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen verfassten, wollen wir uns...

Die Wiener Austria verlor gestern ihr Heimspiel mit 0:2 gegen RB Salzburg. Nachdem wir bereits eine ausführliche Analyse und Spielerbewertungen verfassten, wollen wir uns nun die Kommentare der Fans ansehen. Alle Beiträge stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Ich bin sonderbarerweise nach dieser Niederlage nicht ganz unzufrieden. Man sieht – im Gegensatz zur vorigen Saison – wieder eine Mannschaft, die zusammensteht und sich entwickelt. Klar, die Bullen sind in jeder Position besser besetzt – und das ist noch untertrieben. Doch dort, wo wir früher gar nicht gut agierten, nämlich bei der Defensivarbeit, waren wir heute sehr gut. Aber was soll´s. Man darf auf diese Leistung aufbauen. Wenn Leute wie Fitz und Damku wieder einsatzbereit sind, gibt es auch mehr Qualität, auch wenn die derzeit nicht an die der Bullen heranreicht.“

DrSaurer: „Also ich bin NICHT zufrieden. War eine leider verdiente Niederlage. Da war mehr drinnen. Leider hat man offensiv so gut wie nichts zusammengebracht. Und die Chancen, die wir hatten würden fast stümperhaft vergeben.“

fis: „Traut man sich was, brennts oft gleich mal lichterloh. Steht man hinten drinnen, klingelts irgendwann dann doch. Ich glaub aus der Partie kann man gar nix mitnehmen wie es weitergeht. Die sind einfach meilenweit entfernt seit Jahren. Die nächsten Runden werden spannend, da müssen Punkte her, wenn man ins obere Playoff will.“

farii: „Hätten sie die Konter vernünftig zu Ende gespielt, würde die Leistung um einiges besser gesehen werden. Haben sie aber nicht, der Matchplan war nicht schlecht, aber Wimmer hat offensiv leider immer die falsche Entscheidung getroffen, Monschein hat nicht stattgefunden und Sarkaria heute mit keinem guten Tag.“

culixo: „Taktisch war es ziemlich in Ordnung – hinten solide stehen und vorne Nadelstiche setzen. Anders kann das Konzept momentan auch nicht lauten. Nur auf den Flügeln haben wir ihnen zeitweise etwas zu viel Platz gelassen. Und wenn man von Arbeitssieg spricht, dann müssen wir auch etwas richtig gemacht haben. Zumindest in der ersten Halbzeit hatte Red Bull zwar viel den Ball, aber wusste damit jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Und damit man etwas mitnimmt, braucht man in so einem Spiel vielleicht auch ein Quäntchen Glück.“

Castor: „Ich bin stolz auf die Burschen. Haben sich gut geschlagen und ich hoffe es gibt ihnen Aufschwung für die kommenden Wochen. Und es war schön mit Fans und Stimmung. Und die Disziplin der Leute war ENORM. Selten so etwas in den letzten Wochen erlebt. Freut mich und lässt mich noch mehr an den Maßnahmen der Regierung zweifeln.“

maxglan: „Ich fand es jetzt insgesamt nicht so schlecht, aber zufrieden kann man mit einer Niederlage natürlich nie sein. Die Taktik war klar und hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Bitterer Tag für Wimmer, der mehrmals im letzten Drittel den Ball verloren hat – da wollte er zu viel. Gegen schwächere Gegner kann man das noch eher verzeihen, aber heute gegen die Bullen ists dann fast jedes Mal im Gegenzug gefährlich geworden. Am Ende eine verdiente Niederlage gegen Salzburger, die einfach massiv mehr Qualität haben als der Rest der Liga.“

J.E: „Traurig, mittlerweile werden Niederlagen emotionslos zur Kenntnis genommen oder gar noch gelobt.“

AngeldiMaria: „Gerade als das Match „offener“ wurde kam das Gegentor. Danach war es verdammt schwer noch zurückzukommen. Red Bull ist einfach die klare Nr. 1 in Österreich. Aber trotzdem habe ich Fortschritte gesehen. Vor allem in der Defensive. Allerdings bemängle ich, das man nie wirklich nah am Mann dran war um Red Bull in Bedrängnis zu bringen oder zu Fehlpässen. Aber viel wurde nicht zu gelassen. Leider wurden die Konter schlecht gespielt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir auseinanderbrechen wie schon so oft. In diesem Sinne sehe ich optimistisch in die Zukunft. Und ganz wichtig. Wann kommt bitte Fitz wieder zurück, fehlt uns extrem offensiv.“

vamp_ire: „Red Bull zu keinem Zeitpunkt gefährdet, kann extreme Qualität einwechseln. Trotzdem sind sie nicht mehr so stark wie die letzten ein bis zwei Jahre, hatten sehr viele Abgänge. Schade, dass wie sie nicht mehr fordern können, hinten sind wir mit Palmer-Brown und Handl sehr gut gestanden. Offensiv waren wir wie erwartet kaum vorhanden, mit einem Grünwald in der Mitte fehlt dir einfach Schnelligkeit und Power.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Spiel zwischen der Wiener Austria und RB Salzburg.

