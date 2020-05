LASK-Fans: „Das wirft uns um Jahre zurück“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans des LASK über die Regelverstöße ihres Klubs. casual1908: „Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen...

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans des LASK über die Regelverstöße ihres Klubs.

casual1908: „Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen Köpfe rollen.“

Slin: „Ich weiß nicht ob es zwangsläufig Köpfe sein müssen oder eben nur der Eine! Ich kann nicht fassen wie man glauben kann, dass sowas auch nur im Entferntesten funktionieren könnte bzw. kann ich nicht greifen, welchen großen Vorteil das bringen sollte.“

schlaftablette: „Wenn sich der Verdacht tatsächlich bestätigt, dann wäre das der absolute Hammer – meine Dauerkarte wandert dann in derselben Sekunde zurück.“

LASK08: „Wenn das stimmt, muss es rascheln im Karton. Wie kann man nur so fetzendeppert sein und sich so angreifbar machen?“

casual1908: „Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Gruber feuert bei den kleinsten Vergehen anderer Vereine stets aus allen Rohren, präsentierte sich beinahe wöchentlich als Saubermann, verharmloste zu Beginn Corona, entschuldigte sich dann öffentlich und forderte einen Abbruch bzw. eine Annullierung der Saison. Und nun stellt sich heraus, dass unsere Verantwortlichen selten dumm agierten und heimlich Mannschaftstrainings vollzogen. [..] Sollte sich die Gerüchte bewahrheiten, muss man mit Konsequenzen rechnen. Es wird aber weder zu einem Lizenzentzug, noch zu einem Punkteabzug kommen.“

LASK08: „Wenn es stimmt, dann muss man das eigentlich Gruber anlasten. Nix passiert, ohne dass er Bescheid weiß.“

Chrisu6: „Natürlich ist es dämlich, was scheinbar gelaufen ist. Andererseits habe ich schwer den Eindruck, dass probiert wird, hier das Maximum an Skandal rauszuholen.“

laskler89: „Spannende Geschichte, könnte mir aber vorstellen, dass da noch mehr Vereine in die Zwickmühle kommen.“

Much1: „Sollte das stimmen, wäre das die dümmste Aktion seit Jahren und ich wär massivst angefressen auf die Verantwortlichen.“

Der Athletiker: „Man kann doch nicht als Tabellenführer der höchsten Fußballiga gemeinsam einen Verstoß gegen eine Verordnung machen, wo über 20-30 Personen beteiligt sind und glauben, dass da keiner Wind davon bekommt. Das wäre ja in Anbetracht der Professionalität der letzten Jahre wirklich sehr idiotisch.“

Aussenpracker: „Punktabzug für so ein Vergehen halte ich für unwahrscheinlich. Für mich so sanktionierbar wie nach einem Schiriball den Ball nicht zum Gegner zu spielen oder bei einer „Verletzung“ nicht zu unterbrechen. Geldstrafe aber auf alle Fälle. Das Video selber mag ich nicht analysieren. Am ersten Blick schaut es für mich nicht wild aus… aber halt auch nicht, wie ich so eine Trainingseinheit erwarten würde.“

Chrisu6: „Was ich halt sehr schade finde – wenn wir jetzt z.B. eine Strafe bekommen (egal ob Geld oder Punkte) und am Ende (doch)Meister wären, werden alle nur sagen, dass wir das nur aufgrund dieses unerlaubten Trainings/Wettbewerbsvorteil geworden sind. Also den Gestank werden wir heuer sicherlich nicht mehr losbekommen. Ähnlich wie „Corona“-Meister aufgrund Abbruch. Das tut mir einfach ziemlich weh – so ehrlich muss ich sein. Und ja, es schmerzt auch, dass das Image mit so einer Aktion sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, sogar wenn nicht 100%ig bestätigt werden würde, dass überhaupt ein Vergehen vorliegt. Da wird mit einem Schlag sehr viel zerstört, was zuletzt aufgebaut wurde.“

hariASK: „Ich hoffe mal das ganze stimmt nicht. Aber die schlechte Nachrede hat man ja jetzt schon, ich hoffe trotzdem dass sich das nicht bewahrheitet. Würde nicht ins Bild passen das Ganze, oder man wurde wegen der Meisterschaft übermütig. Da muss es eigentlich sofort ein Dementi oder Eingeständnis des Vereins geben, bevor das ganze Gerücht noch so dahinköchelt.“

LASKing 1908: „Angeblich stammt das Video aus einem Trainingslager das kürzlich im Kleinwalsertal abgehalten wurde. Also alles in Ordnung.“

cw95: „Mir ist die Tragweite bewusst und der Imageschaden wird zurecht enorm sein und dass man damit andere Vereine ebenfalls in Gefahr bringt, ist nicht zu entschuldigen. Aber ein Verbandsausschluss wäre meiner Meinung nach eben doch zu hart. Über Ausschluss aus der aktuellen Meisterschaft oder Lizenzentzug kann sicher diskutiert werden, wenn es die Regularien hergeben.“

Rektor: „Auf Basis dessen was ich bis jetzt am Video gesehen habe, ist das natürlich nicht OK und auch kein Fairplay. Dafür gibt es keine Entschuldigung und gehört auch bestraft. In welchem Umfang wird die Bundesliga entscheiden. ABER: Die sogenannte Corona Krise hat der Vernaderung und dem Denunziantentum wieder zur Hochblüte verholfen. Nicht nur wie dieser Fall beim LASK zeigt. Und auch das gehört bestraft!“

k4k4du: „Leider wirklich ordentlich deppat. Lösungsvorschlag zwecks Schadensbegrenzung kann nur eine Überkorrektur sein:

– Gruber als Präsident übernimmt Verantwortung

– legt Sitz im Bundesliga-Aufsichtsrat zurück

– stellt Präsidentenamt ruhend (Interimslösung einer der Vizes) bis zu einer neuen Wahl“

raphael79: „Naja, die Bilder sind eindeutig. Da kannst nix mehr beschönigen. Vielleicht hätte der Besuch der Polizei als Warnung reichen müssen das Training umzustellen. Bin leider sprach und fassungslos. Das wird uns jetzt viel Sympathie kosten und vielleicht sogar Punkte.“

commando ultras 1: „Falls es Stimmen sollte, könnte uns das blöd reden und lachen ganz schnell vergehen und könnte die beste Saison ever ein schnelles Ende finden. Dem Strafsenat traue ich alles zu leider.“

LASK_92: „Naja, ich harre trotzdem einmal der Dinge, und weise jetzt nicht bewusst irgendjemand die Schuld zu, der möglicherweise gar nichts damit am Hut hat. Ausschauen tut das nicht gut, so sich die Vorwürfe bewahrheiten wird es wohl auch Konsequenzen geben, bis dahin beschäftigt mich im Wesentlichen eine zentrale Frage: WARUM? Was genau versprach man sich davon? Warum hätten das alle Spieler flächendeckend mittragen sollen? Wenn ein Jürgen Werner (nur exemplarisch genannt, soll nicht heißen, dass er da involviert ist) von der „historischen Chance auf den Titel“ spricht, warum um alles in der Welt sollte man diese so dilettantisch aufs Spiel setzen? So die Vorwürfe stimmen, auf den verlinkten Ausschnitten ist jetzt nicht wirklich viel zu erkennen, angesichts der Tatsache, dass unisono alle Bundesligisten eine Erklärung abgegeben haben, kann ich mir eben allerdings leider auch nur schwer vorstellen, dass die Vorwürfe, zumindest bis zu einem gewissen Grad, nicht haltbar sind. Nichtsdestotrotz warte ich dennoch die Erklärungen und Stellungnahmen der Betroffenen ab. Fakt ist: Wirklich jeder weiß, um die besondere „Magie“, die diese Saison bislang umgeben hat, warum sollte man das dann derart sinnlos riskieren? Mir geht das so gar nicht ein und ich weiß auch nicht, wie ich meine Empfindungen dazu beschreiben soll. Konsterniert trifft es wohl am ehesten. Was das wohl für das Ansehen, das Renommee im Rest von Fußballösterreich und die Solidarität von den anderen Vereinen unter Umständen (auch sehr langfristig) bedeuten würde, will ich mir besser nicht vorstellen.“

Traunseelaskler: „Wie deppat kann man sein? Da setzt man alles, was man in den letzten Jahren erreicht hat (und in den nächsten womöglich erreichen könnte) aufs Spiel, mit einer so dämlichen Aktion. Im besten Fall gibt es Punkteabzüge und Geldstrafen, womöglich verpasst man dadurch das internationale Geschäft. Im schlimmsten Fall kommt es zum Zwangsabstieg oder sogar zum Verbandsausschluss, was wohl gleichbedeutend mit dem Untergang/Ende des Profifußballs wäre. Sponsoren werden sich aufgrund diesen enormen Imageschadens abwenden, das Stadion können wir uns vermutlich in die Haare schmieren. Und das alles nur wegen so einer lächerlich dämlichen Aktion?!! Ich verstehe nicht, wie man das alles einfach so aufs Spiel setzen kann?!“

