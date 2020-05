Austria-Fans: „Meinung zum LASK hat sich abrupt geändert“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans der Wiener Austria über die Regelverstöße durch den LASK. Gizmo: „Feine Truppe. Aber seit...

Gizmo: „Feine Truppe. Aber seit Wochen schon immer wieder Aktionen und Gerüchte, nun endlich mit Beweis. Bin gespannt ob die Bundesliga mit aller Härte durchgreift, denn wenn die Regierung nun auf bockig schaltet könnte dieses Verhalten das Ende einiger Vereine bedeuten.“

the dude: „Wie blöd kann man nur sein. Das ist viel dümmer als das Verhalten von Kalou. Ich hoffe es wird nur der Verein bestraft und nicht die ganze Liga. [..] Ich würde den LASK für die restliche Saison ausschließen. So ein Verhalten geht einfach nicht. Überhaupt wo sie von einem Abbruch am meisten profitieren würden.“

frk: „…nachdem Gruber sich anfangs schon so aufgebudelt hat… ach, kaum zu glauben wie schnell man seine eigene Meinung ändert, von vor COVID „Meistertitel gönnt man euch“ zu „bitte steigt einfach wieder ab“. So schnell ist die Sympathie in den Keller gerauscht.“

Gizmo: „Der LASK nimmt hier wissentlich das Risiko in Kauf, dass der Anschober sagt „leckts mich am Arsch, wenn ihr euch nicht an Vereinbarungen halten könnt, Fußball erst im Herbst“. Das könnte das Ende einiger Vereine bedeuten. Wenn man sich ansieht, wie sensibel die Regierung auf Verstöße reagiert bin ich schon gespannt was da noch alles rauskommt.

Jedenfalls halte ich das nicht für ein Kavaliersdelikt. Rechne minimum mit einem Punkteabzug.“

cmburns: „Million aufwärts entweder für den Breitensport/Amateurvereine in Not oder soziale Projekte in Österreich. Nächste Spiele in Blau/Weissen Trikots oder Grün/Schwarz.“

kingpacco: „Also wie dumm muss man sein. Man hat die Möglichkeit Meister zu werden, sich eventuell auf Jahre hinaus oben zu etablieren und riskiert das Ganze mit so einer Aktion. Bewusst gegen alle möglichen Regeln zu verstoßen nur um einen Vorteil zu haben, gehört hier massiv bestraft. Ausschluss aus der Liga für einige Jahre. Alle die hier mitgewirkt haben ein sperren. Spieler, Trainerstab, Präsident, Manager und so weiter.“

Gizmo: „Ich hab immer ein Interview eines Verantwortlichen im Kopf, weiss nicht ob Gruber, Ismael oder Werner, in dem das Thema war, wie schnell man wieder spielen könnte, nach einer Freigabe. War ein TV-Interview. Sinngemäß meinte die Person, dass der LASK einen immensen Nachteil hätte, weil man länger als andere braucht um das laufintensive Spiel wieder zu verinnerlichen und durchzuhalten. Wenn ich das heute noch im Hinterkopf höre und 1:1 zusammenzähle…“

culixo: „Sorry, aber ich finde das Ganze ist einfach nur noch ein Kasperltheater, um es einmal höflich auszudrücken. Entweder, wir spielen Fußball, oder wir lassen es eben bleiben. Scheinbar finden jetzt aber die Fußballspiele bereits ohne Beteiligung von Fußballern statt und die Punkte werden künftig von einem staatlichen Corona-Tribunal vergeben. Da gibt es dann bildlich gesprochen 3 Punkte, wenn man irgendwen entdeckt, der 3 Sekunden seine Maske gelüftet hat. Wohin das Ganze noch führt, möchte ich mir nicht ausmalen, aber es gibt sicher bei jedem Verein etwas, was man denunzieren könnte, da braucht man nur lange genug suchen.“

Menor: „Das ist natürlich ein Witz sondergleichen. Das muss harte Konsequenzen nach sich ziehen. Mal abgesehen von der Disziplinlosigkeit ist das ein tiefer Eingriff in den Fairplay Gedanken.“

MaxPower: „Wie kann man nur so dämlich sein, hat man die Chance Meister zu werden und verbaut es sich mit so einer Trottelaktion.“

Gizmo: „Ich denke es wird was mit Punkteabzug sein, aber was zählt meine Meinung schon.

Kleines „Eiei“ mit 15.000 Euro Strafe wäre lächerlich, das Maximum das die Statuten hergeben wohl zu hart. Trotzdem irre, dass derjenige, der das final entschieden hat damit auch den sportlichen Erfolg, der bisher hart erarbeitet wurde als bestes Team der Liga, so leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“

