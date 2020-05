Rapid-Fans: „Mit einer Geldstrafe darf es nicht erledigt sein!“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans des SK Rapid über die Regelverstöße des LASK und mögliche Konsequenzen. AC58: „Je mehr...

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans des SK Rapid über die Regelverstöße des LASK und mögliche Konsequenzen.

AC58: „Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher sehe ich die ÖBL gezwungen drakonisch zu handeln. Der LASK hat das ganze „Vorreiter-Fußball-Bundesliga-für-den-österr.-Sport“-Argument desavouiert. Und die ÖBL darf sich gegenüber der Politik keinesfalls als unseriös zeigen. Meiner Meinung nach haben die gar keine andere Wahl als Ausschluss, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen.

Jedes LASK-Spiel würde unweigerlich zu großen Diskussionen führen. Geschweige denn, sie qualifizieren sich am Ende für einen Bewerb. Was soll sich dann der Fünfte denken? Hätten wir nur früher mit dem Mannschaftstraining begonnen?“

PeCiX: „Das gehört rigoros bestraft, wie damals „Schummelschumis“ Attacke gegen Villeneuve. Sich einen Vorteil verschaffen zu wollen ist ja eigentlich schon eine ziemliche Unsportlichkeit aber die Fortsetzung der Liga für alle zu riskieren (oder vielleicht absichtlich einen Abbruch zu provozieren) ist noch viel heftiger.“

Dogfather: „Die Integrität des Wettbewerbes wäre gleich Null, das Gesundheitsrisiko massiv gesteigert und die Solidarität wurde sowieso bespuckt. Der LASK darf unter keinen Umständen weiterhin an dieser Meisterschaft teilnehmen.“

gw1100: „Es wurde ja nicht nur der Fairplay-Gedanke verletzt. Gesetze wurden nicht eingehalten, man riskiert das Überleben sämtlicher Bundesligavereine, der Bundesligastart wurde gefährdet, Gesundheit wurde gefährdet (besonders wenn es in einem Artikel heißt es gab 1-2 positive Fälle). Da muss es rascheln.“

TatarFredl: „Wieso sollte ein Ausschluss nicht realistisch sein? Gab es schon zu Hauf in der Sportwelt und in einer Zeit wie Corona, wo ohnehin alle höchst empfindlich reagieren soll das dann als kleiner „Schulbuben-Streich“ abgehandelt werden? In einer Zeit wo du als Privatperson eine Strafe bekommst, wennst die Quarantänebestimmungen der Regierung nicht beachtest?“

MS6: „Gefährdung der Saison und die damit verbundenen Existenzen einiger Vereine riskieren, um einen eigenen Wettbewerbsvorteil und damit verbundenen finanziellen Gewinn zu maximieren. Was für ein schönes Sinnbild unserer Zeit. Müsste eigentlich zumindest diese Saison eine Disqualifikation und eine ordentliche Geldstrafe bedeuten (plus Punktabzug nächste Saison, Disqualifikation für alle europäischen Bewerbe) – wie ich die Liga kenne wird’s zu einer lächerlichen Summe und eventuell ein paar Punkten Abzug kommen.“

Rapid-Gustl: „Das, was der LASK sich leistet, muss ernsthafte Konsequenzen haben. Mit einer Geldstrafe kann das nicht abgetan werden. Den Präsidenten betreffend, wundert mich eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Wahrscheinlich geht das Ganze schon wochenlang.“

Tribal: „Damit hat sich der LASK endgültig als unseriöser, egoistischer und selbstsüchtiger Verein diskreditiert. Was seit der TV-Geld-Debatte schon klar war ist spätestens jetzt offensichtlich, die scheißen auf Solidarität sondern denken nur an sich selber. Da ist jedes Mittel recht um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, dass sich die Balken biegen.“

Varimax: „Man sollte Grubers Wunsch entsprechen und die Saison des LASK beenden.“

Jackson: „Naja, das Problem ist halt, der LASK hat nun einen Wettbewerbsvorteil, der nicht rückgängig zu machen ist (Mannschaftstraining, Fitnesszustand usw). Somit müssten sie entweder zwei Wochen Kleingruppentraining „nachholen“, während die anderen voll trainieren, oder man muss einen Faktor am grünen Tisch finden, der deren Vorteil ausgleicht und sogar bestraft. Vor allem die Vereine die zu Beginn gegen den LASK spielen, haben einen gravierenden Nachteil. Somit wäre auch ein Punkteabzug unfair und ich bin mittlerweile für den Ligaausschluss des LASK. Und zwar unter anderem deswegen, weil andere Klubs und deren Existenz davon abhängt, dass die Liga fortgesetzt wird. Der LASK setzt das jetzt mutwillig aufs Spiel und gehört somit ausgeschlossen. Oder sie zahlen die entgangenen Einnahmen aus dem TV-Vertrag falls nun doch nicht fortgesetzt wird.“

LiamG: „Alleine nach dieser Aussendung sämtlicher Bundesligavereine (aus welchem Grund auch immer diese so geschehen ist) kann der LASK nicht mit einer einfachen Geldstrafe davonkommen. Man wirft dem LASK damit ganz offen Wettbewerbsvorteil vor und die komplette Liga mutwillig hintergangen zu haben. Dazu noch die Meldungen einzelner Personen der Vereine. Man würde sich ja selbst lächerlich machen, wenn hier dann am Ende nichts passiert.“

Ipoua #24: „Der Schaden ist angerichtet, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, dass der Senat hart durchgreifen wird, in Form von Ausschluss bzw. Abstieg. Für diese Deppenaktion gehört es ihnen eigentlich, aber ich glaube die Strafe in der Höhe wird so schnell keiner aussprechen wollen. Ich tippe auf die Österreich Lösung: 100 000 – 500 000€ Strafe und einen milden Punkteabzug (3 oder 6, je nachdem wie viele theoretische Spieltage man schon so trainiert). Aber selbst wenn die Strafe vergleichsweise mild ausfallen sollte, ist es spätestens jetzt um das Image des LASK geschehen – das wird sich wohl auch der eine oder andere Sponsor denken.“

Kambiz: „Alles andere als Ausschluss vom Oberen Playoff ist denkunmöglich. Sonst würde jeder Verein der ein Spiel gegen den LASK hat das Spiel anfechten können.“

Tribal: „Einfach alle Spiele mit 0:3 werten und fertig, am Ende dann automatisch Platz 6. Aber auch aus der Sicht vom LASK, wie kann man so deppat sein für ein gschissenes Mannschaftstraining die nähere Zukunft des Vereins zu gefährden? Das kann es doch nicht wert sein.“

LarsUlrich: „Ist halt Betrug und muss aufs Schärfste bestraft werden, da kann es keine zweite Meinung geben.“

Heinrich_VIII: „Das macht also der Präsident, bzw. dessen Verein, der vor nicht allzu langer Zeit in Bezug auf die TV-Verträge in allen Medien schwülstig über Solidarität gesprochen hat: Er gefährdet den Weiterbestand der gesamten Fußball-Bundesliga, um dem eigenen Verein einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Alles klar…“

dahasi: „Wenn es stimmt, kann es nur mindestens einen Ausschluss aus der laufenden Meisterschaft geben oder einen Lizenzentzug. Alles andere macht keinen Sinn. Sie gefährden mit der Aktion die gesamte Liga und haben sich einen extremen Wettbewerbsvorteil verschafft. Außerdem können sie sich gleich mal um einen neuen Präsidenten und Trainer umsehen. Bei den Spielern wird es spannend, wie man mit denen umgehen wird. Ob es da bei Geldstrafen bleiben wird und/oder sie für Spiele gesperrt werden wird spannend.“

Mehr Meinungen der Rapid-Fans findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.