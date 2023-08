Der FK Austria Wien verliert vor dem Rückspiel gegen Borac Banja Luka Top-Stürmer Haris Tabakovic. Der Mittelstürmer wechselt in die zweite deutsche Liga, wobei...

Der FK Austria Wien verliert vor dem Rückspiel gegen Borac Banja Luka Top-Stürmer Haris Tabakovic. Der Mittelstürmer wechselt in die zweite deutsche Liga, wobei ein Transfer zu Hertha BSC Berlin im Moment als wahrscheinlich gilt. Sein neuer Arbeitgeber muss aufgrund einer fixen Ausstiegsklausel nicht allzu tief in die Tasche greifen. Was sagen die Austria-Fans zum Verlust ihres Stürmers? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Viola1220: „Wie soll der jetzt bitte ersetzt werden? Selbst wenn ein Ersatz kommt, braucht der eine Zeit bis er sich ans System gewöhnt ist. Unser System kannst nicht mit Huskovic/Gruber statt Tabakovic vorne drin spielen.“

Violettesbluat: „Wie man weiß ist jeder ersetzbar. Bin nur gespannt wer dann am Donnerstag vorne spielen soll.“

fermin: „Unterm Strich war Haris ein gutes Geschäft, Kam ablösefrei, hat abgeliefert, jetzt kriegen wir halt ein bisserl was. Ich sehe im Kader halt genau niemanden der ihn ersetzen kann. Wir sollten trotzdem keine nennenswerten Ablösesummen für den Nachfolger ausgeben, denn die finanzielle Gesundung unseres Vereines wird ein langer steiniger Weg, dem absolut alles unterzuordnen ist.“

QPRangers: „So viel zu den „Mir gefällts hier sehr gut, ich weiß, was ich an Austria Wien habe“ Sätzen…nichts wert, aber im heutigen Fußball nicht überraschend.“

AustriaWien1997: „Ich bin ja um einiges weniger nervös jetzt wo Huskovic wieder fit ist. Einen großen bulligen Zielstürmer brauchen wir trotzdem noch im Kader. Damit stellt sich auch erstmal nicht die Frage welcher Legionär für Guenouche auf der Tribüne Platz nimmt.“

Manioll: „Fairerweise muss man sagen, dass er mit 29 Jahren auch nicht mehr der Jüngste ist..wer weiß wie viele Chancen er noch haben wird. Vielleicht ist er in einem Jahr wieder bei uns.“

muvu25: „Bitter ihn für wenig Geld zu verlieren, aber mit dem Transfer einher geht meine Hoffnung, dass nun wieder halbwegs ansehnlicher Fußball gespielt wird. Der Spielstil „hoch und weit nach vorne und beten, dass Haris dort steht“ ist der Austria sowieso unwürdig und funktioniert gegen bessere Gegner nicht, wie uns im oberen Playoff und gestern eindrucksvoll bewiesen wurde. Trotzdem ist Haris natürlich ein leiwander Typ, dem ich nur das Allerbeste wünsch. Sein Abgang wird uns aber unberechenbarer und variabler machen, da bin ich mir sicher.“

Kehnceh: „Schade um Haris. ~500k schmerzen halt schon auch, sein Wert ist er sicher mehr. Aber gut, anders hätte man ihn wohl nicht bekommen.“

Lokus2: „Bin ich der Einzige hier, der einen Tabakovic-Abgang eigentlich entspannt sieht? Ja, ein vor allem körperlich wuchtiger Spieler verlässt uns. ABER: Er hat jetzt genau ein 1/2 Jahr performt, ohne die Verletzung von Fitz in Runde 1 des Frühjahres – wer weiß, ob er überhaupt Spiele bekommen hätte? In jeder Veränderung muss man auch eine Chance sehen. Mehr Einsatzzeit für Huskovic zum Beispiel.

AngeldiMaria: „Meine bescheidene Meinung zu einem Ersatz von Haris: #keinBedarf. Wir haben junge Spieler mit gutem Potenzial, welche die Lücke füllen können. Allen voran Huskovic, aber auch Polster wäre dort sicher besser aufgehoben als am Flügel. Kani und Drame wären auch eine Option. Wichtig wird es sein, dass der Michi Wimmer das Spielsystem adaptieren muss. Keine hohen Bälle auf einen Spieler, sondern Kombinationsfußball. Bitte liebe Verantwortliche vertraut auf unsere Eigenbauspieler, denn sie zahlen es uns auch zurück mit vollstem Einsatz und Leidenschaft und die Leistung wird auch passen, kann etwas dauern, aber nicht all zu lange.“

cyprusfan: „Ich denke, wir haben ein gutes Geschäft gemacht, einen 29-jährigen Legionär um einen siebenstelligen Eurobetrag verkauft zu haben. Ob Hertha BSC nun so toll für die weitere Karriere ist, sei mal dahingestellt, auch ob er dort überhaupt funktionieren wird. Seine Torquote im Frühjahr war sicher top, aber ich bin der Meinung er wird nicht unersetzbar sein.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum bevorstehenden Transfer von Haris Tabakovic.