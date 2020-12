Austria-Fans: „Niederlage gegen Ex-Trainer wäre schwer verkraftbar“

Nach dem etwas glücklichen 1:1-Unentschieden im Wiener Derby wartet auf die Veilchen mit dem Heimspiel gegen den SK Sturm die nächste schwierige Aufgabe, zumal...

Nach dem etwas glücklichen 1:1-Unentschieden im Wiener Derby wartet auf die Veilchen mit dem Heimspiel gegen den SK Sturm die nächste schwierige Aufgabe, zumal Sturm-Trainer Ilzer seine ehemaligen Schützlinge natürlich besonders gut kennt. Neben den sportlichen Problemen hat der Verein zudem mit großen wirtschaftlichen Sorgen zu kämpfen, was an den Fans ebenfalls nicht spurlos vorbeigeht. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Anhänger von der Partie gegen die Blackies erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Freeze: „Ich kann mich gar nicht so richtig auf dieses Spiel freuen, die Angst, dass die Austria für immer von uns gehen könnte wird immer stärker – was für ein Scheiß-Jahr.“

QPRangers: „Selbst wenn wir in der Stadtliga neu beginnen, ich bin und bleibe Austria-Wien-Fan und werde mir auch dort ein Abo kaufen.“

Finlay Mickel: „Hoch werden wir wohl nicht verlieren. Vielleicht verlieren wir sogar gar nicht. Nur einen Sieg mag ich fast ausschließen.“

The1Riddler: „Auf den offensiven Positionen haben wir auf der Bank einiges zum Durchwechseln – Auftrag bis zu 60 Minuten ist sich die Lunge aus dem Leib zu rennen und nach der 60. dürfen die nächsten abkassieren für die Arbeit. Sakaria, Fitz, Turge, Monschein und Sax kann man dann wohl alle bringen, wenn nötig.“

L3g0l4s: „In unserer Abschiedssaison sollten wir Ilzer bitte schlagen.“

viola lion: „Der Hauptgrund warum es bei Ilzer jetzt halbwegs läuft und bei uns nur sehr zach, sind die Außenverteidiger, die er bei uns nie hatte. Weder Klein, noch Martschinko/Cavlan/Poulsen konnten diese in einer Raute wichtige Position gut besetzen. Erst als man auf ein 4-2-3-1 umgestellt hat mit wirklichen Flügeln ging es bergauf. Leider zu spät. Bin noch immer der Meinung Ilzer ist ein brauchbarer Trainer, leider mit den falschen Vorstellungen unseres unausgewogenen Kaders gekommen.“

Alizee: „Ilzer wird uns zerlegen.“

PurpleHaze85: „Wir müssen dieses Match gewinnen. Denke nicht, dass ich eine Niederlage gegen den Ex-Trainer der jetzt Sturm trainiert so leicht verkraften kann.“

Derrächermitdembecher: „Ich glaube, bei allem Optimismus, momentan vielleicht in Ried und bei der Admira an Punkte. Aber nicht einmal das trau ich mich derzeit wetten. Wir haben einfach nicht die Charaktere in der Truppe die sich mit Leibeskräften wehren.“

Leimi1911: „Da ein möglicher Investor natürlich auch den sportlichen Erfolg will, gehört den Spielern endlich eingeimpft, dass nur mit dem oberen Playoff ein Fortbestand der Austria gesichert ist.“

